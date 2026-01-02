Economia Rusiei intră în stagnare: creșterea PIB-ului în noiembrie este cea mai mică de la începutul anului 2023
Aktual24, 2 ianuarie 2026 16:40
Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice al Federației Ruse, în noiembrie 2025, PIB-ul Rusiei a crescut cu doar 0,1% față de anul precedent. Acesta este cel mai slab indicator de la începutul anului 2023 și un semnal real al intrării economiei în stagnare. Acest lucru a fost anunțat printr-un comunicat de Centrul pentru Combaterea Dezinformării din cadrul […]
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:20
Rusia a pierdut peste 1,2 milioane de soldați în războiul din Ucraina, dezvăluie Statul Major al Ucrainei # Aktual24
Forțele armate ale Rusiei au suferit, de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, la 24 februarie 2022, aproximativ 1.209.880 de victime, a anunțat, vineri, Statul Major al Ucrainei. Potrivit raportului, această cifră include 910 pierderi înregistrate de forțele ruse în ziua precedentă, a precizat aceeași sursă. Statul Major ucrainean a comunicat, de asemenea, […]
16:10
Germania: Poliția federală anunță o scădere masivă a intrărilor ilegale. Mii de persoane au fost întoarse de la frontieră # Aktual24
În ultimii doi ani, numărul intrărilor ilegale a scăzut brusc. Poliția Federală a înregistrat 62.526 de cazuri în 2025 – jumătate din numărul din 2023. Ministrul federal de interne, Alexander Dobrindt (CSU), a intensificat controalele la frontieră în luna mai. Numărul intrărilor ilegale în Germania s-a înjumătățit în doi ani. În ultimul an, Poliția Federală […]
Acum 2 ore
15:40
Siria are o nouă monedă odată cu noul an. Președintele Ahmed al-Sharaa și guvernatorul Băncii Centrale, Abdel Kadir Hasrija, au prezentat noile bancnote de lire siriene, care vor fi introduse treptat începând cu 1 ianuarie. Bancnotele existente încă îi prezintă pe foștii conducători ai Siriei – portretul fostului președinte Bashar al-Assad sau, în versiunile mai […]
15:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat, joi, că a primit o sesizare privind dispariţia unui cetăţean român posibil aflat în noaptea de Revelion în restaurantul din Crans-Montana, Elveţia, unde a izbucnit un incendiu de proporţii, soldat cu zeci de morţi şi sute de răniţi. ”În legătură cu incendiul produs în Elveția, Ministerul Afacerilor Externe precizează […]
15:10
Ucraina a desfășurat două sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, a anunțat Ministerul Apărării pe site-ul său web la 1 ianuarie. Desfășurarea vine în urma acordurilor de apărare semnate cu Germania pe 17 decembrie în valoare de 1,2 miliarde de euro (1,4 miliarde de dolari), inclusiv asistență pe […]
Acum 4 ore
14:40
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Care segmente ale economiei ruse vor fi afectate # Aktual24
Uniunea Europeană intenționează să adopte al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei până la aniversarea invaziei Ucrainei de către Federația Rusă. Noile restricții sunt menite să crească presiunea economică asupra Moscovei, să facă imposibilă eludarea sancțiunilor existente și să pedepsească persoanele și structurile implicate în crime de război, inclusiv deportarea forțată a copiilor ucraineni, relatează […]
14:10
Elon Musk plănuiește să crească producția de cipuri cerebrale Neuralink și spune că dorește să automatizeze procedura chirurgicală # Aktual24
Elon Musk spune că intenționează să intensifice producția cipurilor sale cerebrale Neuralink în 2026 și va automatiza procedura de implantare a acestora la oameni. Neuralink „va începe producția de volum mare de dispozitive de interfață creier-computer” în acest an, a declarat Musk într-o postare pe X, relatează Business Insider. Startup-ul, co-fondat de Musk în 2016, […]
13:50
