Cele două tabere ireconciliabile în care vremea i-a împărțit pe bucureșteni: pro și contra zăpadă. Ninge în aproape toată țara, la noi se anunță maximum ploi
B365.ro, 5 ianuarie 2026 10:50
ANM a emis o avertizare de cod galben de ninsori și lapoviță ce este valabilă până mâine dimineață în mai mult de jumătate de țară. În București, în schimb, nu vom avea parte prea curând
• • •
Acum 5 minute
11:00
BREAKING | Ghiseul.ro a picat, în prima zi de luni din an, când oamenii intră frenetic să afle cu cât au crescut primăriile taxele și impozitele locale # B365.ro
După ce Guvernul Bolojan a majorat taxele și impozitele de la 1 ianuarie 2026, oamenii s-au arătat de-a dreptul nemulțumiți de sumele pe care trebuie să le plătească anul acesta. Acum, platforma ghiseul.ro nu funcționează,
Acum 15 minute
10:50
10:50
Ce facem cu brazii naturali, după sărbători. Colectarea e gratuită în fiecare sector, primăriile anunță programul. Bonus: ce magazine din București oferă vouchere la schimb # B365.ro
După sărbători, bucureștenii pot preda gratuit brazii naturali de Crăciun pentru reciclare. Fiecare cetățean trebuie să respecte regulile fiecărui sector pentru a evita amenzi de până la 500 de lei pentru depozitare ilegală pe domeniul
Acum o oră
10:30
FOTO | Miracol reloaded în București, în cea mai bizară zi lucrătoare de luni pe care o poți trăi pe străzile din oraș. Explicația vine din viitor, de marți și miercuri # B365.ro
Puțin probabil să vă numărați printre concitadinii cu treburi prin oraș, pentru că numărul acestora este, evident, altminteri nu s-ar explica acest miracol reloaded sesizabil pe străzile și bulevardele, dar și prin parcările albastre din
Acum 2 ore
10:00
Un al doilea șantier în Parcarea Sosiri de la Aeroportul Otopeni, pe lângă cel pentru stația de metrou M6.Toată zona va fi consolidată, lucrările vor dura 4 ani # B365.ro
Parcarea aferentă terminalului Sosiri al Aeroportului Internațional Henri Coandă va fi consolidată. CNAB a lansat o licitație pentru aceste lucrări, fiind câștigată de DAS Iași. Consolidarea parcării de la terminalul Sosiri al Aeroportului Otopeni costă
09:30
Bucureșteancă furioasă la ghiseul.ro: „La noi, impozitul pe locuință e aproape triplu, nu cum spune Bolojan!” Cât dai în S3 pentru un apartament de 45 mp și pentru unul de 75 mp # B365.ro
O altă postare pe site-urile de socializare reclamă creșteri ale impozitelor pe locuințe de peste 2,5 ori în 2026 în București. Internauții amintesc că plafonul invocat la nivel guvernamental era de 80%. Majorările sunt la
Acum 4 ore
08:40
BREAKING | Aproape jumătate de București, afectat acum de avaria CET Sud. Problema celor 3.500 de blocuri cu calorifere reci se rezolvă după 7 ianuarie # B365.ro
Aproape 3.500 de blocuri/imobile din București primesc apă caldă și căldură deficitar, din cauza avariei de la CET Sud, ce s-a produs duminică dimineață. Problema va fi rezolvată de abia pe 7 ianuarie, apoi va
08:40
Situație incredibilă la metrou, în prima dimineață de luni din anul 2026. „M-am oprit în mijlocul peronului și m-am frecat la ochi, să verific dacă nu cumva visez” # B365.ro
Prima zi liberă la metrou din 2026 s-a întâmplat astăzi. Prima zi de muncă de după sărbători a strâns circa 10 persoane pe peron: unele amețite, altele adormite, câteva înjurând, Totul în timp ce o
Acum 8 ore
05:00
FOTO | Piața Sălăjan, azi și acum 22 de ani. Au dispărut noroaiele și bălțile, dar gunoiul e de neclintit # B365.ro
Din fericire, trecerea anilor nu se vede doar în calendare, ci și pe străzile Bucureștiului, cel puțin din anumite puncte de vedere… Uite, de exemplu Piața Sălăjan din Sectorul 3 al Capitalei, un loc unde,
03:10
Palatul prezidențial din Neptun, unde soții Ceaușescu fugeau vara din București. Secretele faimoasei vile, dezvăluite de arhitectul care a proiectat-o # B365.ro
