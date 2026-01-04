Cum va fi vremea în țară de Bobotează | Primele estimări ale meteorologilor
Jurnal de Vrancea, 4 ianuarie 2026 07:20
Meteorologii au publicat primele estimări privind evoluția vremii în perioada Bobotezei, dar și în zilele imediat următoare. Potrivit specialiștilor, începutul lunii ianuarie va aduce o vreme în general închisă, cu precipitații în mare parte din țară și variații semnificative de temperatură. În intervalul 5–6 ianuarie, vremea va fi predominant mohorâtă, iar precipitațiile vor fi prezente […]
• • •
Acum 5 minute
07:50
1. În primul interviu din 2026, prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că reforma în administrație ar urma să se facă în ianuarie, în a doua jumătate, iar bugetul ar trebui pregătit începând de săptămâna viitoare iar în februarie să fie adoptat. (Digi24) 2. Premierul Ilie Bolojan a declarat că, de la 1 ianuarie, impozitele au […]
Acum o oră
07:20
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs sâmbătă seară, la ora 19:55, în Zona Seismică Vrancea. Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc pe raza județului Buzău, la o adâncime de 147,6 kilometri. Mișcarea tectonică a fost una de intensitate redusă și […]
07:20
07:10
Horoscopul zilei de 4 ianuarie 2026 Ziua de 4 ianuarie aduce nevoia de organizare, reflecție și decizii cumpătate. Este un moment bun pentru a pune ordine în planuri și pentru a începe anul cu pași siguri. BerbecEnergia este ridicată, însă graba poate duce la mici conflicte. Răbdarea și autocontrolul îți vor fi cei mai buni […]
07:10
Milioane de euro în joc la prima extragere Loto din an: report record la Joker și Loto 6/49 # Jurnal de Vrancea
Prima extragere Loto din acest an vine cu vești spectaculoase pentru jucători: reporturi uriașe la cele mai populare jocuri ale Loteriei Române. Duminică, la Joker și Loto 6/49, sunt puse în joc sume de ordinul milioanelor de euro, după ce la tragerile speciale de Anul Nou nu a fost câștigat marele premiu. Potrivit unui comunicat […]
07:10
ACUM: Vreme rea până luni seară: Meteorologii anunță ninsori, polei și viscol în tot județul Vrancea # Jurnal de Vrancea
Specialiștii în meteorologie au emis o avertizare nowcasting de vremea rea pentru mai multe localități din județul Vrancea. Conform meteorologilor ANM, duminică dimineața, până la ora 09:00, în zona joasă a județului Vrancea , respectiv zona localităților: Focșani, Adjud, Mărășești, Panciu, Vulturu, Odobești, Vidra, Păunești, Gugești, Homocea, Suraia, Măicănești, Dumitrești, Vânători, Sihlea, Țifești, Tătăranu, Bolotești, […]
Acum 24 ore
11:40
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău ne informează că în județul Buzău pe DN 10, ruta Buzău-Brașov, ninge abundent iar temperatura înregistrată este de 0 grade Celsius. Prin urmare, șoferii trebuie să știe că se circulă în condiții specifice sezonului rece. În acest moment, echipele de intervenție acționează cu 3 utilaje de deszăpezire și […]
11:10
Judecătoare de la Tribunalul Vrancea, implicată într-un proces pentru recalcularea salariilor. Ce sume sunt în joc # Jurnal de Vrancea
Măndica Badiu, judecătoare la Secția Penală a Tribunalului Vrancea, cunoscută publicului după apariția într-un clip electoral al nepotului său, George Simion, se află într-un litigiu cu instituția la care lucrează și cu alte autorități ale statului. Alături de alți 11 magistrați din județ, aceasta solicită recalcularea unor drepturi salariale despre care susține că nu i-au […]
08:50
Accidentul rutier s-a produs vineri seară, în jurul orei 19.40, pe raza localității Umbrărești Deal din județul Galați (DN 25). Potrivit poliției, de vină ar fi șoferul din Mărășești, un bărbat în vârstă de 37 de ani. În timp ce se deplasa pe direcția Galați – Tecuci, la intersecția cu DC 58 el a virat […]
Ieri
16:10
ULTIMA ORĂ Intervenție de urgență la Cheile Tișiței! Două persoane rănite după ce au căzut cu ATV-ul # Jurnal de Vrancea
Potrivit informațiilor pe care le deținem la această oră, mai multe echipe de intervenție acționează în zona de la intrarea în Chieile Tișiței după ce două persoane au căzut cu ATV-ul în râul Putna. Din ce știm, ar fi vorba despre un bărbat și o femeie. La fața locului s-au deplasat o autospecială a pompierilor […]
10:10
