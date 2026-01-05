Accident în zona Lujerului, pe Bulevardul Iuliu Maniu, pe sensul spre A1. Trafic îngreunat în zonă

10:10

Un bărbat a fost surprins când distruge cu brutalitate căsuțele pisicilor sterilizate din Sectorul 3 al Capitalei. Una dintre martore l-a anunțat că sună la poliție, însă vinovatului nu părea că îi pasă. Un bărbat […] Articolul VIDEO | Un bărbat înnebunit de furie face zob mai multe căsuțe pentru pisici sterilizate, de pe o stradă din București, în S3. „Cheamă poliția, și ce?” apare prima dată în B365.