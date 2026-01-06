Molly este prima cățelușă adoptată de la ASPA în acest an. Are acum o familie iubitoare, la sute de kilometri de București
B365.ro, 6 ianuarie 2026 17:40
Prima adopție din 2026 de la ASPA a fost a lui Molly,o cățelușă de aproximativ 5-6luni.Povestea ei este una emoționantă. A fost salvată de pe străzi și ajunsă în adăpostul ASPA Bragadiru în decembrie.
• • •
Acum 30 minute
17:40
Molly este prima cățelușă adoptată de la ASPA în acest an. Are acum o familie iubitoare, la sute de kilometri de București
Prima adopție din 2026 de la ASPA a fost a lui Molly,o cățelușă de aproximativ 5-6luni.Povestea ei este una emoționantă. A fost salvată de pe străzi și ajunsă în adăpostul ASPA Bragadiru în decembrie.
Acum o oră
17:10
ELCEN a transmis că intervenția tehnică de la CET București Sud a fost finalizată. Cazanul de abur nr. 4 funcționează din nou în condiții de siguranță. Compania precizează că nu a fost vorba despre o avarie.
Acum 2 ore
16:50
Mâine, 7 ianuarie, de Sfântul Ion va avea loc un eveniment la Berăria H. Evenimentul „Jazzy Wednesday de Sf. Ion" va avea loc la ora 12:00. Intrarea este liberă.
16:30
FOTO | Trotuarul distrus de pe Strada Jiului din Sectorul 1. Bucureșteancă: „Arată ca după război"
Străzile din Capitală au detalii de-a dreptul unice. Fie că vorbim de gropi extrem de mari sau adânci, fie că vorbim de felul în care arată trotuarul. De această dată, în atenția internauților a intrat trotuarul de pe Strada Jiului din Sectorul 1.
Acum 4 ore
15:50
Femeie moartă găsită în casa ei din Ferentari. Victima ar fi fost mușcată de unul dintre câinii ei
Polițiștii au găsit o femeie moartă în casa ei, în această dimineață. Victima avea urmele unei mușcături de câine care i-ar fi provocat decesul. Autoritățile fac cercetări. Femeia a fost găsită moartă în locuința ei din Ferentari.
14:50
„Facem și noi ceva cu căldura? Desigur, o așteptăm și, între timp, plătim facturi!" Haz de necazul termo din București, după avaria de la CET Sud
Pentru mai mulți bucureșteni, căldura a devenit un concept abstract: se discută despre ea din amintiri, se plătește regulat, dar se simte mai frig în case decât afară. Este a 3-a zi de avarie Bucureștiul.
14:20
FOTO | Trotuarul rulant dintre Gara Basarab și Gara de Nord, furat bucată cu bucată. Imaginea dezolantă de dezmembrării, după 10 ani de abandon
Trotuarul rulant care leagă Gara Basarab de Gara de Nord pare mai mult o ruină. Construcția este de mai bine de 10 ani într-o stare deplorabilă, având gunoaie și rugină. Mai multe elemente ale structurii au fost furate.
Acum 6 ore
13:50
Bucureștiul este într-un nou clasament al orașelor europene. Capitala este tot mai căutată pentru city-break-uri ieftine
Capitala României se află în topul celor mai ieftine destinații europene de city-break în 2026. Clasamentul este bazat pe costul mediu al meselor la restaurante, transport și cazări. Bucureștiul este în topul celor mai accesibile orașe.
13:40
O bucureșteancă voia să plătească locul de parcare pe Ghișeul.ro, dar a dat peste Taxa Băluță. „Mai pățește cineva așa?"
O bucureșteancă vrea să plătească taxa pentru locul de parcare pe Ghișeul.ro, dar îi apare doar Taxa Băluță disponibilă. Platforma Mobilitate Urbană Sector 4 nu funționează pentru încă două zile. Femeia a apelat la internauți.
12:40
Berceni Arena, închisă pentru patinatori. Bucureștenii se pot bucura de gheață la Allianz Țiriac Arena care are program special de sărbători
Chiar dacă Berceni Arena a fost închisă temporar pentru desfășurarea Campionatului Mondial de Hochei U20, pasionații de patinaj se pot distra la Allianz Țiriac Arena. Patinoarul din Otopeni are un program special de sărbători.
