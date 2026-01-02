Elon Musk anunță ce planuri are în legătură cu implanturile cerebrale Neuralink în 2026
Adevarul.ro, 3 ianuarie 2026 00:15
Elon Musk a făcut noi declarații despre viitorul implanturilor cerebrale Neuralink, stârnind interes și așteptări în rândul pasionaților de tehnologie și al specialiștilor în neuroștiințe.
Acum 10 minute
00:30
Horoscop sâmbătă, 3 ianuarie. Balanțele caută sfaturi, iar Scorpionii trec prin transformări emoționale # Adevarul.ro
Primul weekend din 2026 aduce emoții și momente speciale pentru fiecare zodie. Horoscopul de sâmbătă, 3 ianuarie, realizat de Lorina, astrologul Click, dezvăluie ce le rezervă astrele tuturor celor 12 semne zodiacale.
Acum 30 minute
00:15
Sergiu Nicolaescu, regizor și actor român, a murit la 3 ianuarie 2013. A realizat și a jucat în numeroase filme istorice și de acțiune produse în perioada comunistă și postcomunistă.
00:15
Momentele definitorii ale MTV. Postul care a schimbat pentru totdeauna muzica și-a închis emisia # Adevarul.ro
După 44 de ani în care a redefinit modul în care lumea ascultă și vede muzica, MTV, postul care a transformat videoclipul într-o formă de artă și a creat superstaruri globale, și-a închis emisia în forma sa clasică pe 31 decembrie 2025.
00:15
Elon Musk anunță ce planuri are în legătură cu implanturile cerebrale Neuralink în 2026 # Adevarul.ro
Acum o oră
23:45
Cum să pășești în 2026 cu sufletul curat: secretul șamanilor pentru un an plin de putere și bucurie # Adevarul.ro
În șamanism, explică Alberto Villoldo, începuturile de an sunt marcate de ritualuri de trecere. Ele presupun traversarea unui hotar simbolic și renunțarea conștientă la ceea ce nu mai poate fi dus mai departe. „Ceva trebuie lăsat pe acea linie. Ceva trebuie sacrificat”.
Acum 2 ore
23:15
ANM avertizează: urmează trei zile cu ninsori abundente la munte și risc major de avalanșe # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie avertizează că, în următoarele trei zile, ninsorile abundente din zona montană vor crește semnificativ riscul de avalanșe, mai ales la altitudini mari, unde stratul de zăpadă este instabil.
22:45
Zelenski face mutări-cheie în plin război. Cine preia conducerea spionajului militar după ce l-a numit pe Kiril Budanov şef de cabinet # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat o amplă reorganizare la vârful structurilor de securitate, numindu-l pe Kiril Budanov șef al Cancelariei Prezidențiale și desemnând un nou conducător al informațiilor militare.
Acum 4 ore
22:15
Luna Lupului, spectacol ceresc la început de ianuarie. Când este vizibilă pe cerul României prima Superlună din 2026 # Adevarul.ro
Prima Lună plină a anului 2026 va fi o Superlună spectaculoasă, vizibilă la început de ianuarie pe cerul României. Cunoscută drept Luna Lupului, aceasta este însoțită de dimboluri şi tradiții vechi.
22:15
Marcel Ciolacu, ironie la adresa lui Ilie Bolojan după mesajul premierului despre anul 2025. Ce fotografie a postat pe rețelele sociale # Adevarul.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Instagram o postare cu un mesaj ironic cu privire la situația anului 2025, de când premier a devenit Ilie Bolojan.
22:00
Obiceiul simplu care îți îmbunătățește memoria. Recomandarea experților în sănătatea creierului: „Există numeroase dovezi” # Adevarul.ro
Te întrebi cum să obții o memorie bună? Acest obicei nu numai că te poate ajuta să o păstrezi cât mai mult posibil pe măsură ce îmbătrânești, dar o poate chiar îmbunătăți pe parcurs.
22:00
Belarus construiește în secret un complex militar uriaș lângă Sluțk. Ce arată imaginile surprinse din satelit în decembrie 2025 # Adevarul.ro
Belarus construieşte în secret un complex militar de mari dimensiuni pe locul unei foste baze sovietice de rachete, ridicând depozite, hangare și clădiri industriale, într-un sit fără nume oficial.