Ministrul Apărării: ”Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plăteşte cheltuielile. Un alt avion va decola către Elveția, va transporta către spitale din Paris şase tineri cu arsuri grave” # Aktual24
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, că o aeronavă a Forţelor Aeriene Române este pregătită să decoleze spre Lausanne, în Elveţia, pentru a transporta la spitale din Paris şase tineri cu arsuri grave, răniţi în incendiul din localul de la Crans Montana. „Tot astăzi, în urma deciziei CNSU (Comitetul Naţional pentru Situaţii de […]
13:40
Buzău: Pompier rănit de explozia unei petarde. El este în stare gravă, a fost transferat la București # Aktual24
Un tânăr pompier, angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău, a fost rănit de explozia unei petarde în urmă cu două zile, când se afla în timpul liber, el având traumatisme grave la faţă şi la o mână, care au necesitat să fie transferat la Spitalul ‘Sf. Ioan’ din Bucureşti. Şeful ISU Buzău, […]
13:10
Cel puțin doi protestatari au fost uciși în Lordegan, în sudul țării, potrivit grupului pentru drepturile omului Hengaw. Activiștii au mai spus că un bărbat a fost împușcat mortal în provincia Isfahan. Într-un presupus atac asupra unei secții de poliție din provincia Lorestan, alte trei persoane au fost ucise și 17 rănite. În Lordegan, protestatarii […]
13:10
Emilia Șercan le răspunde ”suveraniștilor”: ”Mi se pare halucinant că niște semeni pot pune la îndoială faptul că Nicușor Dan ar putea să aibă un doctorat făcut pe bune” # Aktual24
Jurnalista Emilia Șercan anunță că a primit o ”avalanșă” de solicitări de a verifica și doctoratul obținut de Nicușor Dan, solicitanții acuzându-l pe președinte că ar fi și el un ”impostor”. Șercan, care a dezvăluit numeroase cazuri de impostură în rândul politicienilor, le răspunde: ”Eu nu mă îndoiesc nicio secundă că doctoratul lui Nicușor Dan […]
Acum 6 ore
12:50
Iar vin drone rusești către granița României. Avertisment pentru locuitorii din nordul județului Tulcea # Aktual24
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, miercuri, în jurul orei 12:00, un mesaj de informare și avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din zona de nord a județului Tulcea. Avertizarea are caracter preventiv și semnalează posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile recomandă cetățenilor adoptarea unor măsuri minime de siguranță, inclusiv […]
12:40
Poliția a arestat aproximativ 250 de persoane în timpul a ceea ce ofițerii au descris ca fiind un Revelion violent, marcat de tulburări pe scară largă, atacuri țintite asupra lucrătorilor de urgență și o creștere bruscă a incendiilor și a apelurilor de urgență. Cel puțin două persoane au murit, iar altele – inclusiv mulți copii […]
12:10
Serviciul de Informații Externe al Ucrainei avertizează că Rusia pregătește o provocare majoră, cu victime, pentru a sabota negocierile de pace # Aktual24
Kremlinul pregătește o provocare la scară largă cu victime umane în cadrul unei operațiuni complexe menite să deraieze negocierile de pace mediate de Statele Unite, a anunțat serviciul de presă al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. „Operațiunea în cauză este de natură complexă. După așa-zisul atac asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, înregistrăm diseminarea […]
11:40
Mătușa lui George Simion, judecătoare în Vrancea, a chemat în instanță ÎCCJ, solicitând majorări salariale, deși are venituri lunare de peste 30.000 lei # Aktual24
Mioara Măndica Badiu, judecătoare la Secția Penală a Tribunalului Vrancea și mătușa liderului AUR George Simion, a dat în judecată Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), alături de alți 11 magistrați vrânceni. Procesul, început în 2023 și retrimis spre rejudecare în noiembrie 2025, vizează recalcularea drepturilor salariale […]
11:10
