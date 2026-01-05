Rusia: De la începutul acestui an Ucraina atacă zilnic Moscova cu drone, într-o aparentă escaladare a conflictului

20:20

Sanitas Constanţa explică, duminică, de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale, referindu-se la faptul că sunt plătite la nivelul anului 2018, dar şi la faptul că au o durată ”inumană”, ajungându-se la ture de 32 de ore. În plus, Sanitas atrage atenţia că medicii nu pot fi obligaţi să facă gărzi suplimentare, chiar dacă nu au scutiri de la efectuarea gărzilor. ”Un sistem nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă”, transmis sindicaliştii.