21:30
O crimă a avut loc vineri în Comuna Corbeanca, din județul Ilfov.
21:30
Incendiu într-un hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini. Peste 30 de persoane scoase din clădire # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit, vineri seară, într-o cameră a unui fost hotel din Râmnicu Vâlcea, folosit în prezent ca locuinţe de serviciu pentru cetăţeni străini. Peste 30 de persoane au ieşit singure din clădire sau au fost evacuate, toate refuzând evaluarea medicală.
21:15
Proprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit 40 de persoane: „Am fost inspectați de trei ori în zece ani”. Anunțul procurorului elvețian # Adevarul.ro
Unul dintre proprietarii de la Le Constellation, clubul unde au murit 40 de tineri și alți 100 au fost răniți a declarat că barul a fost administrat conform regulilor.
21:00
Incendiu într-o boxă din pasajul subteran din centrul oraşului Târgu Mureş. Se încearcă resuscitarea unei persoane în stop cardio-respirator # Adevarul.ro
Pompierii intervin vineri seară pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o boxă din Pasajul Luxor, situat în centrul Târgu Mureș. În interior a fost găsită o persoană în stop cardio-respirator, asupra căreia salvatorii efectuează manevre de resuscitare.
21:00
Un avion C-27J Spartan al Forțelor Aeriene Române a plecat în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri la un spital din Franţa # Adevarul.ro
Un avion C-27J Spartan al Forţelor Aeriene Române a plecat, vineri seară, în Elveţia, pentru a transporta şase pacienţi cu arsuri suferite în urma incendiului de la Crans-Montana la un spital din Franţa, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN)
Acum 6 ore
20:30
Elon Musk a pierdut titlul de lider pe piaţa maşinilor electrice cu Tesla. Compania care l-a detronat a cucerit piaţa europeană # Adevarul.ro
Maşinile Tesla ale lui Elon Musk au fost în cădere liberă în 2025. Compania sa a încheiat anul cu cea mai gravă scădere anuală a vânzărilor din istorie, pierzând poziția de lider mondial.
20:15
O serie de avalanșe au ucis două persoane și au rănit alte câteva în Alpii italieni. Operațiuni de salvare blocate de vântul puternic # Adevarul.ro
O serie de avalanșe în Alpii italieni au ucis două persoane și au rănit mai multe altele vineri, vânturile puternice împiedicând operațiunile de salvare, au declarat salvatorii.
20:00
Un bloc de 16 etaje, aflat în construcție, s-a prăbușit în capitala Kenyei. Sunt persoane blocate sub dărâmături # Adevarul.ro
Un bloc de 16 etaje, aflat în construcție s-a prăbușit, vineri, în capitala Kenyei, Nairobi. În urma prăbușirii, patru persoane au fost prinse sub dărâmături.
19:45
SpaceX va muta peste 4.400 de sateliți pe o orbită mai joasă, după ce China a invocat riscuri de siguranță. # Adevarul.ro
SpaceX a anunțat că va reconfigura constelația sa de sateliți pentru internet Starlink prin coborârea orbitei a peste 4.400 de sateliți pe parcursul anului 2026.
19:30
Șuier, câinele polițist care a cucerit inimile tuturor, a murit la mai puţin de un an de la pensionare # Adevarul.ro
Șuier, câinele polițist care a participat la festivaluri și misiuni dificile în întreaga țară, s-a stins la mai puţin de un an după pensionare.
19:00
Un bloc cu cinci etaje din centrul orașului Harkov, atacat cu rachete balistice de armata rusă # Adevarul.ro
Cel puțin 16 oameni au fost răniți vineri în urma unui atac rusesc cu rachete balistice într-o zonă rezidențială a orașului Harkov, relatează presa ucraineană.
18:45
Persoană descoperită moartă de pompierii veniţi să stingă un incendiu la o casă din Craiova # Adevarul.ro
Trupul neînsufleţit al unei persoane a fost descoperit, vineri, de pompierii solicitaţi să stingă un incendiu la o casă din Craiova.
Acum 8 ore
18:30
Un francez stabilit în Brașov de cinci ani vrea să se întoarcă în țara lui din cauza prețurilor. „Înainte era foarte confortabil” # Adevarul.ro
Bărbatul, care se află în România de cinci ani, a menționat că în timpul unei vizite în Toulouse a observat că prețurile sunt aproape la fel ca în România, însă salariile în Franța sunt de două ori mai mari.