În vara anului 1966, secretarul general al P.C.R, Nicolae Ceaușescu, soția sa și numeroasa lor suită, compusă din nomenclaturiști de vârf, se mutau la Neptun, într-un complex proaspăt construit, alcătuit din 7 vile de odihnă
Acum 24 ore
17:50
FOTO | Povestea Zinaidei Spânescu, înmormântată în Cimitirul Bellu, omorâtă din gelozie și aruncată pe un câmp de lângă oraș. Se întâmpla în 1921, crima zdguduind Bucureștiul # B365.ro
Cimitirul Bellu din Sectorul 4 al Capitalei ascunde povești nebănuite despre personalități ale unui prezent total diferit față de cel pe care-l trăim, cum este și cazul Zinaidei Spânescu (Wasiliewna Lipina Zinaida). Născută la Petrograd
15:10
VIDEO | Patinaj auto ca-n Canada, doar că pe la noi, pe lângă București. Chinurile pe șoseaua de gheață ale unui concitadin la volan # B365.ro
Zilele acestea, șoferii au întâmpinat multe dificultăți pe șoselele închețate din și de pe lângă București, din cauza poleiului. Pe rețelele de socializare circulă o filmare cu un șofer din București care patinează în Snagov
14:10
ESENȚIAL | Avaria de la CET Sud va fi rezolvată în trei zile, apa caldă și căldura ar putea reveni după 7 ianuarie în blocurile afectate. Precizările ELCEN # B365.ro
ELCEN transmite că avaria de la CET Sud, produsă în această dimineață, se va rezolva de abia peste 3 zile. Reprezentanții explică faptul că intervențiile tehnice asupra cazanului pot fi realizate doar după răcirea completă
12:50
Termo ALERT | O avarie s-a produs, de dimineață, la CET Sud. Peste 1.400 de blocuri din București primesc greu apă caldă și căldură # B365.ro
Compania Municipală Termoenergetica București anunță că o nouă avarie a avut loc la CET Sud – ELCEN, ce aparține de Ministerul Energiei. Defecțiunea s-a produs în această dimineață, iar peste 1.400 de blocuri/imobile primesc apă
12:30
Actualizare METEO | Avertizare de polei, ploi și frig în București, săptămâna viitoare. ANM anunță cum va fi vremea în perioada 4-11 ianuarie # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru București, ce este valabilă săptămâna viitoare. Meteorologii anunță că vom avea parte de temperaturi puțin mai scăzute, apropiindu-se de cele normale pentru această perioadă. Totodată, va
11:10
„După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu”, la București. Mesajul bestial al scriitorului Radu Paraschivescu, după nebunia „Vai, ce seamănă cu Maduro, o fi chiar Maduro!” # B365.ro
SUA l-a capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, punând la cale una dintre cele mai riscante operațiuni din istoria forțelor speciale americane. Momentul în care a fost capturat a devenit viral pe rețelele de socializare,
Ieri
10:50
Un jandarm din București ar fi violat o minoră de 16 ani, la o petrecere. Bărbatul este cercetat penal de către Parchetul Militar # B365.ro
Un jandarm de 27 de ani din cadrul Jandarmeriei Capitalei este cercetat penal după ce o minoră de 16 ani a reclamat că a fost violată în locuința acestuia. Fapta s-ar fi petrecut în noaptea
10:10
Linia 5 de tramvai din București încă nu este pusă în circulație deși probele au fost făcute. De ce întârzie redeschiderea Liniei Corporatiștilor # B365.ro
Deși reabilitarea Liniei 5 de tramvai – cunoscută ca „ruta corporatiștilor" – a fost finalizată și redată Primăriei Capitalei pentru exploatare, inaugurarea ei rămâne incertă. Redeschiderea ei continuă să fie un mister pentru bucureșteni. Linia
09:20
Trenurile ajung în Gara de Nord cu întârzieri uriașe. De unde vin garniturile care se împotmolesc pe drum cu orele # B365.ro
Mai multe trenuri care circulă spre Gara de Nord din București au înregistrat întârzieri de două ore sau chiar mai mult, afectând planurile călătorilor. Situațiile neplăcute au pus accentul pe problemele persistente din infrastructura feroviară.