12:30
VIDEO | Alai de pescăruși și rațe în Parcul IOR. Bucureștean: „Singura bucurie care o găsești azi aici"
Printre taxe, impozite și frig puține imagini mai aduc vreo bucurie în viața bucureștenilor. Un internaut a publicat câteva imagini cu pescăruși și rațe pe lacul din Parcul IOR. Păsările au pus stăpânire pe lac.
Acum 8 ore
11:40
FOTO | Vulpix, cățelul ori pierdut, ori abandonat în față la Piața Trapezului. Bucureșteancă drăguță: Pare blând și speriat, poate îl salvează cineva
Pe străzile din București umblă brambura un cățel aproape inexplicabil de blând, dar speriat, care ori s-a rătăcit, ori a fost abandonat. Patrupedul, care nu are zgardă, hoinărește prin Piața Trapezului, în Sectorul 3.
10:50
ESENȚIAL | A treia zi de Termo-Disperare pentru jumătate din București. Avaria de la CET Sud, care a lăsat calorifere reci și apă călâie la duș, se rezolvă (teoretic) abia mâine
Este a treia zi în care bucureștenii primesc apă caldă și căldură cu dificultate, din cauza unei avarii ce s-a produs duminică dimineața la CET Sud. Peste 3.400 de blocuri/imobile din București sunt afectate.
10:10
VIDEO | Dl. Negoiță, unilateral satisfăcut post-ședință, anunță de la perdea ce se întâmplă până la urmă cu programul „Școala după Școală" din S3
Programul „Școala după Școală" este sub un mare semn de întrebare în acest an în Sectorul 3, iar primarul Negoiță încearcă destul de neconvingător să le spună oamenilor că totul va fi bine.
Acum 12 ore
08:50
Ce înseamnă, de fapt, Gerul Bobotezei în București. Vremea se anunță azi semnificativ mai blândă decât spune folclorul meteorologic
Gerul Bobotezei, ne spune folclorul meteo născut din vechile ierni, este acel moment suprem al frigului, pe care oameni îl trăiau – sau își aminteau că-l trăiau bunicii lor – în preajma sau chiar în ziua Bobotezei.
08:50
ESENȚIAL | Fiasco total la taxe și impozite în Sectorul 2. Bucureștenii se trezesc dimineața că au de plată o sumă, seara trebuie să plătească mai mult
Este haos la Taxe și Impozite în Sectorul 2, unde locuitorii se trezesc dimineața că au de plătit o sumă, iar seara altă sumă. Oamenii sunt revoltați și se uită cu groază pe platforma Ghișeul.ro.
07:10
Șocul impozitului, apoi protestul actriței Manuela Hărăbor, care locuiește într-un apartament din centrul Bucureștiului. „3706 lei total pe 2026!! 728 lei indemnizația de handicap…"
„Șocul impozitului" este realitatea acestor zile pentru mulți bucureșteni, inclusiv pentru actrița Manuela Hărăbor, care locuiește într-un apartament din București împreună cu fiul său, care are 35 de ani și suferă de autism.
Acum 24 ore
03:00
Cum mi-a crescut impozitul de 100 de ori în București. De la 9 lei la 800 de lei pe cincinal
De la 9 lei la 800 de lei pentru 8 metri pătrați. Cum arată „reforma" fiscală când te lovește direct. Nu scriu ca economist, nici ca politician. Scriu ca bucureștean care s-a uitat zilele trecute la impozitul pe locuință.
5 ianuarie 2026
19:40
VIDEO | O bunică din S3, plină de năduf, vorbind singură pe stradă: „700 de lei impozitul la casă, măi, băiete? Anul trecut era 286. Arză-i-ar focu!"
Anul 2026 a început cu vești bune, dar și cu vești mai puțin bune. Impozitele pe locuințe au crescut semnificativ în acest an, iar mai mulți bucureșteni sunt nemulțumiți de acest aspect. Cât plătește o bunică din S3 pentru impozitul la casă.
19:40
„Școala Părinților" la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se fac cursuri de puericultură. Întâlnirile sunt gratuite și lunare
Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB) organizează Școala Părinților. Aceasta presupune cursuri gratuite de puericultură pentru viitorii părinți.
18:30
Bucureștenii din Sectorul 1 își pot plăti taxele și impozitele chiar dacă sediul DGITL va fi închis pe 6 și 7 ianuarie. Cum se fac plățile
Bucureștenii din Sectorului 1 pot achita în continuare taxele și impozitele locale aferente anului 2026, inclusiv în zilele libere legal de 6 și 7 ianuarie, prin platformele online, aplicația mobilă DGITL sau stațiile SelfPay.
