Ţoiu: Decizia de a-l aduce pe Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun, dar ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a proteja regulile internaţionale
News.ro
,
3 ianuarie 2026 21:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu partenerii din Uniunea Europeană pentru alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea Consiliului de Securitate ONU în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela. ”Ne pronunţăm pentru reţinere şi responsabilitate din partea autorităţilor şi susţinem iniţierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democraţie, un deziderat constant exprimat de cetăţenii venezueleni”, arată Ţoiu. Ea menţionează că în Venezuela există o comunitate de origie română ”mică, dar relevantă”. ”Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale”, adaugă ministrul român de Externe.
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de News.ro
21:50
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a afirmat că susţine intervenţia Statelor Unite ale Americii în Venezuela, motivând că este vorba despre un sprijin legitim pentru cetăţenii care cer alegeri, drepturi şi libertate împotriva unui regim tiranic.
21:50
Echipa spaniolă Villarreal a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-1, gruparea Elche, în etapa a 18-a din La Liga. Villarreal a urcat pe podium.
21:40
Spania nu va recunoaşte intervenţia SUA în Venezuela, care încalcă dreptul internaţional, a declarat sâmbătă premierul Pedro Sanchez, după ce forţele americane l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, aflat de mult timp la putere, într-o operaţiune desfăşurată în timpul nopţii, relatează Reuters.
21:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat că reforma administaţiei ar urma să se facă chiar din această lună şi că aceasta ar prevede, pe lângă reducerea chelturilor, eficientizarea cheltuielilor de personal. Bugetul ar putea fi adoptat în luna februarie.
21:40
Campioana U BT Cluj a obţinut sâmbătă, pe teren propriu, a noua victorie din grupa A a Ligii Adriatice, scor 93-65 (55-32), cu formaţia FMP Belgrad, în etapa a XIII.
21:30
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de la 1 ianuarie, impozitele au crescut pentru toate persoanele fizice, iar acest lucru reprezintă contribuţia proprietarilor de case şi apartamente la bugetul local. Cu aceşti bani, administraţiile locale vor putea să le creeze condiţii mai bune de trai. Bolojan a recunoscut că personal nu are instalată aplicaţia ghişeul.ro.
21:20
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă că a discutat cu partenerii din Uniunea Europeană pentru alinierea pentru o declaraţie comună în pregătirea Consiliului de Securitate ONU în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela. ”Ne pronunţăm pentru reţinere şi responsabilitate din partea autorităţilor şi susţinem iniţierea în cel mai scurt timp posibil de demersuri pentru revenirea la democraţie, un deziderat constant exprimat de cetăţenii venezueleni”, arată Ţoiu. Ea menţionează că în Venezuela există o comunitate de origie română ”mică, dar relevantă”. ”Decizia de a-l aduce pe Nicolas Maduro în faţa justiţiei poate opri creşterea flagelului traficului de droguri, poate reda venezuelenilor şansa la un viitor bun în prosperitate, dar este şi o decizie care ne aduce la masa discuţiilor diplomatice pentru a reafirma şi a proteja regulile internaţionale”, adaugă ministrul român de Externe.
21:10
Echipa italiană Lecce a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Juventus Torino, în etapa a 18-a din Serie A.
21:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că ar fi fost bine să fie tranşate la Curtea Constituţională lucrurile în privinţa legii pensiilor speciale. El a subliniat că nu pot fi pensionaţi oameni la 48-52 de ani şi cu o pensie cât ultimul salariu.
20:40
Premierul Ilie Bolojan a declarat, sâmbătă seară, că nu a discutat cu preşedintele Nicuşor Dan despre situaţia din Venezuela, dar că urmăreşte ce se întâmplă în această ţară, a cărei conducere România nu a recunoscut-o, astfel că ţara noastră nu are nici un consulat la Caracas.
20:20
Echipa naţională a Senegalului a învins sâmbătă, în optimile Cupei Africii pe Naţiuni, scor 3-1, echipa naţională din Sudan, calificându-se în sferturile de finală ale competiţiei.
20:10
Generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului şefilor de stat major din SUA, a descris operaţiunea de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro ca fiind o operaţiune amplă, planificată meticulos, care a necesitat luni de pregătire şi ore de execuţie pe teren, relatează CNN.
20:00
Un adolescent de 16 ani a fost reţinut după ce, în noaptea de Revelion, la Cluj-Napoca, a lovit cu pumnul în faţă un băiat de 15 ani, aparent fără motiv. Victima a fost transportată la spital, având mai multe leziuni.
19:40
Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta.
19:20
Grav rănit în incendiul care a devastat un bar din Crans-Montana în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, jucătorul echipei FC Metz, Tahirys Dos Santos, şi-a salvat iubita, blocată în interiorul clădirii, riscând să-şi piardă viaţa.
19:10
Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta.
