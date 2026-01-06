09:20

Mai multe trenuri care circulă spre Gara de Nord din București au înregistrat întârzieri de două ore sau chiar mai mult, afectând planurile călătorilor. Situațiile neplăcute au pus accentul pe problemele persistente din infrastructura feroviară. […] Articolul Trenurile ajung în Gara de Nord cu întârzieri uriașe. De unde vin garniturile care se împotmolesc pe drum cu orele apare prima dată în B365.