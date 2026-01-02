Criza economică din Iran scoate oamenii în stradă pentru a șasea zi la rând. Protestatarii strigă: „Moarte dictatorului”

12:40

Doi bărbați, în vârstă de 39 și 64 de ani, sunt cercetați de procurorii DIICOT pentru trafic internațional de droguri de risc și trafic de droguri de risc, după ce au fost prinși în flagrant, în prima zi a anului 2026, în timp ce ridicau un colet ce conținea 3,5 kilograme de canabis.