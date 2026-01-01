VIDEO Acuzații la adresa primarului din Vidra după ce o mașină s-a răsturnat într-o râpă

21:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Săptămâna trecută, Universitatea Bordeaux i-a acordat titlul de doctor, cu cel mai înalt calificativ, avocatului Cătălin Boacnă, originar din Vrancea. În același timp, a fost o premieră și pentru cea mai veche facultate de drept din România (1855), Facultatea de Drept din cadrul Universității Al. I. Cuza din Iași: este prima dată când un doctorand