Gestul eroic făcut de fotbalistul Tahirys Dos Santos. Scăpat în primă fază, el s-a întors în flăcările care au mistuit barul „Le Constellation”
Adevarul.ro, 5 ianuarie 2026 09:15
Apar noi mărturii cutremurătoare despre evenimentele petrecute în barul „Le Constellation” din stațiunea elvețiană Crans-Montana.
• • •
Țara care invită Rusia să investească în diamante și pământuri rare: „Este unul dintre cele mai bune locuri pentru investiții” # Adevarul.ro
Botswana pregătește deschiderea unei ambasade la Moscova și invită investitorii ruși să participe la dezvoltarea sectorului local al diamantelor și pământurilor rare, într-un context în care Rusia își intensifică prezența economică și diplomatică în Africa.
Mai multe ONG-uri cer „extrădarea imediată” a lui Maduro în Argentina pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanităţii # Adevarul.ro
Mai multe ONG-uri au făcut apel duminică, 4 ianuarie, la justiţia argentiniană să solicite extrădarea lui Nicolás Maduro în ţară pentru a fi judecat pentru crime împotriva umanităţii.
Balonarea abdominală poate ascunde boli grave. Medic: „Durerile intense și sângele în scaun cer consult medical imediat” # Adevarul.ro
Balonarea abdominală este una dintre cele mai frecvente probleme digestive raportate de pacienți, indiferent de vârstă. Specialiștii avertizează, însă, că balonarea persistentă sau asociată cu alte simptome poate fi un semnal de alarmă pentru afecțiuni mai grave, care necesită evaluare medicală.
Un ton roșu s-a vândut cu 3,2 milioane de dolari la prima licitație din 2026 de la Tokyo, un record față de 2019 # Adevarul.ro
Un ton uriaș a fost vândut pentru suma record de 510 milioane de yeni (3,2 milioane de dolari) la prima licitație din 2026 de la piața de pește Toyosu din Tokyo.
Cuba declară două zile de doliu național după moartea a 32 de cetățeni în urma raidului american pentru capturarea lui Maduro # Adevarul.ro
32 de cetățeni cubanezi au fost uciși în timpul raidului forțelor americane în Venezuela, operațiune care a avut ca obiectiv capturarea și extrădarea președintelui Nicolas Maduro pentru a fi judecat în Statele Unite.
Puștile Kalașnikov, simbol al armamentului sovietic utilizat de decenii de Armata Națională a Republicii Moldova, încep să fie înlocuite cu armament occidental.
Premierul Danemarcei îi cere lui Trump „să oprească amenințările” privind preluarea Groenlandei: „SUA nu au niciun drept să anexeze” # Adevarul.ro
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, i-a cerut președintelui Donald Trump „să oprească amenințările” privind preluarea Groenlandei, adăugând că „SUA nu au niciun drept să anexeze vreuna dintre cele trei națiuni din Regatul Danemarcei”.
Probleme medicale pentru Cristian Chivu. Antrenorul român nu s-a prezentat la interviul de după meciul cu Bologna # Adevarul.ro
Inter Milano a revenit duminică seară pe primul loc în Serie A.
Noapte de teroare la Kiev: doi oameni au murit și mai multe clădiri au fost distruse în urma bombardamentelor rusești # Adevarul.ro
Două persoane și-au pierdut viața, iar mai multe clădiri au fost avariate în urma atacurilor rusești nocturne asupra Kievului. Bombardamentele survin înaintea negocierilor internaționale de la Paris, privind soluționarea conflictului cu Rusia.
Cine este judecătorul de 92 de ani care va decide soarta lui Nicolás Maduro, în SUA: l-a confruntat și pe Donald Trump în instanță # Adevarul.ro
Judecătorul Alvin Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, va conduce procesul istoric al președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, acuzat de conducerea unei organizații de trafic de droguri care operează la nivel internațional.
Anunț șoc al lui Novak Djokovic. Motivul pentru care s-a retras definitiv din asociația care a apărat-o pe Simona Halep # Adevarul.ro
Sârbul era cel care crease organizația.
Trump amenință Columbia cu acțiunea militară: „Sună bine pentru mine” . Liderul american îl acuză pe președintele Petro de trafic de cocaină # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a escaladat tensiunile în America Latină, amenințând Columbia cu o intervenție militară. Liderul american l-a atacat direct președintele columbian Gustavo Petro, pe care l-a acuzat de implicare în traficul de cocaină către SUA.
