Alertă în România – Ninsori consistente în toate zonele montane din ţară. Riscul de avalanşă în Munţii Făgăraş, ridicat la gradul patru din cinci.
Economica.net, 2 ianuarie 2026 20:00
Meteorologii sibieni avertizează că riscul de avalanşă cel mai mare risc din ţară, de gradul patru din cinci, este la peste 1.800 de metri în Munţii Făgăraş, în zona turistică Bâlea Lac. În următoarele trei zile se vor semnala ninsori consistente în întreaga zonă montană a ţării, care vor creşte stratul de zăpadă, cu risc de producere al avalanşelor în creştere, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) într-un Buletin Nivometeorologic
Timişoara – Primarul Fritz a anunţat o licitaţie de 14,5 milioane de euro pentru reamenajarea centrului cartierului Iosefin # Economica.net
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, a informat, vineri, că administraţia locală a publicat la acest început de ianuarie licitaţia pentru investiţia din zona Mocioni/Sinaia/Kuttel din cartierul Iosefin, care va intra într-o etapă de reamenajare printr-un proiect de 14,5 milioane de euro din fonduri europene şi de la bugetul local.
Nu mai consumăm vin. Comisia Europeană, sprijin special pentru viticultori. Consumul a scăzut cu 35% în Europa și cu 60% în China # Economica.net
La începutul lunii decembrie, Comisia Europeană a aprobat un plan de sprijin pentru industria vinicolă, marcată de condiții economice nefavorabile și dificultăți tot mai mari. Consumul de vin în China a scăzut cu 60%, iar taxele SUA afectează exporturile. Deși substanțial, acest plan abordează doar o parte a problemei pentru moment, trecând cu vederea scăderea consumului european și problemele de export, arată o analiză efectuată de Coface.
VIDEO – Prima ipoteză în cazul incendiului din Elveţia. Anunţ oficial al anchetatorilor # Economica.net
Investigațiile demarate de autoritățile din Elveţia sugerează că incendiul care a devastat barul „Le Constellation” din stațiunea Crans-Montana a izbucnit atunci când așa-zise „lumânări-fântână” (lumini bengaleze) atașate de sticle de șampanie au fost ridicate prea aproape de tavan, a declarat vineri procurorul local, citat de agenţia Reuters.
Cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană, precum şi cetăţenii UE care vizitează Moldova, pot utiliza, din 1 ianuarie 2026, serviciile de telefonie mobilă, la aceleaşi tarife ca acasă, informează Ministerul Dezvoltării Economice şi Digitalizării a Republicii Moldova, într-un comunicat transmis, vineri, AGERPRES.
Un seism cu magnitudinea de 6,5 pe scara Richter s-a produs vineri în Mexic, la ora 7:58, ora locală (13:58 GMT), potrivit informaţiilor furnizate de Serviciul Seismologic Naţional, transmite EFE.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a reafirmat vineri că se află într-o stare de sănătate perfectă, susţinând că a obţinut din nou punctaj maxim la un examen cognitiv, în contextul în care starea sa de sănătate continuă să alimenteze dezbaterea publică în SUA, având în vedere vârsta sa înaintată, transmit AFP şi EFE.
Turkish Airlines va investi 2,3 miliarde dolari în cel mai mare terminal cargo din lume # Economica.net
Principala companie aeriană din Turcia, Turkish Airlines, a anunţat vineri că va construi cel mai mare terminal cargo şi, totodată, cea mai mare facilitate de tip in-flight catering din lume, ca urmare a unei investiţii de o sută de miliarde de lire turceşti (peste 2,3 miliarde dolari), a relatat agenţia de presă Anatolia.
Distrigaz a întrerupt temporar gazele naturale la un imobil din sectorul 3 din cauza unui incident # Economica.net
Distrigaz Sud Reţele a anunţat, vineri, că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a unui imobil situat în sectorul 3 al Municipiul Bucureşti, fiind afectaţi 165 de clienţi casnici.
Reţele Electrice România efectuează lucrări de mentenanţă pe 5 şi 8 ianuarie în Corbeanca, Cernica şi Buftea # Economica.net
Reţele Electrice România va efectua, în perioada 5-8 ianuarie, în câteva localităţi din judeţul Ilfov, mai multe întreruperi programate pentru lucrări de mentenanţă sau modernizări ale reţelei, a anunţat, vineri, compania, într-un comunicat.
Cel mai înalt vulcan activ din Europa, Etna, a început să arunce lavă într-o nouă erupţie care are loc într-o zonă pustie de pe pantele sale superioare. Din acest motiv, erupţia nu reprezintă în prezent niciun pericol pentru satele situate în aval, au declarat vineri vulcanologii - transmite ANSA.
