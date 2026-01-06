Cum mi-a crescut impozitul de 100 de ori în București. De la 9 lei la 800 de lei pe cincinal

14:20

Un pisoi portocaliu superb s-a pierdut în noaptea de Revelion. Are doar opt lui, iar stăpâna lui speră să îl găsească cât mai repede. Un pisoi portocaliu s-a rătăcit în noaptea dintre ani