18:15
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere avertizează că pe mai multe drumuri din Oltenia se semnalează fenomenul de ploaie îngheţată.
18:15
Ucraina ironizează Moscova, după acuzaţia că a ucis 27 de civili: „Deci, cine stătea la hotel de Anul Nou într-un sat de lângă linia frontului?” # Adevarul.ro
Rusia şi Ucraina se acuză reciproc după un atac care a dus la moartea mai multor civili ţn Herson. Kievul, care respinge şi chiar ironizează acuzațiile Moscovei, susţine că loviturile sale vizează exclusiv ținte militare.
18:00
Intervenție de urgență în Munții Vrancei. Două persoane sunt rănite după ce au căzut cu ATV-ul în Râul Putna # Adevarul.ro
Salvamont Vrancea anunţă vineri că două persoane au căzut cu ATV-ul la intrarea în Cheile Tişiţei. Salvamontiştii au intervenit pentru recuperarea victimelor, care au fost transportate la spital.
18:00
Cinci ore de resuscitare în încercarea de a salva viața unui tânăr de 28 ani, căzut în râul Olt. Medicii au declarat decesul # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 28 ani, scos din apele râului Olt vineri dimineață, 2 ianuarie 2025, a fost declarat decedat, după ce echipajele medicale au luptat cinci ore să-l readucă la viață. Bărbatul a fost preluat în hipotermie și dus la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Râmnicu-Vâlcea.
17:45
Schimbare importantă la vârful grupului care deţine Europa FM. Cine este noul CEO: „Vom aduce un refresh necesar” # Adevarul.ro
Actualul CEO de la Europa FM se retrage.
17:45
Finlanda a găsit oțel rusesc supus sancțiunilor UE pe nava suspectată că a avariat un cablu submarin # Adevarul.ro
O navă confiscată în Finlanda, suspectată că ar fi deteriorat un cablu de telecomunicații submarin între Helsinki și Tallinn, transporta oțel rusesc supus sancțiunilor Uniunii Europene, au declarat joi oficiali vamali finlandezi, relatează Euronews.
17:30
O nouă criză a apei lovește patru localități din Brașov în urma unui incident ecologic # Adevarul.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a efectuat o misiune de sprijin pentru comunităţile din judeţul Braşov afectate de întreruperea furnizării apei potabile, în urma unui incident ecologic produs la sursa de captare.
17:30
Apelul la 112 care ridică semne de întrebare după moartea fiicei lui Tommy Lee Jones. Tânăra, în vârstă de 34 de ani, ar fi prezentat „modificări de culoare” # Adevarul.ro
Apar primele detalii în cazul morții fiicei actorului Tommy Lee Jones.
17:00
Will Smith, în centrul unui nou scandal. A fost dat în judecată pentru „comportament de prădător” și practici de tip „grooming” # Adevarul.ro
Will Smith se află în centrul unui nou scandal la Hollywood, după ce un muzician care a făcut parte din turneul său din 2025 l-a dat în judecată pentru „comportament prădător” și practici de tip „grooming”.
17:00
Astronauta vietnameză care a făcut parte din zborul istoric Blue Origin reclamă că a intrat în depresie la revenirea din spațiu # Adevarul.ro
Amanda Nguyen, astronauta de origine vietnameză care a făcut parte din zborul spațial Blue Origin, alcătuit exclusiv din femei, a vorbit deschis despre depresia ei, după ce a suferit un „tsunami de hărțuire” în urma călătoriei, în care a devenit prima femeie vietnameză care a mers în spațiu.
17:00
Cine sunt proprietarii barului care a luat foc în stațiunea elvețiană Crans-Montana: „un cuplu muncitor” # Adevarul.ro
Jacques și Jessica Moretti, soț și soție de origine corsicană, sunt proprietarii barului Le Constellation aflat în stațiunea de schi Crans-Montana din Alpii elvețieni.
17:00
Forțele ucrainene, sub mare presiune pe frontul din sud, pe fondul deficitului acut de trupe # Adevarul.ro
Forțele ucrainene se află sub o presiune crescândă în sudul țării, unde unități slab echipate sunt depășite numeric de brigăzile rusești care au cucerit sute de kilometri pătrați de teritoriu în ultimele săptămâni, relatează CNN, citând ofițeri ucraineni și analiști ai conflictului.