MAE: Cetăţean român presupus dispărut în incendiul de la Crans Montana; se acordă asistenţă consulară familiei # Economica.net
Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetăţean român presupus dispărut în urma incendiului de la localul din staţiunea Crans Montana, informează, vineri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).
Poliţia Română: Peste un milion de certificate de cazier judiciar, emise în format electronic # Economica.net
Peste un milion de certificate de cazier judiciar au fost emise în format electronic, pe hub.mai.gov.ro, acestea fiind semnate cu semnătură electronică calificată şi asimilate înscrisurilor autentice.
Anul 2025 s-a încheiat cu scăderi drastice pentru Tesla în Europa. Doar Norvegia are altă direcție # Economica.net
Producătorul american de mașini electrice Tesla a înregistrat scăderi importante pe majoritatea piețelor europene, însă în Norvegia continuă să vândă peste așteptări.
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare nowcasting Cod galben de vânt puternic, valabilă până la ora 16:00 în judeţele Brăila şi Buzău, unde se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-60 km/h.
Tulcea: Numărul contractelor ICEM de cercetare arheologică preventivă s-a triplat anul trecut # Economica.net
Numărul contractelor de cercetare arheologică preventivă încheiate anul trecut de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (ICEM) din Tulcea s-a triplat faţă de cel din anii precedenţi, pe fondul proiectelor derulate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, pentru AGERPRES, managerul instituţiei, Sorin Ailincăi, care atrage atenţia asupra necesităţii păstrării vestigiilor istorice.
95,9% dintre autoturismele noi înmatriculate în 2025 în Norvegia au fost complet electrice # Economica.net
Aproape toate automobilele noi înmatriculate anul trecut în Norvegia au fost vehicule electrice cu energie stocată în baterii (BEV).
Autism România solicită consiliilor locale să compenseze efectele negative ale deciziei de eliminare a facilităţilor fiscale # Economica.net
Autism România - Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism a transmis, vineri, o scrisoare deschisă în care face apel către consiliile locale din ţară să ia măsuri prin care să fie compensate efectele negative ale deciziei Guvernului de a elimina facilităţile fiscale acordate persoanelor cu dizabilităţi.
Dacia a ajuns în elita mondială cu o mașină de „Mad Max”. Sandrider participă la cel mai cunsocut raliu din lume. Toate detaliile despre mașina specială # Economica.net
Modelul Dacia Sandrider beneficiază de o serie de îmbunătățiri esențiale pentru Raliul Dakar 2026, axate pe reducerea greutății, eficiența sistemului de răcire, ameliorarea vizibilității, fiabilitate și confortul pilotului, anunță un comunicat de presă.
Ucraina insistă că atacă doar „ţinte militare”, după un atac mortal în teritoriul ocupat # Economica.net
Kievul atacă doar "ţinte militare" ruseşti, a declarat vineri pentru AFP un purtător de cuvânt al armatei ucrainene, după ce Moscova a acuzat Kievul de uciderea a 27 de civili într-un atac cu drone asupra unei cafenele şi a unui hotel într-o zonă ocupată din sudul Ucrainei, relatează AFP.
Ministrul Miruţă: Aeronavă pregătită să decoleze spre Elveţia, pentru a transporta la Paris 6 răniţi în incendiu # Economica.net
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a anunţat, vineri, că o aeronavă a Forţelor Aeriene Române este pregătită să decoleze spre Lausanne, în Elveţia, pentru a transporta la spitale din Paris şase tineri cu arsuri grave, răniţi în incendiul din localul de la Crans Montana.
Gazele naturale lichefiate rusești, care sunt sub sancțiuni occidentale, merg spre China. Importuri record # Economica.net
Compania rusă Novatek a exportat anul trecut 21 de transporturi de gaze naturale lichefiate (LNG) către China din proiectul Arctic LNG 2, potrivit datelor furnizate de Kpler și citate de Reuters.
Sibiu: Avalanşă de mari dimensiuni la Bâlea Lac, declanşată de doi schiori, care au scăpat nevătămaţi # Economica.net
O avalanşă de mari dimensiuni s-a produs, vineri, în zona Bâlea Lac din Munţii Făgăraş, fiind declanşată accidental de doi schiori, care au reuşit totuşi să scape nevătămaţi, au anunţat reprezentanţii serviciului Salvamont Sibiu.