18:10
Un accident a blocat linia 55 la intersecția dintre Bd. Pache Protopopescu și Șos. Mihai Bravu. Este a doua oară pe ziua de azi
În urmă cu puțin timp, STB a anunțat că linia 55 este blocată la intersecția dintre Bulevardul Pache Protopopescu și Șoseaua Mihai Bravu. Compania de transport a precizat că această situație este din cauza unui accident.
Ieri
17:40
Ce recomandă Jandarmeria Capitalei celor care merg la slujbele de Bobotează. Măsurile sunt luate pentru siguranța credincioșilor
Jandarmeria Capitalei a transmis bucureștenilor și nu numai ce recomandări au pentru cei care vor participa la evenimentele prilejuite de Bobotează. Toate acestea pentru ca evenimentele religioase să se desfășoare în siguranță.
17:20
Accident în zona Lujerului, pe Bulevardul Iuliu Maniu, pe sensul spre A1. Trafic îngreunat în zonă
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu, pe sensul spre autostrada A1. Un martor a precizat că s-a petrecut în apropiere de intersecția cu Lujerului.
16:50
Troleibuzele 163 vor circula din nou pe traseul de bază, de la finalul săptămânii. Linia STB face legătura între „Giulești Sârbi" și „Piața Operei"
STB a anunțat că troleibuzele 163 vor circula din nou pe traseul de bază. Mijloacele de transport vor relua același traseu între terminalul „Giulești Sârbi" și capătul „Piața Operei". Măsura este valabilă de vineri.
16:20
În căutarea pubelelor pentru deșeurile reziduale în Sectorul 3. Bucureștean: „M-am plimbat vreo 45 de minute prin cartier și nu nici urmă de ele. Există sau nu?"
În Sectorul 3 al Capitalei, de curând bucureștenii au fost nevoiți să schimbe metoda de aruncare a deșeurilor. Ghenele din bloc au fost înlocuite cu pubele destinate colectării selective. Deși a fost întocmit un ghid, pubelele pentru deșeurile reziduale lipsesc.
15:50
Programul „Școală după Școală" continuă în Sectorul 3 în 2026, dar cu modificări. Elevii înscriși nu vor mai primi mâncare până la finalul anului școlar
Primăria Sectorului 3 a v
15:20
Bucureștenii din Sectorul 2 pot duce brazii de Crăciun la două centre de colectare non-stop. E nevoie de programare ca să vină operatorul de salubritate la ei acasă # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 2 pot face o programare pentru ca operatorul de salubrizare să vină să ia brazii după sărbători. Centrele care colectează arborii după sărbători primesc copacii doar pe parcursul acestei luni. Brazii vor […] Articolul Bucureștenii din Sectorul 2 pot duce brazii de Crăciun la două centre de colectare non-stop. E nevoie de programare ca să vină operatorul de salubritate la ei acasă apare prima dată în B365.
15:20
Ce program au supermarketurile și mall-urile din București în zilele de Bobotează și Sfântul Ion # B365.ro
Cu ocazia sărbătorilor Boboteaza și Sfântul Ioan în Capitală și în țară, atât magazinele și mall-urile, vor funcționa după programul obișnuit săptămânal. Programul supermarketurilor din București, în zilele de Bobotează și Sfântul Ion Cu ocazia […] Articolul Ce program au supermarketurile și mall-urile din București în zilele de Bobotează și Sfântul Ion apare prima dată în B365.
14:30
O nouă stație STB apare pe traseul liniei 343. Autobuzele vor opri, de vineri, și la „Câmpul Pipera” # B365.ro
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov a anunțat bucureștenii că de vineri, 9 ianuarie autobuzele liniei 343 vor opri într-o nouă stație. Avem stație nouă pe traseul liniei STB 345 Asociația […] Articolul O nouă stație STB apare pe traseul liniei 343. Autobuzele vor opri, de vineri, și la „Câmpul Pipera” apare prima dată în B365.
14:30
Taxa Băluță s-a mărit, în 2026 e aproape 600 de lei. Bucureștenii din S4 care au mașină, nu și loc de parcare, plătesc și transmit gânduri frumoase situației # B365.ro
Anul a început și taxele, plus impozitele au crescut. O veste care a fost anunșată, dar tot nefericită pentru șoferii din Sectorul 4 este că Taxa Băluță este mai mare începând de anul acesta. Au […] Articolul Taxa Băluță s-a mărit, în 2026 e aproape 600 de lei. Bucureștenii din S4 care au mașină, nu și loc de parcare, plătesc și transmit gânduri frumoase situației apare prima dată în B365.
