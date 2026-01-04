19:10

În Sectorul 3 al Capitalei bucureștenii sunt tot mai nemulțumiți. Fie ca e vorba de confuzia dată de colectarea selectivă după desființarea ghenelor din blocuri. De această dată, o imagine desprinsă ca din filmele de […] Articolul FOTO | Groapa de gunoi din Vitan. Bucureștean: „Nu post spune că nu există coșuri de gunoi că ne taxează cu câteva sute de lei doar pentru montarea lor” apare prima dată în B365.