Donald Trump amenință regimul iranian cu o intervenție militară dacă va ucide protestatari pașnici # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat o amenințare directă împotriva Iranului pe platforma Truth Social, declarând că Statele Unite vor interveni dacă autoritățile de la Teheran vor trage în protestatarii pașnici și îi vor ucide. „Dacă Iranul trage și ucide violent protestatari pașnici, ceea ce este obiceiul lor, Statele Unite ale Americii vor veni în […]
Acum 8 ore
10:40
Noi dovezi științifice relevă că extincția mamuților nu a fost cauzată de om, ci de explozia unei comete, acum circa 13.000 de ani # Aktual24
O explozie cosmică produsă de o cometă fragmentată în atmosferă acum aproape 13.000 de ani ar putea explica dispariția bruscă a mamuților, mastodonților și altor megafaună din Era Glaciară, precum și prăbușirea culturii Clovis din America de Nord. Potrivit Science Daily, un nou studiu publicat de cercetători de la Universitatea California – Santa Barbara (UC […]
10:10
Primele romane ale lui Tom Hanks și Keanu Reeves vor fi traduse în limba franceză în 2026 # Aktual24
Două staruri de la Hollywood intră în lumea literară franceză la începutul anului 2026: actorii Tom Hanks și Keanu Reeves își vor vedea primele romane publicate în traducere franceză. Lansările fac parte din valul de traduceri anglo-saxone pentru sezonul literar de iarnă, anunțat de edituri, potrivit postului de televiziune BFM. Tom Hanks, în vârstă de […]
09:40
Revoluție în sănătate: Medicii de familie nu vor mai fi plătiți în principal după numărul de pacienți înscriși, ci după serviciile medicale prestate efectiv # Aktual24
Guvernul României a aprobat, în ultima ședință din 2025, o ordonanță de urgență care schimbă radical modul de finanțare a medicilor de familie. De la 1 ianuarie 2026, doar 25% din bugetul alocat asistenței medicale primare va fi plătit per capita (pe numărul de pacienți înscriși), iar 75% va merge pe serviciu medical efectiv prestat […]
09:10
Donald Trump afirmă că ia zilnic o doză de aspirină de patru ori mai mare decât cea recomandată de medici: „Vreau să am un sânge frumos și subțire” # Aktual24
La 79 de ani, Donald Trump înfruntă speculațiile despre starea sa de sănătate cu o atitudine sfidătoare. Într-un interviu amplu acordat The Wall Street Journal pe 1 ianuarie 2026, Trump a recunoscut că ignoră sfaturile medicilor și continuă să ia o doză mare de aspirină zilnic – 325 mg, față de doza recomandată de 81 […]
Acum 12 ore
08:50
Actorul hollywoodian Will Smith se confruntă cu un nou scandal: violinistul american Brian King Joseph l-a dat în judecată pentru hărțuire sexuală, concediere abuzivă și represalii. Procesul a fost depus pe 30 decembrie 2025 la o instanță din Los Angeles, California, împotriva lui Smith și a companiei sale, Treyball Studios Management, transmite Fox News. hollywoodreporter.comfortune.comparade.comfaroutmagazine.co.uk […]
08:40
Liderul Acțiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, invită suveraniștii la unitate, convocând un protest comun împotriva Legii Vexler pe 15 ianuarie, de Ziua Eminescu # Aktual24
Europarlamentarul Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare, a lansat un apel public către liderii opoziției suveraniste – George Simion (AUR), Diana Șoșoacă (SOS România) și Anamaria Gavrilă – pentru reunificarea forțelor în fața „tăvălugului ideologic și legislativ” împotriva națiunii române. Mesajul, publicat pe pagina de Facebook a lui Târziu, vine în contextul protestului anunțat pentru 15 […]
08:20
Președintele Nicolas Maduro se declară deschis la negocieri cu SUA privind traficul de droguri și petrolul venezuelean # Aktual24
Președintele venezuelean Nicolás Maduro s-a declarat deschis la discuții cu administrația Trump privind combaterea traficului de droguri și investiții americane în rezervele de petrol ale țării. Declarațiile au fost făcute într-un interviu cu jurnalistul spaniol Ignacio Ramonet, difuzat joi pe televiziunea de stat. „Guvernul SUA știe că suntem gata să discutăm serios un acord împotriva […]