14:10
VIDEO | Coadă la Digitalizata Primărie a lui Negoiță. Necesită programare și bon de ordine. La taxe și impozite S3, se așteaptă și 4 ore un semnal de la ghișeu # B365.ro
Cozile și nervii definesc „digitalizarea” promisă de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. La Taxe și Impozite S3 programarea online este obligatorie pentru a sta la coadă cu orele. Numerele de ordine de la ghișee ajung […] Articolul VIDEO | Coadă la Digitalizata Primărie a lui Negoiță. Necesită programare și bon de ordine. La taxe și impozite S3, se așteaptă și 4 ore un semnal de la ghișeu apare prima dată în B365.
13:40
Programul de Bobotează la Patriarhie. La ce oră se sfințește Agheasma Mare, care se împarte bucureștenilor veniți la slujbă. Zilele astea, Catedrala Neamului poate fi vizitată # B365.ro
Boboteaza este sărbătorită în fiecare an pe 6 ianuarie și reprezintă una dintre cele mai importante praznice împărătești din calendarul ortodox român. În 2026, programul de Bobotează la Constanța și la Patriarhia din București atrage mii […] Articolul Programul de Bobotează la Patriarhie. La ce oră se sfințește Agheasma Mare, care se împarte bucureștenilor veniți la slujbă. Zilele astea, Catedrala Neamului poate fi vizitată apare prima dată în B365.
13:00
Ultima imagine cu dl. Ciucu este aceasta și e de anul trecut, de pe internet e de 5 zile dispărut. „Ori e-n vacanță, ori studiază în bucătărie”, chibițează un bucureștean # B365.ro
De cinci zile, primarul Ciucu nu mai apare public sau online, iar ultima sa fotografie datează de anul trecut. Bucureștenii glumesc pe seama absenței: „Ori e în vacanță, orii studiază în bucătărie”. Primarul Ciprian Ciucu […] Articolul Ultima imagine cu dl. Ciucu este aceasta și e de anul trecut, de pe internet e de 5 zile dispărut. „Ori e-n vacanță, ori studiază în bucătărie”, chibițează un bucureștean apare prima dată în B365.
12:30
FOTO | Șine de tramvai distruse de gazon, acum și pe Șoseaua Progresului. Situație la indigo cu dezastrul de pe linia 32, suspendată pentru reparații capitale # B365.ro
Și pe Șoseaua Progresului, pe șinele de tramvai, au fost montate rulouri de gazon, care au dus la denivelarea șinelor, situație similară cu cea de pe linia 32, unde tramvaiele nu mai circulă temporar. Șinele […] Articolul FOTO | Șine de tramvai distruse de gazon, acum și pe Șoseaua Progresului. Situație la indigo cu dezastrul de pe linia 32, suspendată pentru reparații capitale apare prima dată în B365.
12:10
ALERTĂ | Programul „Școala după Școală”, anulat în 2026 în sector la Negoiță, din lipsă de bani. „Iar S3 a organizat cea mai costisitoare petrecere de Revelion din oraș” # B365.ro
Anul 2026 începe cu un semnal de alarmă pentru părinții și elevii din Sectorul 3: Primăria a anunțat că programul „Școala după școală” (SDS) nu va mai fi reluat. Cauza este lipsa fondurilor. PS3 a […] Articolul ALERTĂ | Programul „Școala după Școală”, anulat în 2026 în sector la Negoiță, din lipsă de bani. „Iar S3 a organizat cea mai costisitoare petrecere de Revelion din oraș” apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | Ultimele seri și nopți cu luminițe de sărbători în București. PMB anunță când se sting steluțele, fulgii și fundițele, dar și pletele sclipitoare din copaci # B365.ro
Bucureștenii se mai pot bucura de luminițele de sărbători doar în această săptămână. Ultimele seri de plimbări sub luminițe se pot face pe marile bulevarde ale Capitalei până pe 12 ianuarie. Sunt ultimele zile cu […] Articolul FOTO | Ultimele seri și nopți cu luminițe de sărbători în București. PMB anunță când se sting steluțele, fulgii și fundițele, dar și pletele sclipitoare din copaci apare prima dată în B365.
