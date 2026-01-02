Misiune umanitară a Forțelor Aeriene Române în Elveția. Șase pacienți răniți în club, transportați la un spital din Paris cu o aeronavă C-27J Spartan

12:30

Ministerul Apărării ajută cu transportul la spital al românilor răniţi în explozia din Elveţia, din prima zi din an. Ministrul Radu Miruţă spune că au fost aprobate două astfel de misiuni, la care se adaugă încă una din ziua precedentă. „Armata ajută fără a sta pe gânduri, fără a întreba cine plătește cheltuielile” spune ministrul […]