Conferința președintei Mexicului a fost întreruptă de un cutremur de 6,5 grade. Bilanț: 1 mort și 12 răniți

13:30

Un oraş vechi de 125 de ani este mutat clădire cu clădire, din cauza tasării solului provocate de extinderea cele mai mari mine subterane de minereu de fier din lume. Este vorba de oraşul suedez Kiruna, situat la 145 km nord de Cercul Polar Arctic. Proiectul de relocare este considerat una dintre cele mai radicale […]