08:50
Șocul trăit de o bucureșteancă bolnavă de cancer la ghișeul virtual de de taxe și impozite. „2450 de lei pentru două camere în Rahova și un Jeep pe care n-am bani să-l repar” # B365.ro
O mărturie postată pe Facebook arată cum o femeie care trăiește în București, bolnavă de cancer și aflată în doliu este obligată să își dea ultimii bani personali pe taxe. Aceasta a pierdut scutirile și
07:00
Biserica „Sfântul Dumitru – de Jurământ” din Centrul Vechi, locul unic din vechiul București unde se rezolvau certurile și supărările # B365.ro
În vremuri demult apuse, când nu auzeai aiurea la orice colț din oraș „să moară", „să facă", sau orice altă variantă de „legământ" care oferă autenticitate autorului, în centrul Bucureștiului exista o biserică unde negustori,
3 ianuarie 2026
17:40
FOTO | Pomișorii de pe Lunca Cetății au găsiți rupți la scurt timp după plantare. Bucureștean: „O parte sunt marcați” # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, tot mai mulți bucureșteni își exprimă nemulțumirea față de cum sunt modernizate unele zone. Fie că se referă la trotuarele și pavelele montate până la modul în care au fost
16:50
Mallul AFI Cotroceni este evaluat la peste sute de milioane de euro, la finalul lunii septembrie 2025, potrivit datelor companiei. Are peste 350 de magazine, spații de birouri AFI Loft și clădirile AFI Park. Cât
15:50
FOTO | Capcană pe trotuar în Sectorul 5, un capac de canal distrus. Bucureștean: „Pot cădea și animale acolo” # B365.ro
În Sectorul 5 al Capitalei, pe Strada Mărgeanului există o gaură de canal extrem de periculoasă. Un bucureștean avertizează că acest capac este pe cale de descompunere și poate provoca accidente grave, mai ales în
14:50
VIDEO | Trei „oaspeți” cu coadă stufoasă au fost surprinși în centrul Bucureștiului. Vulpile au făcut o vizită la Muzeul Antipa # B365.ro
În această dimineață, chiar în împrejurimile Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa" au fost surprinse trei vulpi. Cu cozile lor stufoase și dichisite se plimbau pe lângă muzeu. Trei vulpi au fost surprinse în
14:20
FOTO | Un pisoi portocaliu s-a rătăcit în noaptea dintre ani, pe Strada Aeroportului. Are urme de vopsea albastră la codiță # B365.ro
Un pisoi portocaliu superb s-a pierdut în noaptea de Revelion. Are doar opt lui, iar stăpâna lui speră să îl găsească cât mai repede. Un pisoi portocaliu s-a rătăcit în noaptea dintre ani Un pisoi
13:50
Gata vacanța de sărbători, bucureștenii se întorc în oraș. Trafic îngreunat pe DN1, spre Capitală. Polițiștii recomandă șoferilor rute alternative # B365.ro
Traficul pe DN 1, pe sensul Brașov – București, este îngreunat în zona Predeal din cauza numărului mare de mașini. Poliția recomandă șoferilor să folosească DN 1A pentru a evita aglomerația și să circule cu
13:30
VIDEO | Bucureștenii resimt scumpirile din 2026 încă din primele zile. Prețul impozitului unui apartament cu trei camere în Sectorul 6 e acum aproape dublu față de anul trecut # B365.ro
Bucureștenii simt din plin scumpirile din anul 2026. Un locuitor din Sectorul 6 trebuie să plătească 640 de lei pentru un apartament cu trei camere, aproape dublu față de anul trecut, plus 18 lei pentru
13:20
FOTO | Câțiva stâlpișori anti parcare din Sectorul 2 au ruginit. Bucureștean: „Au fost instalați anul trecut” ` # B365.ro
Un bucureștean a semnalat o situație din Sectorul 2 al Capitalei. Ei bine, nu este vorba despre gunoi abandonat pe stradă sau despre vreo mașină „uitată" pe cine știe unde, ci despre condiția unor stâlpișori.