19:10
Odată cu înaintarea în vârstă, capacitatea organismului de a lupta eficient împotriva infecţiilor scade treptat, iar răspunsul la vaccinuri devine mai slab. Cercetătorii explorează noi modalităţi de a susţine funcţionarea sistemului imunitar la persoanele în vârstă, fără intervenţii invazive sau efecte adverse majore.
19:10
Ultima clasată în Premier League, Wolverhampton, a obţinut sâmbătă prima victorie din această stagiune, 3-0 pe teren propriu cu West Ham United, în etapa a 20-a a campionatului englez.
19:10
Preşedintele Donald Trump a publicat pe Truth Social, cu puţin timp înainte de conferinţa de presă în care a anunţat că SUA preiau conducerea temporată a Venezuelei, o fotografie ce pare să-l înfăţişeze pe Nicolas Maduro, preşedintele capturat de forţele americane, la bordul navei USS Iwo Jima, relatează CNN.
18:50
O femeie din Timiş care conducea un autoturism pe autostrada A1 a fost oprită de poliţiştii din Hunedoara, care bănuiau că aceasta consumase alcool. În urma masurătorilor cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ea a fost reţinută pentru 24 de ore.
18:50
Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă seara că Statele Unite vor prelua conducerea Venezuelei într-o perioadă de tranziţie „judicioasă” către democraţie şi a ameninţat cu un al doilea atac şi mai puternic, dacă SUA vor fi împiedicate să facă aceasta. (Vom reveni)
18:50
Instalaţiile de producţie şi rafinare ale companiei petroliere de stat PDVSA funcţionau normal sâmbătă şi nu au suferit pagube în urma atacului Statelor Unite menit să ducă la capturarea preşedintelui Venezuelei, potrivit a două surse familiarizate cu operaţiunile companiei, citate de Reuters.
18:20
Englezul John Herdman, fost selecţioner al Canadei, a fost numit antrenor principal al echipei naţionale a Indoneziei, în locul olandezului Patrick Kluivert, care a plecat în octombrie, a anunţat sâmbătă Federaţia Indoneziană de Fotbal (PSSI).
18:10
Vicepreşedintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă patru surse familiarizate cu mişcările sale, după ce preşedintele Donald Trump a afirmat că preşedintele Nicolas Maduro a fost arestat de forţele americane şi a fost scos din ţară, relatează Reuters.
18:10
Echipa italiană Genoa a încheiat la egalitate sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Pisa, în etapa a 18-a din Serie A.
17:30
Echipajele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Hunedoara au avut, până sâmbătă după-amiaza, 34 de intervenţii în urma căderilor masive de zăpadă din ultimele ore, pompierii fiind solicitaţi pentru îndepărtarea copacilor prăbuşiţi pe drumuri ori pe maşini sau a unor cabluri căzute. Sâmbătă seară, peste 15.000 de consumatori nu au încă electricitate.
17:30
În urma tragicului accident de maşină de luni din Nigeria, care a curmat viaţa a două persoane apropiate lui Anthony Joshua, avocatul şoferului explicat că pugilistul trebuia iniţial să fie pasagerul din faţă înainte de a fi mutat pe bancheta din spate. Această schimbare de poziţie, după toate probabilităţile, i-a salvat viaţa boxerului britanic.
17:20
Reacţiile investitorilor şi analiştilor la capturarea lui Nicolas Maduro sunt în mare parte convergente în privinţa riscurilor, dar diferă în evaluarea oportunităţilor: pieţele financiare văd o creştere imediată a volatilităţii, în timp ce unii strategi anticipează un scurt val de optimism speculativ legat de o posibilă schimbare de regim în Venezuela, relatează Reuters.
17:20
Preşedintele Donald Trump a declarat sâmbătă că nu crede că au fost ucişi americani în timpul operaţiunii de capturare a preşedintelui venezuelean Nicolás Maduro, deşi unii au fost răniţi în timp ce încercau să-l captureze într-o locaţie pe care Trump a descris-o ca fiind puternic fortificată, relatează CNN.
17:10
Echipa spaniolă Celta Vigo a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Valencia, în etapa a 18-a din La Liga.
17:00
Companiile aeriene au anulat sâmbătă zeci de zboruri în întreaga regiune a Caraibelor, după ce Statele Unite au lansat atacuri asupra Venezuelei, iar Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a ordonat avioanelor comerciale să evite spaţiul aerian din anumite zone ale regiunii, relatează Reuters.
16:50
Într-un interviu acordat pe 12 decembrie, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026 Maria Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a declarat că guvernarea lui Nicolas Maduro se va sfârşi în curând, reaminteşte Reuters.
16:50
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost scoşi cu forţa din dormitorul lor de către forţele americane în timpul raidului care a dus la capturarea lor, au declarat două surse familiarizate cu acest subiect citate de CNN.