Fermierii din România vor putea accesa, începând cu luna ianuarie 2026, noi fonduri europene prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Este vorba despre o sesiune de finanțare în valoare totală de 151,3 milioane de euro, destinată investițiilor în sectorul legume și cartofi, prin intervenția DR-16 – Investiții în sectorul legume și/sau cartofi. Potrivit anunțului […]
09:40
Tragedie pentru o familie din Vrancea! Un tânăr a murit după ce a fost dat dispărut la poliție! # Jurnal de Vrancea
El plecase spre Germania, acolo unde avea serviciul Tânărul Nelu Logofeteasa, în vârstă de 22 de ani, fusese dat dipărut de tatăl său pe data de 31 decembrie. El plecase de acasă, din satul Argea, comuna Ploscuțeni, pe data de 27 decembrie, după ce își petrecuse Crăciunul alături de cei dragi. Plecase spre Germania (Aukrug), […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
VIDEO Acuzații la adresa primarului din Vidra după ce o mașină s-a răsturnat într-o râpă # Jurnal de Vrancea
Un incident destul de grav ar fi avut loc miercuri, în ultima zi a anului 2025, în satul Viișoara, comuna Vidra, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile și al stării drumurilor comunale. Un cetățean al comunei a relatat, într-o postare publică pe Facebook, că a fost agresat fizic de primarul comunei Vidra, în urma unui conflict […]
08:30
Accidentul rutier s-a produs chiar în noaptea trecerii dintre ani, în jurul orei 3.30, la intersecția aflată în zona Comcereal din Focșani (B-dul București cu strada 1 decembrie). În coliziune au fost implicate două autoturisme, dintre care unul de taxi. Din fericire nu au fost victime, incidentul fiind soldat doar cu pagube materiale. Acesta a […]
08:30
Ziua de 1 ianuarie are o semnificație specială pentru creștinii ortodocși. Dincolo de începutul unui nou an, această dată este dedicată Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți ierarhi și teologi ai Bisericii. Sfântul Vasile s-a născut în secolul al IV-lea, într-o familie profund credincioasă din Capadocia. A fost un om al culturii, […]
31 decembrie 2025
11:10
Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea: „La mulți ani tuturor vrâncenilor!” # Jurnal de Vrancea
11:10
Deputat Dragoș Ciobotaru, președintele PNL Vrancea: „La mulți ani, dragi vrânceni! Vă doresc un An Nou plin de realizări!” # Jurnal de Vrancea
00:40
30 decembrie 2025
19:40
Astăzi, 30 decembrie, jandarmii vrânceni au desfășurat acțiuni punctuale pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal cu articole pirotehnice pe raza municipiului Adjud și a localității Vidra. În urma verificărilor, au fost identificate două persoane care efectuau, fără drept, operațiuni cu articole pirotehnice din categoriile P1 și F2. Având în vedere cele constatate, au fost întocmite […]
17:50
La această oră, pe DN 10 ninge viscolit, iar traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă iar drumarii sunt la datorie, anunță DRDP Buzău. Echipajele instituției intervin în acest moment cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pentru a menține carosabilul circulabil și pentru a îndepărta stratul de zăpadă depus. Recomandări pentru conducătorii auto: […]
16:30
Corupție la Facultatea de Medicină şi Farmacie Galaţi! Profesori universitari acuzați că au luat mită de la studenți # Jurnal de Vrancea
Doi profesori de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos" din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, fiind acuzaţi că ar fi primit bani şi bijuterii pentru a ajuta mai mulţi studenţi să promoveze fraudulos examenul de rezidenţiat. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii Serviciului Teritorial […]
15:20
Anunț umanitar pentru o familie din Soveja care a rămas fără nimic după un incendiu care le-a distrus casa # Jurnal de Vrancea
O tragedie a lovit comuna Soveja în dimineața zilei de 29 decembrie, în jurul orei 04:00. Un incendiu puternic a distrus complet locuința și gospodăria familiei Oncioiu Nicușor și Lenuța. Flăcările au mistuit casa, anexele, animalele din curte și toate bunurile adunate de-a lungul anilor. În doar câteva ore, familia a pierdut totul. Au rămas […]
13:20
Tânără din Vrancea racolată prin metoda „loverboy” și obligată să se prostitueze în străinătate # Jurnal de Vrancea