Tulcea: Un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zona de graniţă româno-ucraineană # Economica.net
Persoanele care locuiesc în zona de nord a judeţului Tulcea au primit vineri, la ora 12:00, un nou mesaj RO-Alert, pe fondul războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, aceasta fiind a doua atenţionare de gen primită de la începutul anului.
Hidroelectrica menține prețul mic al energiei electrice din oferta pentru casnici și în ianuarie 2026 # Economica.net
Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrică al populației cu o ofertă standard la acest moment, menține aceeași ofertă și în luna ianuarie.
Negrescu: 2026 – decisiv pentru banii europeni ai României; miză prea mare pentru superficialitate # Economica.net
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European, a declarat, vineri, că 2026 "este un an decisiv pentru banii europeni de care dispune România", iar miza nu mai este doar câţi bani avem la dispoziţie, ci cum vor fi transformaţi în rezultate reale pentru oameni şi economie.
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: 2026 va aduce mai multă predictibilitate şi claritate pentru antreprenori şi mediul de afaceri # Economica.net
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă într-un mesaj pe Facebook că se uită ”cu încredere şi optimism” la anul 2026, stabilizarea fiscal-bugetarǎ fiind unul din elementele cheie. El transmite că anul 2025 a fost încheiat cu rezultate solide obţinute ”prin rigoare bugetară, decizii asumate şi un management mai eficient al banilor publici”.
Cod portocaliu de precipitaţii, intensificări ale vântului, viscol la munte şi polei, până sâmbătă, la ora 22:00 # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteorologică Cod portocaliu de precipitaţii moderate cantitativ, intensificări ale vântului, viscol la munte, strat de zăpada, polei, valabilă până sâmbătă, la ora 22:00.
MAI: Peste 1.760 de misiuni, efectuate de echipele pentru situaţii de urgenţă în perioada 31 decembrie – 1 ianuarie # Economica.net
Echipele pentru situaţii de urgenţă au efectuat peste 1.760 de misiuni, în perioada 31 decembrie 2025 - 1 ianuarie 2026, cele mai multe pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi stingerea incendiilor.
Bulgaria, prima zi cu euro: „Nu-mi da euro-ul ăla, n-am să-ți dau restul”. Probleme serioase în viața de zi cu zi # Economica.net
Bulgaria a trecut la Euro de la 1 ianuarie, însă toată lumea s-a pregătit pentru schimbare. Clienții care au vrut să plătească în moneda europeană au avut o surpriză: fie li s-a spus să achite în leva, fie au primit restul în moneda bulgară, potrivit Stirilor PRO TV, care citeză presa din Bulgaria.
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că, dacă Iranul va împuşca şi va ucide protestatari paşnici, atunci Statele Unite ale Americii vor interveni, relatează Reuters şi AFP.
ANRE a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care aprobă Procedura de înregistrare a comunităților de energie în Registrul național alcomunităților de energie.
Ultima oră. Românii sunt speriați de viitorul economic. La ce capitole sunt, totuși, optimiști. Top 10 previziuni și așteptări 2026-IRES # Economica.net
Cel mai recent sondaj al institutului IRES, unul dintre cele mai active din România, arată că temetrea majoră a românilor este economia. Sunt , totuși, unele la capitole unde pare că manifestăm mai degrabă optimism, deși moderat.
Dezvăluiri despre incendiul din Elveția: Numărul morților,cel puțin triplu. Recunoașterea cadavrelor, marea problemă # Economica.net
Numărul morților din incendiul care aizbicnit în stațiunea elvețiană Crans Montana are șanse mari să fie cel puțin dublu, în condițiile în care, spune un oficial, starea majorității celor internați este extrem de gravă. Între timp, violenața evenimentului este relevată de dificultatea cu care morții saun răniții sunt identificați, având în vedere arsurile grave de suprafața corpului.
Aproape 270 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti în ultima zi a 2025 # Economica.net
Aproape 270 de permise de conducere au fost reţinute de poliţişti miercuri, în ultima zi a anului 2025, iar peste 160 de certificate de înmatriculare au fost retrase.
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele 11 luni din anul 2025 a fost de 17.661, în creştere cu 5,42% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
Elveţia se confruntă cu sarcina dificilă de a identifica victimele incendiului din Crans-Montana # Economica.net
Anchetatorii au început vineri sarcina dificilă de a stabili identitatea cadavrelor arse în incendiul care a cuprins un bar aglomerat şi a omorât aproximativ 40 de persoane la o petrecere de Revelion în staţiunea de schi Crans-Montana din Elveţia, relatează Reuters.