08:10
Doar 30% dintre americani aprobă politica lui Trump față de războiul din Ucraina, relevă un sondaj Economist/YouGov # Aktual24
Un sondaj recent realizat de The Economist/YouGov relevă că 49% dintre americani dezaprobă acțiunile președintelui Donald Trump în privința războiului dintre Rusia și Ucraina. Doar 30% dintre respondenți susțin abordarea sa, conform The Hill. Sondajul, efectuat între 26 și 29 decembrie 2025 pe un eșantion de 1.550 de persoane, cu o marjă de eroare de […]
07:50
Val de scumpiri la început de 2026: Creșterea accizelor majorează prețurile la carburanți, alcool și țigări # Aktual24
Anul 2026 începe cu un nou val de scumpiri în România, după majorarea accizelor la carburanți, băuturi alcoolice și țigări, conform Codului Fiscal. Aceste creșteri vor genera efecte în lanț asupra întregii economii, amplificând inflația și reducând consumul deja afectat, scrie economedia.ro. De la 1 ianuarie, carburanții s-au scumpit cu până la 34 bani/litru: un […]
07:40
Semnal clar pentru succesiune: Fiica lui Kim Jong Un, Ju Ae, a vizitat pentru prima oară mausoleul foștilor lideri comuniști din dinastia Kim # Aktual24
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Kim Ju Ae (despre care se vehiculează că ar avea aproximativ 13 ani), a făcut prima sa apariție publică la mausoleul Kumsusan (Palatul Soarelui) din Phenian, pe 1 ianuarie 2026. Ea și-a însoțit părinții – Kim Jong Un și Ri Sol Ju – pentru a aduce un omagiu foștilor […]
07:20
Elveția a decretat cinci zile de doliu național după incendiul de la Crans-Montana, soldat cu peste 40 de morți # Aktual24
Elveția a intrat în doliu național pentru cinci zile după incendiul devastator din noaptea de Revelion la barul Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana. Peste 40 de persoane au murit, iar 115 au fost rănite, multe grav, într-una dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a țării, scrie The Guardian. Președintele Guy Parmelin, […]
07:10
În mesajul de Anul Nou, premierul polonez Donald Tusk a promis că va construi cea mai puternică armată europeană și a încheiat cu mesajul „Fiți ca Polonia!” # Aktual24
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a transmis un mesaj ferm în discursul său de Anul Nou, declarând că 2026 va fi „anul accelerării poloneze”, cu accent pe construirea „celei mai puternice armate din Europa”. Liderul de la Varșovia a promis investiții masive în industria de apărare, „repolonizare” intensă și reconstrucție economică, pe fondul tensiunilor regionale crescute. […]
Acum 24 ore
00:10
”Tradiții” la Paris. Peste 1.000 de mașini incendiate de Revelion, au fost arestate din această cauză peste 500 de persoane # Aktual24
Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France […]
1 ianuarie 2026
23:10
Accident feroviar la Machu Picchu: un mort și zeci de răniți într-o zonă turistică intens frecventată # Aktual24
Un grav accident feroviar a aruncat în doliu Peru și a provocat panică în rândul sutelor de turiști aflați în apropierea unuia dintre cele mai cunoscute situri arheologice din lume. Un mecanic de tren și-a pierdut viața, iar cel puțin 40 de persoane au fost rănite, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit frontal […]
23:10
Armata americană declară că a atacat, miercuri, „în apele internaționale” două ambarcațiuni despre care se presupune că transportau droguri, ucigând cinci persoane aflate la bord. Comandamentul Sudic al SUA nu a precizat unde a efectuat ultimele atacuri, dar forțele americane au vizat în ultimele trei luni nave pe care le suspectează că transportă droguri în […]
22:20
În 2025 a fost al doilea cel mai mare val anual de sosiri ilegale din istorie. Peste 41.000 de persoane au ajuns în Regatul Unit cu ambarcațiuni mici # Aktual24
