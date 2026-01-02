An nou, obiceiuri vechi: Șoferi băuți bine, găsiți de polițiștii brașoveni pe șoselele din oraș și județ. Prima zi a anului 2026 le-a adus câte un dosar penal

15:10

La final de an, furnizorii de energie se întrec în tarife care ne promit facturi finale mai mici. Un operator chiar oferă un preţ sub un leu pe kWh, o premieră de când a dispărut plafonarea. Totuși, e bine să verificăm cu atenție condițiile, pentru că, atunci când o ofertă sună foarte bine, detaliile fac diferența. De exemplu, furnizorul Nova Power & [...]