12:40
12:20
STB SA a demarat, imediat după Crăciun, lucrări pe linia de tramvai 32. Acolo unde a fost montat gazon în anul 2018. Acesta a provocat denivelări ale șinelor. Gazonul montat în 2018 a afectat grav
12:00
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că, începând cu 4 ianuarie 2026, Patinoarul Berceni Arena va găzdui meciurile Campionatului Mondial de hochei U20, Divizia II/A. Bucureștenii sunt invitați de primar să urmărească meciurile. Patinoarul
11:40
VIDEO | Dimineață magnifică în București, cu un Curcubeu răsărit deodată cu Soarele peste oraș. „Ai zice că o coloană de foc împunge Cerul!” # B365.ro
O imagine de vis a avut loc în această dimineață pe cerul din București. În același loc s-au întâlnit curcubeul și răsăritul. Imaginea a fost pur și simplu de vis, iar o bucureșteancă din Sectorul
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
10:50
ALERTĂ | Cod galben de polei în jurul Bucureștiului. Lista celor 12 localități unde e mare pericol să derapezi pe șosea # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis, în această dimineață, un cod galben de polei valabil pentru mai multe localități din județul Ilfov. Meteorologii avertizează că, pe fondul ploilor locale, există risc ridicat de depunere a
10:10
VIDEO | Un bărbat înnebunit de furie face zob mai multe căsuțe pentru pisici sterilizate, de pe o stradă din București, în S3. „Cheamă poliția, și ce?” # B365.ro
Un bărbat a fost surprins când distruge cu brutalitate căsuțele pisicilor sterilizate din Sectorul 3 al Capitalei. Una dintre martore l-a anunțat că sună la poliție, însă vinovatului nu părea că îi pasă. Un bărbat
09:20
Patricid la doi pași de București, în Corbeanca. Un bătrân a fost găsit mort, cu urme de violență, principalul suspect de crimă e chiar fiul său # B365.ro
Un bărbat din Corbeanca, județul Ilfov, este suspectat că și-ar fi omorât tatăl în noaptea de Revelion, după ce au rămas singuri în casă. Trupul victimei a fost găsit fără viață, prezentând urme de violență.
08:40
Care a fost cauza deraierii metroului din noaptea de 1 ianuarie, pe M4 la Laminorului. Mecanicii implicați au fost suspendați până la clarificarea situației # B365.ro
În noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2026, un metrou vechi de pe Magistrala 4 a deraiat la stația Laminorului. Circulația s-a desfășurat cu restricții pentru ore bune, iar mecanicii au fost suspendați. Sursele Metrorex
06:40
FOTO | Blocul cu balcon „mușcat” de pe Bd. Ferdinand. După glume și poze, cine e de vină? # B365.ro
În aceste zile au apărut pe internet câteva cadre cu un bloc nou de pe Bulevardul Ferdinand și cu marginea clădirii atinsă, avariată, cel mai probabil, de cineva din exterior. Întrebarea internauților (care fac haz
2 ianuarie 2026
19:30
FOTO | O mașină a rămas defectă pe șinele de tramvai din Sectorul 5. Două linii STB sunt blocate # B365.ro
Mai multe tramvaie din Capitală au rămas blocate în această seară din cauza unei mașini care se află pe șinele de tramvai de pe Strada Petre Ispirescu din Sectorul 5. Liniile STB 25 și 32
19:10
FOTO | Groapa de gunoi din Vitan. Bucureștean: „Nu post spune că nu există coșuri de gunoi că ne taxează cu câteva sute de lei doar pentru montarea lor” # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei bucureștenii sunt tot mai nemulțumiți. Fie ca e vorba de confuzia dată de colectarea selectivă după desființarea ghenelor din blocuri. De această dată, o imagine desprinsă ca din filmele de