Peste 41.000 de persoane au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici anul trecut, conform cifrelor considerate „rușinoase” de către Ministerul britanic de Interne. Guvernul a declarat că 41.472 de persoane au ajuns în Marea Britanie traversând Canalul Mânecii în 2025 – al doilea cel mai mare număr înregistrat vreodată, după 45.774 de persoane care au […]
21:20
Președintele Nicușor Dan a postat un mesaj în prima zi a anului care conține mai multe imagini cu acțiuni derulate în cursul anului 2025. ”2025 a fost un an al provocărilor, dar și al curajului de a nu renunța în fața încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare și […]
21:10
Planurile pentru o mega-ambasadă chineză în inima Londrei provoacă îngrijorare în Marea Britanie # Aktual24
Planurile Chinei de a construi o „mega-ambasadă” în inima istorică a Londrei reprezintă o bătaie de cap pentru guvernul britanic, care trebuie să ia o decizie fermă în 2026 cu privire la proiectul care stârnește mari suspiciuni din cauza riscurilor potențiale pentru securitatea națională a țării. Dacă va fi finalizată, această fortăreață de 20.000 de […]
21:10
Demonstrațiile în creștere, declanșate de economia precară a Iranului, s-au răspândit joi în provinciile rurale ale Republicii Islamice, cel puțin șase persoane fiind ucise, primele victime raportate în rândul forțelor de securitate și al protestatarilor, au declarat autoritățile. Decesele ar putea marca începutul unui răspuns mai dur din partea teocrației iraniene la demonstrații, care au […]
21:00
Prima zi cu euro în Bulgaria. Unde s-au înregistrat primele creșteri de prețuri: apa și taxiurile în Sofia # Aktual24
Începând de astăzi, 1 ianuarie 2026, Bulgaria adoptă oficial moneda euro, schimbare care aduce modificări importante pentru cetățeni și mediul de afaceri. Până la sfârșitul lunii ianuarie, plățile pot fi efectuate atât în leva, cât și în euro, iar restul va fi returnat, de regulă, în euro. În situațiile în care numerarul euro nu este […]
20:40
Cel mai mare oraș din SUA are un nou primar de la miezul nopții. Zohran Mamdani, în vârstă de doar 34 de ani, a preluat funcția cu promisiuni mărețe – și a făcut mai multe premiere în timpul ceremoniei de depunere a jurământului într-o stație de metrou. Odată cu începutul noului an, Zohran Mamdani a […]
20:40
Petardele și artificiile au făcut victime și în acest an: Victime cu arsuri la spital și incendii în apartamente # Aktual24
Românii nu au renunțat nici anul acesta la petarde și artificii de Revelion, deși au fost interzise. Unii au ajuns cu răni la spital sau au provocat incendii în apartamente, potrivit StirileProTv. Cinci bucureșteni cu vârste între 30 şi 60 de ani au ajuns la spital în noaptea de Revelion, cu leziuni la membre, trunchi […]
20:20
Un copil de 8 ani din localitatea Vânători, județul Neamț, a fost accidentat, joi, de un şofer din Ucraina. Copilul traversa prin loc nemarcat. Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Potrivit IPJ Neamț, șoferul în vârstă de 26 de ani, cetățean ucrainean, a prezentat polițiștilor un permis de conducere fals. Polițiștii continua cercetările […]
20:10
În ultimii ani, saunele și băile în apă rece au trecut de la practici de nișă la adevărate ritualuri ale stilului de viață modern. Influenceri, sportivi și oameni obișnuiți deopotrivă vorbesc despre ele ca despre soluții aproape miraculoase: întărirea imunității, arderea grăsimilor, reducerea stresului, claritate mentală și chiar prevenirea bolilor cronice. Un scroll rapid pe […]
20:00
Peste o mie de turiști au urcat în prima zi a noului an pe pârtiile deschise de la Sinaia, unde stratul de zăpadă măsoară între 20 și 40 de centimetri. Sunt deschise peste 10 kilometri de pârtii – șase pârtii, plus zona de inițiere de la Cota 2.000. La Bușteni sunt deschise pârtia de săniuș, […]
19:50
Pedeapsă: Echipa de fotbal a Gabonului suspendată pentru că a pierdut toate meciurile din grupă # Aktual24
