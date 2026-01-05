Mafia Pădurilor e de peste patru ori mai distructivă decât calamitățile și insectele! O recunoaște (fără să vrea) Romsilva, aflată în plină campanie de cosmetizare a imaginii publice

23:30

Pentru stoparea tăierilor ilegale și salvarea pădurilor României s-au implicat, în ultimul deceniu, sute de mii de cetățeni. Unii au investigat, alții au semnat petiții, alții au ieșit în stradă de mai multe ori. Iar rezultatele încep să se vadă, chiar dacă lupta e departe de a se fi încheiat. Despre aceste acțiuni am relatat […] Articolul Așa schimbăm România (I). Cum au reușit 25 de cetățeni să înfrângă lobby-ul drujbelor din Parlamentul României, într-un moment decisiv al luptei pentru păduri apare prima dată în România curată.