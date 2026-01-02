Marile personalități care ne-au părăsit în anul 2025

13:10

O tânără româncă care s-a născut în Haiti și a crescut în România, trăiește în prezent în Zanzibar. Ea a devenit virală pe rețelele sociale după ce a vorbit despre ce înseamnă, de fapt, să fii român. Chiar dacă viața a purtat-o pe mai multe continente, spune că locul pe care îl numește „acasă” este […]