Guvernul Gabonului a decis suspendarea echipei naționale de fotbal, dizolvarea staffului tehnic și excluderea a doi jucători după eliminarea prematură a echipei de la Cupa Africii pe Națiuni 2025, după ce a pierdut toate cele trei meciuri din grupă la turneul final din Maroc, transmite EFE, preluată de Agerpres. Ministerul Tineretului, Sporturilor, Diseminării Culturale și […]
19:10
Coșmarul din Ucraina. În 2025, Rusia a lansat peste 60.000 de bombe aeriene ghidate și a trimis peste 100.000 de drone # Aktual24
De-a lungul anului 2025, Ucraina s-a confruntat cu nu maipuțin de 19.000 de alerte aeriene ca urmare a atacurilro Rusiei. În anul 2025, forțele militare ale Rusiei au lansat peste 60.000 de bombe aeriene ghidate, aproximativ 2.400 de rachete de diverse tipuri și mai mult de 100.000 de drone asupra teritoriului Ucrainei, potrivit datelor centralizate […]
18:40
Trump, enervat că George Clooney a obținut cetățenia franceză. Acuzații la adresa Franței # Aktual24
Donald Trump a salutat naturalizarea franceză a lui George și Amal Clooney, numindu-i „doi dintre cei mai slabi prognosticatori politici din toate timpurile”. În același timp, el a acuzat autoritățile franceze de „gestionarea absolut dezastruoasă a imigrației”, relatează Le Figaro. „Veste bună! George și Amal Clooney, doi dintre cei mai slabi prognosticatori politici din toate […]
18:10
Tehnologia a devenit parte inseparabilă din viețile noastre. Telefoanele inteligente, computerele, tabletele și electrocasnicele ne însoțesc zilnic, ne ușurează activitățile și ne conectează cu lumea. Cu toate acestea, confortul pe care îl aduc aceste dispozitive ascunde o problemă care devine tot mai gravă: deșeurile electronice. Fiecare gadget înlocuit, fiecare aparat uzat, fiecare baterie aruncată contribuie […]
17:50
UPDATE: Incendiul produs în clubul de lux din Crans-Montana, care a provocat zeci de morți și peste o sută de răniți, a fost declanșat de artificiile fixate în dopurile de șampanie # Aktual24
Un incendiu violent a transformat sărbătoarea de Anul Nou într-o catastrofă în exclusivistul stațiune elvețiană Crans-Montana, una dintre cele mai luxoase destinații alpine din Valais. Zeci de persoane sunt considerate decedate, iar aproximativ 100 au fost rănite în flăcările care au cuprins barul Le Constellation în noaptea de 31 decembrie 2025 spre 1 ianuarie 2026, […]
17:40
China acuză Olanda de „greșeli” în privința producătorului de cipuri Nexperia, care au perturbat lanțurile de aprovizionare ale industriei auto # Aktual24
China a îndemnat Olanda să își corecteze rapid „greșelile” în privința producătorului de cipuri Nexperia și să restabilească stabilitatea în industria globală a semiconductorilor. În septembrie, guvernul olandez a invocat o lege din epoca Războiului Rece pentru a prelua efectiv controlul asupra Nexperia, un producător de cipuri deținut de chinezi, cu sediul în Olanda. Se […]
17:10
China pregătește cea mai dură ofensivă împotriva inteligenței artificiale: copiii, sănătatea mintală și securitatea națională, în centrul noilor reguli # Aktual24
China face un pas decisiv în direcția controlului strict al inteligenței artificiale, propunând unele dintre cele mai dure reglementări din lume pentru companiile care dezvoltă și operează tehnologii AI. Măsurile, anunțate de Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC), vizează în special protejarea copiilor și prevenirea situațiilor în care chatboturile pot deveni o sursă de influență […]
Ieri
16:30
Operațiune genială a serviciilor secrete ucrainene: Denis Kapustin, comandantul voluntarilor ruși anti-Putin, „învie” după ce Ucraina a încasat recompensa de 500.000 de dolari de la Kremlin # Aktual24
Într-o demonstrație spectaculoasă de dezinformare și război psihologic, Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR) a anunțat că a păcălit serviciile speciale ruse și a încasat o recompensă de 500.000 de dolari pentru o asasinare care nu a avut loc niciodată. Protagonistul poveștii este Denis Kapustin (cunoscut și ca Denis Nikitin sau […]