Cu Chivu la timonă, Inter face show în Serie A. Presa italiană le bate obrazul celor care s-au îndoit de român # Adevarul.ro
Milanezii au revenit pe prima poziție în clasament, după cel mai convingător meci.
A murit Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank și supraviețuitoare a Auschwitz: a trăit coșmarul Holocaustului și l-a povestit lumii # Adevarul.ro
Eva Schloss, sora vitregă a Annei Frank și supraviețuitoare a lagărului Auschwitz, a murit la 96 de ani, lăsând în urmă o viață dedicată luptei împotriva urii și educației despre ororile Holocaustului. Povestea ei de supraviețuire și curaj continuă să inspire generații întregi.
Județele sub cod portocaliu de ninsori, polei și viscol puternic: trafic restricționat pe DN1 și autostrăzi din cauza zăpezii # Adevarul.ro
Iarna își arată colții: un cod portocaliu de vreme severă a intrat în vigoare în România, cu ninsori abundente, viscol și polei. Zonele montane vor fi cele mai afectate, iar autoritățile avertizează asupra riscurilor în trafic.
Vremea extremă lasă mii de oameni fără curent electric, în mai multe județe din țară. Comitetul Energetic de Iarnă, convocat de urgență # Adevarul.ro
Comitetul Energetic de Iarnă se reunește luni, 5 ianuarie, pentru a evalua situația din sectorul energetic, după ce vremea extremă din ultimele zile a lăsat mii de gospodării fără curent electric în mai multe județe ale țării, în contextul avertizărilor de viscol, ninsori abundente și polei.
Europa oferă destinații vibrante caracterizate prin orașe vechi istorice, bucătărie interesantă și comunități creative, însă prețurile pentru city break în locuri populare precum Paris, Londra și Stockholm continuă să crească.
Creșterea impozitelor. De ce e mai rentabil să închiriezi decât să deții un spațiu comercial în România # Adevarul.ro
Cadrul fiscal și administrativ actual descurajează deținerea de imobile pe firmă, mai ales pentru IMM-uri, din cauza taxelor mari, regulilor instabile și a costurilor, spune Cosmin Răileanu, fondator Depozit Virtual.
Declarațiile dure ale președintelui american Donald Trump la adresa lui Vladimir Putin, venite în paralel cu o operațiune spectaculoasă împotriva liderului venezuelean Nicolás Maduro, ridică noi semne de întrebare cu privire la strategia Washingtonului față de Rusia.
Miliarde de dolari în Venezuela: nu este clar cine va finanța investițiile anunțate de Trump # Adevarul.ro
Planurile președintelui american Donald Trump de a relansa sectorul energetic al Venezuelei cu ajutorul companiilor americane ridică semne de întrebare, în condițiile în care marile grupuri petroliere par reticente să își asume riscuri financiare majore, relatează Bloomberg.
Căderea părului. De ce dieta și stilul de viață pot conta mai mult decât moștenirea genetică # Adevarul.ro
Cauzele căderii părului sunt adesea puse exclusiv pe seama geneticii. În realitate, explică medicul american Mark Hyman, fenomenul este mult mai complex și strâns legat de dezechilibrele metabolice din organism.
„Succesor” sau „neutralizare”? De ce l-a numit Zelenski pe Kirilo Budanov la conducerea Administrației Prezidențiale # Adevarul.ro
Numirea lui Kirilo Budanov în funcția de șef al Administrației Prezidențiale a Ucrainei a fost una dintre cele mai surprinzătoare decizii politice luate de președintele Volodimir Zelenski în ultimele luni.
De ce Maduro nu figura pentru România ca președinte al Venezuelei. State și lideri pe care țara noastră nu îi recunoaște oficial # Adevarul.ro
România nu îl recunoștea pe Nicolás Maduro ca președinte al Venezuelei și nu are ambasadă la Caracas. Aceasta nu este singura situație în care țara noastră nu recunoaște un conducător al unui stat. Aleksandr Lukașenko este cel mai cunoscut exemplu.