Cei mai bogați oameni din lume și-am majorat averile cu un total de 2.200 mld. USD în 2025 # Economica.net
Cei mai bogați 500 de oameni din lume și-au majorat averile cu de 2.200 mld. USD, record absolut, în acest an. Câștigurile au fost generate în domenii diferite, de la pachete de acțiuni la criptomonede și metale prețioase, potrivit Bloomberg Billionaires Index.
Dan Gorgan, Deltamed: Principalele provocări pentru 2026 provin din mediul fiscal și macroeconomic # Economica.net
„Ne pregătim pentru un an 2026 în care prudența și flexibilitatea vor fi esențiale. Din păcate, România traversează o perioadă economică tensionată, marcată de presiuni fiscale, de incertitudine politică și de o volatilitate care afectează direct planificarea pe termen scurt și mediu”, a declarat Dan Gorgan, asociat majoritar al companiei Deltamed, pentru Termene.ro.
Sezonul de schi s-a deschis în Poiana Braşov, putându-se schia în partea superioară a Masivului Postăvaru şi pe pârtiile pentru începători, a informat, vineri, Primăria municipiului Braşov.
Salvamontiştii din întreaga ţară au avut "un debut de foc" în prima zi a noului an, fiind solicitaţi în ultimele 24 de ore să intervină la un număr foarte mare de evenimente, în urma cărora au fost asistate 42 de persoane, informează, vineri, Dispeceratul Naţional al Salvamont România.
Luptă strânsă BYD – Tesla pentru prima poziție în clasamentul mondial a vânzărilor de mașini electrice și hibride PHEV # Economica.net
Compania chineză BYD este pe cale să îi devanseze pe americanii de la Tesla pe piața mondială a vânzărilor de mașini electrice noi în 2025. Producția BYD o depășește deja pe cea a Tesla.
Cod roşu de vânt foarte puternic care viscoleşte şi troieneşte zăpada în zona de munte a judeţului Cluj # Economica.net
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare nowcasting Cod roşu de vânt foarte puternic, valabilă până la ora 10:00 în judeţul Cluj.
Peste 1.000 de vehicule incendiate şi peste 500 de persoane reţinute în Franţa în noaptea de Revelion # Economica.net
Peste 1.000 de vehicule au fost incendiate şi mai mult de 500 de persoane au fost reţinute în Franţa în noaptea de Revelion, potrivit unui bilanţ prezentat joi de Ministerul de Interne. Autorităţile au precizat însă că incidentele au fost mai puţin violente decât în anul precedent, vorbind despre violenţe urbane mai limitate, transmite France Presse.
Zohran Mamdani a preluat mandatul de primar al New Yorkului, cu promisiuni sociale ambiţioase şi mize politice naţionale # Economica.net
Democratul Zohran Mamdani a devenit oficial, joi, primarul oraşului New York, în urma unei ceremonii publice de învestire desfăşurate pe treptele Primăriei, marcând începutul unui mandat în care promite să promoveze o agendă liberală şi să răspundă preocupărilor legate de costul ridicat al vieţii, relatează Reuters.
Tusk promite accelerarea dezvoltării militare a Poloniei în 2026 în discursul său de Anul Nou # Economica.net
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a promis în discursul său de Anul Nou că va accelera crearea "celei mai puternice armate din Europa" prin investiţii în renaşterea industriei, inclusiv a celei de apărare., transmite EFE.
Anul 2025 a fost unul al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele, un an care a reamintit că adevărata forţă stă în unitate, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, adăugând că priveşte spre 2026 cu responsabilitate.
Începe “privatizarea mică” la Tarom. Se caută investori pentru Tarom Tehnic, procesul ar urma să fie finalizat în 2026 # Economica.net
TAROM Tehnic a fost înființată la 1 octombrie 2025, cu un capital social de peste 22 de milionae de lei și va prelua toată activitatea Direcției Tehnice. TAROM căută investitori privați pentru noua societate.
Hale din fosta platformă Antrefrig urmează să fie demolate. Cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea ridică un complex-gigant în București – FOTO # Economica.net
Dezvoltatorul Prima Development, care a construit peste 5.000 de locuințe, urmeză să demoleze construcțiile de pe terenul pe care îl deține din platforma Antrefrig din cartierul Pantelimon din București. Pe terenul respectiv vor fi construite blocurile cu apartamente din ultima etapă a proiectului Solis Prima.
Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, s-a numărat printre invitaţii la petrecerea de Anul Nou a preşedintelui american Donald Trump, organizată la reşedinţa sa din Florida, potrivit imaginilor difuzate online, transmite France Presse, scrie Agerpres.