16:45
Atacurile rusești asupra Odesei ar putea avea consecințe economice de durată, mult după încheierea războiului, avertizează analiști citați de The Wall Street Journal.
Acum 12 ore
16:15
Într-o piață auto chineză în plină expansiune cu vehicule electrice, SAIC-GM-Wuling dezvăluie versiunea 2025 a modelului său Binguo EV, o mașină electrică de oraș care își propune să democratizeze mobilitatea cu emisii zero, cu un preț deosebit de competitiv.
16:15
Laura Cosoi este însărcinată pentru a cincea oară: „Îmi sărbătoresc ziua de naștere celebrând viața. Mulțumim, Doamne, pentru darul primit” # Adevarul.ro
Laura Cosoi a anunțat chiar de ziua ei că este însărcinată și că va deveni mamă pentru a cincea oară. Vedeta se află în prezent în vacanță în Thailanda, alături de soț și de cele patru fiice ale lor.
16:00
Coșmarul unei românce în Italia: drogată și agresată sexual de soțul prietenei sale. „Mi-a fost pus ceva în băutură” # Adevarul.ro
O româncă în vârstă de 36 de ani a fost victima unui atac sexual comis de un bărbat de 47 de ani, tot de naționalitate română, în Italia.
15:45
În prima zi de mandat, noul primar al New-York-ului a anulat mai multe ordine executive pro-Israel adoptate de predecesorul său # Adevarul.ro
Noul primar al New Yorkului și-a început mandatul prin revocarea modului de definire a antisemitismului la nivelul administrației orașului și a măsurilor pro-Israel impuse de predecesorul său.
15:45
Dinamo a anunțat primul transfer din 2026.
15:30
Un român ar fi dat dispărut după tragedia de Revelion din Elveția: peste 40 de morți și 115 răniți # Adevarul.ro
Un cetățean român s-ar fi aflat la petrecerea de Revelion din barul Le Constellation, situat în stațiunea elvețiană Crans-Montana, unde un incendiu devastator a ucis peste 40 de persoane și a rănit alte 115.
15:15
Un tribunal sud-coreean a emis, vineri, un nou mandat de arestare împotriva fostului preşedinte Yoon Suk Yeol, pentru a prelungi detenţia fostului şef de stat care impusese pentru scurt timp legea marţială la sfârşitul anului 2024.
15:15
Hoții care au furat peste 33 de milioane de euro dintr-o bancă din Germania au plătit parcarea pentru mașina cu care au fugit # Adevarul.ro
Hoții au dat dovadă de o ”corectitudine” bizară, plătind pentru locurile de parcare la scurt timp după ce au furat milioane de dolari într-unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Germaniei.
15:00
Liderii iranieni răspund amenințărilor lui Donald Trump: „Să aibă grijă de soldaţii săi” # Adevarul.ro
Ali Larijani, un consilier al liderului suprem iranian, i-a sugerat, vineri, lui Donald Trump să „fie prudent” în cazul unei intervenţii în Iran.
15:00
Desertul de mănăstire propus de călugărul de la Dervent: un dulce crocant, hrănitor și rapid, din ingrediente naturale # Adevarul.ro
Călugărul Efrem Băndărică, bucătarul Mănăstirii Dervent, propune o rețetă inspirată din tradiția monahală: batoane de semințe, cu caramel, un dulce crocant, fără excese.
15:00
Un bărbat din Olt, la un pas de moarte în noaptea de Revelion. Un vecin i-a pătruns în locuință și l-a înjunghiat # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 72 ani a fost înjunghiat în propria locuință, în noaptea de Revelion. Un vecin a pătruns în casa bărbatului și s-a năpustit asupra acestuia, aparent fără motiv, membrii familiei fiind alertați de zgomot și reușind, astfel, să-l salveze.
15:00
Un stat european a înregistrat înmatriculări record de mașini electrice anul trecut, ajungând la 96% din totalul vehiculelor noi, potrivit datelor date publicității de autoritatea rutieră locală.
14:45
Un autoturism în care se aflau trei persoane s-a răsturnat, sâmbătă, la o diferenţă de nivel de zece metri, într-o râpă, în judeţul Argeş. În urma accidentului, un adolescent de 15 ani a fost rănit.