Cele mai nebunești arme din arsenalul de diversiune al armatei lui Putin: de la tancuri arici și soldați gonflabili, la cămile și cai # Adevarul.ro
Forțele ruse au recurs, de-a lungul războiului din Ucraina, la o serie de tactici de înșelare menite să inducă în eroare adversarul și să îi consume resursele, folosind uneori mijloace neobișnuite – de la echipamente militare gonflabile până la animale de povară.
Cum îți cresc pensia punctele de stabilitate: ce sunt și cine beneficiază de ele în 2026 # Adevarul.ro
Noua lege a pensiilor aduce beneficii suplimentare pentru cei care au acumulat vechime în muncă și au contribuit constant la sistemul public, sub forma unor bonificații ce influențează valoarea finală a pensiei.
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul „Vietnamului sovietic” # Adevarul.ro
Războiul din Afganistan, declanșat de ruși la finele anului 1979 a fost unul dintre cauzele prăbușirii Uniunii Sovietice 11 ani mai târziu. Și asta în condițiile în care participarea la acest conflict din inima Asiei a însemnat unul dintre cele mai dure eșecuri pentru Armata Roșie.
Pe 5 ianuarie își sărbătoresc ziua Romică Țociu, Marlyn Manson, Adrian Cioroianu și Bradley Cooper, iar în anul 1716 se instaura regimul fanariot din Țara Românească.
Pentru dr. Alberto Villoldo, antropolog și șaman, transformarea personală ține de experiențele care acționează asupra straturilor profunde ale psihicului. Ceremonia este una dintre aceste forme vechi de reconfigurare, iar focul, prezent în toate culturile, funcționează ca simbol central.
Secretul unei pâini cu adevărat gustoase și sănătoase stă într-un ingredient simplu: maiaua naturală. Iar vestea bună e că o poți prepara acasă, cu doar două ingrediente și puțină răbdare.
Criză de șoferi de TIR în România: 900 de profesioniști așteptați în 2026. Ce salarii primesc și din ce țări sunt recrutați # Adevarul.ro
Deficitul acut de șoferi profesioniști schimbă rapid harta transporturilor rutiere din Europa, iar România se află tot mai clar în centrul acestei transformări. Pentru anul 2026, încă 900 de șoferi de TIR din Asia sunt așteptați să ajungă pe piața locală, ca răspuns direct la lipsa de personal.
Sectorul construcțiilor a fost puternic marcat în ultimii ani de efectele pandemiei și războiului din Ucraina, care au generat deficit de forță de muncă și inflație. Cu ajutorul mai multor experți în domeniu, „Adevărul” a făcut o analiză a efectelor marcante din 2025 și a previziunilor pentru 2026.
Schimbări privind gărzile. Rogobete: „Nu este echitabil ca o gardă să fie plătită la fel la Spitalul de Urgențe din București ca la un spital orășenesc” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit duminică, despre inechitățile din sistemul gărzilor și a anunțat că se pregătesc schimbări în modul de organizare și plata acestora.
Cum se organizau balurile de altădată, locul unde se încheiau căsătorii. Povestea regelui travestit al cărui costum inflamabil a luat foc # Adevarul.ro
În saloanele poleite, printre parfumuri grele și evantaie fluturate discret, balul era scena unde societatea își juca marile conveniențe. Aici se făceau alianțe, se încheiau căsătorii și se învăța, pas cu pas, cum trebuie să arate o viață „potrivită“
Sub presiunea manifestanţilor, autoritățile din Iran anunţă că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar # Adevarul.ro
Guvernul iranian a anunţat duminica aceasta că fiecare cetăţean va primi timp de patru luni un ajutor lunar de circa şase euro, la o săptămână după o mişcare de contestare declanşată de revendicări economice.
Prima zi a săptămânii vine cu vești importante pentru Lei, Gemeni și Capricorni. Vezi ce se întâmplă în viața fiecărui nativ.
„Pax Americana” în Venezuela. De ce a ales Trump forța brută și ce urmează după arestarea lui Maduro # Adevarul.ro
În doar 90 de minute, SUA au neutralizat apărarea Venezuelei și l-au capturat pe Maduro. Washingtonul evită însă să cedeze puterea opoziției, vizând mai degrabă un control strategic care să elimine influența Rusiei și Chinei.
