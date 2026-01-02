România ar putea plăti zeci de milioane de euro mai puțin pentru lotul Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania

13:30

La doar o zi după ce s-a întâlnit cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, la reședința sa privată din Florida, pentru a discuta un plan de pace care să pună capăt războiului Rusiei, președintele SUA, Donald Trump, s-a declarat „foarte supărat” pentru că ucrainenii ar fi atacat, potrivit rușilor, o reședință a lui Vladimir Putin. Nu doar că Zelenski a respins acuzația, dar politicieni republicani subliniază că, încă o dată, Trump îl crede pe Putin fără măcar să fi cerut un raport din partea propriilor servicii de informații.