18:40
Bucureștenii din Sectorul 4 își pot plăti de astăzi taxele și impozitele. Se plătesc exclusiv online sau prin automatele SelfPay # B365.ro
Bucureștenii din Sectorul 4 își pot achita taxele și impozitele locale pentru 2026 începând cu 2 ianuarie. Plățile se fac exclusiv online sau prin automatele SelfPay. Bucureștenii din Sectorul 4 își pot plăti de astăzi
17:50
Un incident la instalația de gaze de pe Drumul Gura Caliței, nr. 4-32, a lăsat 165 de locatari fără gaz. Distrigaz Sud a închis robinetul până la remedierea problemei. 165 de locatari au rămas fără
17:40
Primăria Capitalei a arătat cerul iluminat de artificii în noaptea de Revelion. Postarea a stârnit critici dure din partea bucureștenilor # B365.ro
Primăria Capitalei a publicat pe Facebook o imagine cu artificiile care au luminat cerul de Revelion, însoțită de un mesaj festiv. Postarea a stârnit însă reacții dure din partea bucureștenilor, care s-au arătat îngrijorați pentru
17:20
16:50
1.700 de apartamente vor fi construite pe fosta platformă Antrefrig. Primele vor fi gata în 2027 # B365.ro
Prima Development a început construcția primei etape din cadrul proiectului rezidențial ce vizează construirea de apartamente pe fosta platformă Antrefrig din Pantelimon. Proiectul va avea 1.700 de apartamente. Când va fi gata proiectul rezidențial dezvoltat
16:40
VIDEO | Pisicile comunitare din S1 au propriile lor căsuțe. Până acum au fost montate 15, în mai multe zone ale sectorului # B365.ro
Autoritățile din Sectorul 1 al Capitalei au început montarea căsuțelor pentru pisicile comunitare. În prezent au fost montat 15 căsuțe, dintr-un total de 50. Se montează căsuțe pentru pisici în Sectorul 1 În Sectorul 1
16:00
Ruta București–Oradea rămâne una dintre cele mai lungi din țară. Călătorii trebuie să petreacă peste 14 ore în tren # B365.ro
Noul Mers al Trenurilor, intrat în vigoare pentru anul nou aduce unele îmbunătățiri pe rute. Cu toate acestea, dacă călătorii își doresc să călătorească pe ruta București-
15:40
FOTO | Sezonul de schi s-a deschis oficial în Poiana Brașov. Bucureștenii și nu numai sunt așteptați să urce pe Pârtiile Lupului, Drumul Roșu și Bradul # B365.ro
Astăzi, sezonul de schi 2026 s-a deschis oficial în Poiana Brașov. Bucureștenii și nu numai pot urca pe pârtiile superioare și inferioare, folosind telescaunele și telecabinele modernizate. Care sunt pârtiile care își așteaptă vizitatorii. Bucureștenii […] Articolul FOTO | Sezonul de schi s-a deschis oficial în Poiana Brașov. Bucureștenii și nu numai sunt așteptați să urce pe Pârtiile Lupului, Drumul Roșu și Bradul apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | Pufuleț, motănelul cimitirului Berceni 2, a dispărut pe 30 decembrie. Bucureșteancă: „Angajații plâng după el” # B365.ro
Pufuleț, un motan cu blănița în noanțe de alb și negru s-a pierdut în Cimitirul Berceni 2, mai precis pe Șoseaua Berceni nr. 507, din Sectorul 4. Acesta aparține cimitirului. Pufuleț, motanul Cimitirului Berceni 2, […] Articolul FOTO | Pufuleț, motănelul cimitirului Berceni 2, a dispărut pe 30 decembrie. Bucureșteancă: „Angajații plâng după el” apare prima dată în B365.
