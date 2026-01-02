Economia Rusiei intră în stagnare: creșterea PIB-ului în noiembrie este cea mai mică de la începutul anului 2023

18:10

Tehnologia a devenit parte inseparabilă din viețile noastre. Telefoanele inteligente, computerele, tabletele și electrocasnicele ne însoțesc zilnic, ne ușurează activitățile și ne conectează cu lumea. Cu toate acestea, confortul pe care îl aduc aceste dispozitive ascunde o problemă care devine tot mai gravă: deșeurile electronice. Fiecare gadget înlocuit, fiecare aparat uzat, fiecare baterie aruncată contribuie […]