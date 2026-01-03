Tragedia de la Crans-Montana: „Pe lângă faptul că este o victimă, este şi un erou” - Fotbalistul Tahirys Dos Santos s-a întors să-şi salveze iubita din incendiu

12:10

Când cercetătorii încearcă să înţeleagă de ce apar bolile şi ce tratamente ar putea funcţiona, una dintre cele mai mari provocări este să unească informaţii din surse diferite într-un mod coerent. Un nou instrument bazat pe inteligenţă artificială (AI) încearcă să facă exact acest lucru, folosind atât date biologice, cât şi informaţii de imagistică ale inimii.