O tânără din județul Vrancea se numără printre victimele unei rețele de proxenetism destructurate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. Ancheta vizează un bărbat de 40 de ani, din Buzău, care ar fi racolat patru tinere, cu vârste cuprinse […]
06:30
Șeriful din Tulnici, Valentin Găină, scapă de „beciul domnesc” și intră sub control judiciar # Jurnal de Vrancea
Curtea de Apel Galați a admis în cursul zilei de luni (29 decembrie) contestația formulată de comisarul șef de poliție Valentin Găină împotriva deciziei Tribunalului Galați prin care fusese arestat preventiv pentru 30 de zile. Ca urmare, magistrații au hotărât înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Prin decizia pronunțată, Curtea de Apel a desființat […]
29 decembrie 2025
13:50
Programul Primăriei Municipiului Focşani şi al unităţilor subordonate pentru perioada 1 – 7 ianuarie 2026 # Jurnal de Vrancea
Primăria Municipiului Focșani În perioada 1-2 și 6 -7 ianuarie 2026 – nu se lucrează; – pe 5 ianuarie – program normal de lucru. Teatrul "Maior Gh. Pastia" al Municipiului Focșani În perioada 1-2 și 6 -7 ianuarie 2026 – nu are program cu publicul; – pe 5 ianuarie – program normal de lucru. Clubul […]
13:40
Programul Primăriei Municipiului Focşani şi al unităţilor subordonate Consiliului Local pentru perioada 1 – 7 ianuarie 2026 # Jurnal de Vrancea
12:40
Ajutor pentru plata facturii la electricitate destinat consumatorilor casnici vulnerabili # Jurnal de Vrancea
Ministerul Energiei informează publicul cu privire la implementarea unui mecanism de sprijin financiar destinat consumatorilor casnici vulnerabili, care întâmpină dificultăți în plata energiei electrice, reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 35/2005. Această măsură se înscrie în responsabilitățile statului român, în calitate de stat social, și are ca obiectiv asigurarea unui nivel de trai decent, precum […]
10:30
Meteorologii au emis astăzi un cod portocaliu de atenționare, valabil în intervalul orar 10.00 – 14.00. Se semnalează vânt cu viteza la rafală de 80…100 km/h, însoțit temporar de ninsoare viscolită. Zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 de metri. Codul este valabil pentru zona de munte a Vrancei, respectiv pentru opt […]
10:10
A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, decorat recent de președintele Nicușor Dan # Jurnal de Vrancea
Colonelul în rezervă Ion Vasile Banu, unul dintre cei mai longevivi veterani de război ai României, a murit la vârsta de 107 ani. Anunțul a fost făcut pe Facebook de nepoata sa. Veteranul s-a stins din viață în ziua de Crăciun, într-un spital din Capitală, după ce suferise un accident vascular cerebral. „Avea 107 ani […]
09:40
Administrația Piețelor Focșani încasează tarifele aferente lunii ianuarie. Care este programul # Jurnal de Vrancea
Administrația Piețelor Focșani anunță programul de încasare a tarifelor lunare pentru utilizarea meselor aferente lunii ianuarie 2026. Comercianții sunt rugați să țină cont de datele, intervalele orare și condițiile stabilite pentru achitarea abonamentelor și rezervărilor. Program de încasare Încasarea tarifelor se va face la finalul lunii decembrie 2025, după următorul program: 28 decembrie: între orele […]
28 decembrie 2025
21:00
ULTIMA ORĂ Casă cuprinsă de flăcări la Țifești! Proprietara a făcut atac de panică! # Jurnal de Vrancea
Pompierii militari din cadrul ISU Vrancea au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Țifești, sat Bătinești. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la locuință și anexele gospodărești, […]
09:40
Un mesaj prin 112 a alertat pompierii militari că proprietarul unui apartament din Focșani, situat pe strada Mare a Unirii, nu mai răspunde la ușă și la telefon de câteva zile. La fața locului s-au deplasat imeddiat două echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu
07:20
400 de radare fixe inteligente, instalate pe DN-uri și autostrăzi | LISTA COMPLETĂ a drumurilor și autostrăzilor vizate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aproximativ 400 de radare fixe inteligente vor fi instalate pe drumurile naționale și pe autostrăzi, în cadrul proiectului e-SIGUR, un sistem modern de monitorizare a traficului care are ca obiectiv principal reducerea numărului de accidente prin impunerea disciplinei în trafic cu ajutorul tehnologiei. Potrivit anunțului oficial, „pentru reducerea numărului de accidente, pe lângă o infrastructură […] Articolul 400 de radare fixe inteligente, instalate pe DN-uri și autostrăzi | LISTA COMPLETĂ a drumurilor și autostrăzilor vizate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