De ce prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Rogobete: Măsura vizează reducerea concediilor fictive # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat duminică, 4 noiembrie, motivul pentru care prima zi a concediului medical nu va mai fi plătită pentru angajați, măsura urmând să se aplice certificatelor medicale emise între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027.
Sanitas Constanţa explică de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale. „Frustrarea și demotivarea sunt inevitabile” # Adevarul.ro
Sanitas Constanţa explică, duminică, de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale, referindu-se la faptul că sunt plătite la nivelul anului 2018, dar şi la faptul că au o durată ”inumană”, ajungându-se la ture de 32 de ore.
Primar PNL jefuit în prima zi a anului: hoții au intrat prin geamul băii și au furat bani și bijuterii # Adevarul.ro
Primarul comunei Surdila-Găiseanca, Gabriel Drăguț, a fost victima unui jaf în propria locuință, chiar în prima zi a anului 2026. Hoții au pătruns prin geamul băii și au plecat cu aproximativ 10.000 de euro și bijuterii.
Cinci coșmaruri din vacanțele turistice și ce trebuie să acopere asigurarea ta de călătorie # Adevarul.ro
Imprevizibilul rămâne una dintre principalele surse de stres pentru călători, însă printr-o soluție agilă și fără complicații pot rezolva rapid și eficient situațiile neplăcute din vacanță.
Explicația științifică a roșului din obraji. Cine roșește mai des, femeile sau bărbații? # Adevarul.ro
Blushingul, cunoscut în limba română drept „roșitul în obraji”, este o reacție fiziologică involuntară care apare atunci când trăim emoții precum rușinea, timiditatea sau stânjeneala.
Ministrul Radu Miruţă, deszăpezire cu freza de mână în stațiunea Rânca. „Cine nu face pârtie e rost de bârfă între vecini” # Adevarul.ro
Ministrul USR al Apărării, Radu Miruţă, se află în stațiunea Rânca, județul Gorj, pentru care spune că s-a străduit să fie declarată stațiune de interes național.
Medvedev amenință cu răpirea liderilor occidentali. Cancelarul german Friedrich Merz, pe lista țintelor Kremlinului: „Nu ar fi o pierdere” # Adevarul.ro
Într-o nouă ieșire controversată, Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a sugerat că lideri occidentali ar putea fi ținte ale unor operațiuni de răpire, menționând explicit numele cancelarului german Friedrich Merz.
Operațiune spectaculoasă în Marea Baltică: o navă cu echipaj rus, oprită în forță după tăierea cablurilor submarine. Finlandezii au descins din elicopter # Adevarul.ro
Polițiștii de frontieră au reținut, în urma unei intervenții aeriene spectaculoase, o navă de marfă cu echipaj majoritar rus în Golful Finlandei. Aceasta ar fi deteriorat intenționat cabluri submarine de comunicații dintre Estonia și Finlanda.
Un incendiu a izbucnit, duminică seară, într-un apartament situat la etajul I al unui bloc de locuinţe din municipiul Fălticeni, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.
Țara care doboară recordurile turistice, cu aproape 19 milioane de vizitatori în 2025: „O performanţă excepţională şi fără precedent” # Adevarul.ro
O țară-magnet pentru turiști a înregistrat în 2025 o performanță turistică fără precedent, primind aproape 19 milioane de vizitatori, potrivit datelor oficiale.
Armata Venezuelei o recunoaşte pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar. Îndemnul ministrului Apărării # Adevarul.ro
Armata Venezuelei a recunoscut-o duminică pe vicepreşedinta Delcy Rodriguez drept preşedinte interimar al ţării, a anunţat ministrul apărării venezuelean, generalul Vladimir Padrino Loez, la o zi după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către armata americană.
Cuba spune că este pregătită să sară în ajutorul Venezuelei, pe fondul escaladării tensiunilor cu SUA # Adevarul.ro
Președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a declarat că țara sa este pregătită să sprijine Venezuela, inclusiv prin mijloace militare, după operațiunea desfășurată de Statele Unite la Caracas și capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.
Explicații de la Curtea de Apel București despre dosarele care au primit termene foarte scurte în perioada sărbătorilor # Adevarul.ro
Curtea de Apel București (CAB) susține că termenele scurte acordate unor dosare de contencios administrativ, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă, au fost impuse de lege și nu au reprezentat o decizie arbitrară a instanței.
