Varianta de ocolire sud-est a municipiului Suceava, primele demersuri

Profesorul universitar doctor Petru Ghervan crede că "rezultatele sînt în limitele rezonabile" în ceea ce privește echipele de handbal masculin din cadrul CSU Suceava, pe care le coordonează. A spus acesta, în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top: "Sîntem pe primul loc la copii și juniori. La seniori sîntem pe locul VII, undeva într-un […]