CCR decide astăzi soarta legii pensiilor magistraților | Miza: vârsta de pensionare și reducerea pensiilor de serviciu # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Curtea Constituțională se pronunță asupra legii pensiilor magistraților adoptată de Guvernul Bolojan. Ce prevede legea, cine sunt judecătorii CCR și care sunt mizele deciziei. CCR decide azi dacă legea pensiilor magistraților este constituțională Curtea Constituțională a României (CCR) se întrunește duminică, de la ora 13:00, pentru a decide dacă legea privind pensiile magistraților, adoptată de […] Articolul CCR decide astăzi soarta legii pensiilor magistraților | Miza: vârsta de pensionare și reducerea pensiilor de serviciu apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
27 decembrie 2025
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vreme severă, valabil din 28 decembrie, ora 02.00, până pe 29 decembrie, ora 10.00, care vizează și zona montană a județului Vrancea, parte a Carpaților de Curbură. Potrivit meteorologilor, în zonele înalte vântul va avea intensificări puternice, cu rafale ce pot depăși 110–130 km/h. La […] Articolul Cod portocaliu de vânt și viscol în zona montană a Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentele se țin lanț și în centrul Focșaniului. Neatenția, graba, nerespectarea semnelor de circulație și condițiilor de drum provoacă, în aceste zile, tragedii pe multe drumuri din țară. Nici Focșaniul nu a dus lipsă de evenimente rutiere, provocate din vina șoferilor prea dornici să ajungă la destinație. În noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul […] Articolul Accident în centrul Focșaniului, în noaptea de vinei spre sâmbătă apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru focșănenii care n-au plecat să petreacă revelionul pe alte meleaguri, Primăria Focșani a organizat tradiționalul spectacol în Piața Unirii. Evenimentul va începe la ora 21.30, cu un recital susținut de Mihai Bratosin, un mic artist focșănean cunoscut pentru vocea sa și pentru numeroasele premii obținute la concursuri naționale și internaționale. De la ora 22.00, […] Articolul Revelion în Piața Unirii din Focșani! Invitat pecial: trupa Holograf apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:50
Lista fenomenelor astronomice din 2026: eclipse, conjuncții planetare și ploi de meteori spectaculoase! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Anul 2026 se anunță unul de excepție pentru pasionații de astronomie și pentru toți cei care iubesc spectacolele naturale ale cerului. Secția „Științele Universului și ale Vieții” din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad a publicat o listă detaliată cu cele mai importante fenomene astronomice din 2026, de la eclipse solare și lunare, la conjuncții […] Articolul Lista fenomenelor astronomice din 2026: eclipse, conjuncții planetare și ploi de meteori spectaculoase! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:40
La mulți ani de Sfântul Ștefan! Urări, mesaje și felicitări pentru cei care își serbează onomastica pe 27 decembrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 27 decembrie, peste 500.000 de români își sărbătoresc ziua onomastică de Sfântul Ștefan. Este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, iar gândurile bune, urările și mesajele transmise celor dragi sunt nelipsite. Își serbează onomastica toți cei care poartă numele Ștefan, Ștefania, Istvan, Fănel, Ștefănel, Ștefănuț, Fane, Ștefana, Fănica, Fănuța. Dacă vrei […] Articolul La mulți ani de Sfântul Ștefan! Urări, mesaje și felicitări pentru cei care își serbează onomastica pe 27 decembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:00
Sfântul Ștefan prăznuit în a treia zi de Crăciun! Peste jumătate de milion de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 27 decembrie 2025 este sărbătoare mare în România! Creștinii îl sărbătoresc pe Sf. Ștefan, iar o mulțime de români își aniversează onomastica, în a treia zi de Crăciun. Peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica, de sărbătorea Sfântului Ștefan. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, este vorba despre 359.675 de bărbaţi şi 148.924 de […] Articolul Sfântul Ștefan prăznuit în a treia zi de Crăciun! Peste jumătate de milion de români îşi sărbătoresc astăzi onomastica apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
