Accident soldat cu un mort și trei răniți, în seara Ajunului de Crăciun, pe tronsonul de drum Rădăuți-Dornești

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, susține că la Broșteni, orașul afectat de inundații foarte puternice în noaptea de 27 spre 28 iulie, viața și-a recăpătat cursul normal. Pe 18 decembrie, domnul Andronachi și vicepreședintele Consiliului Județean Nicolae Robu, la invitația primarului Alexandru Hurjui, au participat la spectacolul ”Vine, vine Moș Crăciun”. În cadrul evenimentului, toți […] Articolul Orașul Broșteni, astăzi, după inundațiile din 27 spre 28 iulie. Prefectul Traian Andronachi: S-a instaurat starea de normalitate. Infrastructura este refăcută și nu putem vorbi de case care nu mai au lumină sau care nu mai au apă apare prima dată în Radio TOP Suceava 104FM.