11:00
BREAKING | Ghiseul.ro a picat, în prima zi de luni din an, când oamenii intră frenetic să afle cu cât au crescut primăriile taxele și impozitele locale # B365.ro
După ce Guvernul Bolojan a majorat taxele și impozitele de la 1 ianuarie 2026, oamenii s-au arătat de-a dreptul nemulțumiți de sumele pe care trebuie să le plătească anul acesta. Acum, platforma ghiseul.ro nu funcționează, […] Articolul BREAKING | Ghiseul.ro a picat, în prima zi de luni din an, când oamenii intră frenetic să afle cu cât au crescut primăriile taxele și impozitele locale apare prima dată în B365.
10:50
Cele două tabere ireconciliabile în care vremea i-a împărțit pe bucureșteni: pro și contra zăpadă. Ninge în aproape toată țara, la noi se anunță maximum ploi # B365.ro
ANM a emis o avertizare de cod galben de ninsori și lapoviță ce este valabilă până mâine dimineață în mai mult de jumătate de țară. În București, în schimb, nu vom avea parte prea curând […] Articolul Cele două tabere ireconciliabile în care vremea i-a împărțit pe bucureșteni: pro și contra zăpadă. Ninge în aproape toată țara, la noi se anunță maximum ploi apare prima dată în B365.
10:50
Ce facem cu brazii naturali, după sărbători. Colectarea e gratuită în fiecare sector, primăriile anunță programul. Bonus: ce magazine din București oferă vouchere la schimb # B365.ro
După sărbători, bucureștenii pot preda gratuit brazii naturali de Crăciun pentru reciclare. Fiecare cetățean trebuie să respecte regulile fiecărui sector pentru a evita amenzi de până la 500 de lei pentru depozitare ilegală pe domeniul […] Articolul Ce facem cu brazii naturali, după sărbători. Colectarea e gratuită în fiecare sector, primăriile anunță programul. Bonus: ce magazine din București oferă vouchere la schimb apare prima dată în B365.
10:30
FOTO | Miracol reloaded în București, în cea mai bizară zi lucrătoare de luni pe care o poți trăi pe străzile din oraș. Explicația vine din viitor, de marți și miercuri # B365.ro
Puțin probabil să vă numărați printre concitadinii cu treburi prin oraș, pentru că numărul acestora este, evident, altminteri nu s-ar explica acest miracol reloaded sesizabil pe străzile și bulevardele, dar și prin parcările albastre din […] Articolul FOTO | Miracol reloaded în București, în cea mai bizară zi lucrătoare de luni pe care o poți trăi pe străzile din oraș. Explicația vine din viitor, de marți și miercuri apare prima dată în B365.
10:00
Un al doilea șantier în Parcarea Sosiri de la Aeroportul Otopeni, pe lângă cel pentru stația de metrou M6.Toată zona va fi consolidată, lucrările vor dura 4 ani # B365.ro
Parcarea aferentă terminalului Sosiri al Aeroportului Internațional Henri Coandă va fi consolidată. CNAB a lansat o licitație pentru aceste lucrări, fiind câștigată de DAS Iași. Consolidarea parcării de la terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni costă […] Articolul Un al doilea șantier în Parcarea Sosiri de la Aeroportul Otopeni, pe lângă cel pentru stația de metrou M6.Toată zona va fi consolidată, lucrările vor dura 4 ani apare prima dată în B365.
09:30
Bucureșteancă furioasă la ghiseul.ro: „La noi, impozitul pe locuință e aproape triplu, nu cum spune Bolojan!” Cât dai în S3 pentru un apartament de 45 mp și pentru unul de 75 mp # B365.ro
O altă postare pe site-urile de socializare reclamă creșteri ale impozitelor pe locuințe de peste 2,5 ori în 2026 în București. Internauții amintesc că plafonul invocat la nivel guvernamental era de 80%. Majorările sunt la […] Articolul Bucureșteancă furioasă la ghiseul.ro: „La noi, impozitul pe locuință e aproape triplu, nu cum spune Bolojan!” Cât dai în S3 pentru un apartament de 45 mp și pentru unul de 75 mp apare prima dată în B365.