26 decembrie 2025
13:30
Casă cuprinsă de flăcări la Vânători! O femeie a ajuns la spital cu arsuri pe corp # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Vânători, sat Mirceștii Noi. La fața locului s-au deplasat echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu două autospeciale de stingere și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean […] Articolul Casă cuprinsă de flăcări la Vânători! O femeie a ajuns la spital cu arsuri pe corp apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo valabilă în intervalul 26 decembrie, ora 14 – 27 decembrie, ora 16, care vizează intensificări ale vântului în mai multe județe ale țării, printre care și Vrancea, precum și viscol în zonele montane. Potrivit meteorologilor, vântul va sufla cu putere în cea mai mare parte a […] Articolul Vrancea, cod galben de vânt puternic și viscol la munte în a doua zi de Crăciun apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cursul acestei nopți, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea au intervenit pentru gestionarea a două incendii produse la imobile de locuit, în localitățile Doaga și Sihlea. Incendiu apartament – Doaga (blocuri) Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 1 al […] Articolul Două incendii stinse de pompieri în cursul acestei nopți apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În calendarul creștin ortodox, ziua de 26 decembrie are o semnificație aparte. Ea este dedicată Soborului Maicii Domnului, o sărbătoare care vine imediat după Nașterea Domnului și care mută atenția credincioșilor de la evenimentul Nașterii spre persoana care a făcut posibil acest moment: Fecioara Maria. În tradiția ortodoxă, marile praznice sunt adesea urmate de o […] Articolul 26 decembrie, sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Accident, joi seara, în zona catedralei din Focșani! Mai multe mașini s-au făcut praf! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Era inevitabil ca perioada sărbătorilor să sporească numărul accidentelor pe drumurile din țară. Oamenii se grăbesc și nu mai sunt așa atenți la intențiile celorlalți participanți la trafic iar unii sidează regulile de circulație, fără teamă că și-ar putea pune în pericol nu doar buzunarul, ca să spunem așa, ci chiar viața. Joi seara (25 […] Articolul Accident, joi seara, în zona catedralei din Focșani! Mai multe mașini s-au făcut praf! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
24 decembrie 2025
16:10
Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea: „Să aveți sărbători cu bine și un An Nou binecuvântat!” # Jurnal de Vrancea
16:10
Deputat Dragoș Ciobotaru, președintele PNL Vrancea: „Crăciun Fericit! Liniște, bucurie și momente frumoase alături de cei dragi!” # Jurnal de Vrancea
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea informează că, în prezent, se intervine cu utilaje de deszăpezire și material antiderapant pe drumurile județene din zona de nord a județului, ca urmare a condițiilor meteorologice specifice sezonului rece. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă, iar echipele prestatorului aflate în teren acționează permanent pentru menținerea carosabilului practicabil și pentru […] Articolul Utilaje de deszăpezire pe drumurile județene din zona de nord a Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
ULTIMA ORĂ! Comisarul-șef Valentin Găină a fost ARESTAT PREVENTIV! Șeful Poliției Tulnici cercetat pentru dare și luare de mită # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Șeful Secției 8 Poliția Rurală Tulnici, comisarul-șef Valentin Găină, va petrece Crăciunul în arest, după ce magistrații Tribunalului Galați au admis cererea procurorilor Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Galați și au dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Potrivit soluției instanței, ofițerul vrâncean este cercetat într-un dosar de dare și luare […] Articolul ULTIMA ORĂ! Comisarul-șef Valentin Găină a fost ARESTAT PREVENTIV! Șeful Poliției Tulnici cercetat pentru dare și luare de mită apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