16:30
Vicepreşedintele Venezuelei, Delcy Rodriguez, se află în Rusia, au declarat sâmbătă patru surse familiarizate cu mişcările sale, după ce preşedintele Donald Trump a afirmat că preşedintele Nicolas Maduro a fost arestat de forţele americane şi a fost scos din ţară, relatează Reuters.
16:20
Lotul echipei FC Argeş s-a reunit, sâmbătă, şi a plecat spre cantonamentul din Antalya. În Turcia, Argeşul va da piept cu Bursaspor şi Gaziantep.
16:20
Purtând o banderolă neagră în semn de omagiu adus victimelor devastatorului incendiu de la Crans-Montana, schioarea elveţiană Camille Rast a câştigat sâmbătă proba de slalom uriaş de la Kranjska Gora, Slovenia, reuşind prima sa victorie în această disciplină în circuitul Cupei Mondiale.
16:00
Aproape 30.000 de consumatori din judeţul Alba sunt în continuare fără electricitate, sâmbătă după-amiază, din cauza avariilor provocate de viscol, dar echipele de specialişti lucrează pentru remedierea acestora. Între timp, generatoare de mare putere au fost puse la dispoziţie de ISU Alba şi de inspectoratele din alte cinci judeţe pentru a deservi infrastructura critică din Abrud, puncte de transformare sau staţii de pompare a apei.
16:00
China şi-a avertizat cetăţenii să nu călătorească în Venezuela în viitorul apropiat, potrivit agenţiei de presă de stat chineze Xinhua, care a atribuit ştirea unei declaraţii emise de Ministerul de Externe.
15:50
Forţele de securitate venezuelene patrulau străzile aproape goale, sâmbătă în zori, în capitala Caracas, la câteva ore după ce explozii puternice i-au trezit pe locuitori cu vestea că trupele speciale americane le-au bombardat ţara şi l-au capturat pe preşedintele Nicolas Maduro, relatează Reuters.
15:40
Echipa Udinese, cu portarul Răzvan Sava rezervă, a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, scor 1-0, de formaţia Como, în etapa a 18-a a campionatului Italiei.
15:40
Salvamontiştii din Bihor avertizează privind condiţiile montane periculoase, arătând că vântul şi ninsorile din ultima vreme au afectat stabilitatea multor arbori, care pot reprezenta un pericol, iar în Masivul Bihor s-a depus un strat semnificativ de zăpadă. Şase turişti din Ungaria au fost recuperaţi de salvamontiştii de la Padiş după ce au rămas blocaţi cu maşinile în zăpadă.
15:10
Pentru prima dată, oamenii de ştiinţă arată cum solarul produce mutaţii în celulele pielii, mult peste efectele expunerii obişnuite la soare.
15:10
Într-un interviu acordat pe 12 decembrie, laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2026 Maria Machado, lidera opoziţiei din Venezuela, a declarat că guvernarea lui Nicolas Maduro se va sfârşi în curând, reaminteşte Reuters.
15:00
Turiştii străini care vor sosi în insula indoneziană Bali ar trebui să se aştepte ca bagajele şi paşapoartele să nu fie singurele lucruri care vor fi analizate. Începând cu 2026, guvernul provincial al insulei intenţionează să examineze turiştii internaţionali care sosesc în funcţie de capacitatea lor financiară, durata şederii şi activităţile planificate, scrie Jakarta Globe. Bali a înregistrat 7,05 milioane de sosiri de turişti străini pe calea aerului pe parcursul anului 2025.
14:50
Preşedintele Donald Trump a dat undă verde în urmă cu câteva zile pentru capturarea lui Nicolas Maduro, iar misiunea a fost îndeplinită de unitatea Delta Force a Armatei, potrivit unei persoane familiarizate cu acest subiect, relatează CNN.
14:40
Trei vulpi au fost surprise de camerele de supraveghere ale Muzeului Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, imaginile fiind publicete de reprezentanţii unităţii muzeale care au apreciat evenimentul ca o oportunitate de educaţie ştiinţifică privind biodiversitatea urbană.
14:30
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 17 în prologul Raliului Dakar la moto. Prologul s-a disputat la Yanbu, în Arabia Saudită, pe o distanţă de 22 de kilometri.
14:20
Ninsorile abundente au provocat un ambuteiaj pe o autostradă din vestul Japoniei, care s-a întins pe o lungime de 23 de kilometri şi a implicat aproximativ 3.000 de vehicule, potrivit operatorului autostrăzii şi pompierilor locali, scrie Japan Today.
14:20
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 17 în prologul Raliului Dakar la moto. Prologul s-a disputat la Yanbu, în Arabia Saudită, pe o distanţă de 22 de kilometri.
14:10
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă, sâmbătă, protejarea conturilor online prin stabilirea de parole complexe, greu de intuit.