08:40
BREAKING | Aproape jumătate de București, afectat acum de avaria CET Sud. Problema celor 3.500 de blocuri cu calorifere reci se rezolvă după 7 ianuarie # B365.ro
Aproape 3.500 de blocuri/imobile din București primesc apă caldă și căldură deficitar, din cauza avariei de la CET Sud, ce s-a produs duminică dimineață. Problema va fi rezolvată de abia pe 7 ianuarie, apoi va […] Articolul BREAKING | Aproape jumătate de București, afectat acum de avaria CET Sud. Problema celor 3.500 de blocuri cu calorifere reci se rezolvă după 7 ianuarie apare prima dată în B365.
08:40
Situație incredibilă la metrou, în prima dimineață de luni din anul 2026. „M-am oprit în mijlocul peronului și m-am frecat la ochi, să verific dacă nu cumva visez” # B365.ro
Prima zi liberă la metrou din 2026 s-a întâmplat astăzi. Prima zi de muncă de după sărbători a strâns circa 10 persoane pe peron: unele amețite, altele adormite, câteva înjurând, Totul în timp ce o […] Articolul Situație incredibilă la metrou, în prima dimineață de luni din anul 2026. „M-am oprit în mijlocul peronului și m-am frecat la ochi, să verific dacă nu cumva visez” apare prima dată în B365.
05:00
FOTO | Piața Sălăjan, azi și acum 22 de ani. Au dispărut noroaiele și bălțile, dar gunoiul e de neclintit # B365.ro
Din fericire, trecerea anilor nu se vede doar în calendare, ci și pe străzile Bucureștiului, cel puțin din anumite puncte de vedere… Uite, de exemplu Piața Sălăjan din Sectorul 3 al Capitalei, un loc unde, […] Articolul FOTO | Piața Sălăjan, azi și acum 22 de ani. Au dispărut noroaiele și bălțile, dar gunoiul e de neclintit apare prima dată în B365.
03:10
Palatul prezidențial din Neptun, unde soții Ceaușescu fugeau vara din București. Secretele faimoasei vile, dezvăluite de arhitectul care a proiectat-o # B365.ro
În vara anului 1966, secretarul general al P.C.R, Nicolae Ceaușescu, soția sa și numeroasa lor suită, compusă din nomenclaturiști de vârf, se mutau la Neptun, într-un complex proaspăt construit, alcătuit din 7 vile de odihnă […] Articolul Palatul prezidențial din Neptun, unde soții Ceaușescu fugeau vara din București. Secretele faimoasei vile, dezvăluite de arhitectul care a proiectat-o apare prima dată în B365.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
FOTO | Povestea Zinaidei Spânescu, înmormântată în Cimitirul Bellu, omorâtă din gelozie și aruncată pe un câmp de lângă oraș. Se întâmpla în 1921, crima zdguduind Bucureștiul # B365.ro
Cimitirul Bellu din Sectorul 4 al Capitalei ascunde povești nebănuite despre personalități ale unui prezent total diferit față de cel pe care-l trăim, cum este și cazul Zinaidei Spânescu (Wasiliewna Lipina Zinaida). Născută la Petrograd […] Articolul FOTO | Povestea Zinaidei Spânescu, înmormântată în Cimitirul Bellu, omorâtă din gelozie și aruncată pe un câmp de lângă oraș. Se întâmpla în 1921, crima zdguduind Bucureștiul apare prima dată în B365.
15:10
VIDEO | Patinaj auto ca-n Canada, doar că pe la noi, pe lângă București. Chinurile pe șoseaua de gheață ale unui concitadin la volan # B365.ro
Zilele acestea, șoferii au întâmpinat multe dificultăți pe șoselele închețate din și de pe lângă București, din cauza poleiului. Pe rețelele de socializare circulă o filmare cu un șofer din București care patinează în Snagov […] Articolul VIDEO | Patinaj auto ca-n Canada, doar că pe la noi, pe lângă București. Chinurile pe șoseaua de gheață ale unui concitadin la volan apare prima dată în B365.
14:10
ESENȚIAL | Avaria de la CET Sud va fi rezolvată în trei zile, apa caldă și căldura ar putea reveni după 7 ianuarie în blocurile afectate. Precizările ELCEN # B365.ro
ELCEN transmite că avaria de la CET Sud, produsă în această dimineață, se va rezolva de abia peste 3 zile. Reprezentanții explică faptul că intervențiile tehnice asupra cazanului pot fi realizate doar după răcirea completă […] Articolul ESENȚIAL | Avaria de la CET Sud va fi rezolvată în trei zile, apa caldă și căldura ar putea reveni după 7 ianuarie în blocurile afectate. Precizările ELCEN apare prima dată în B365.
