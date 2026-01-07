15:20

Bucureștenii din Sectorul 2 pot face o programare pentru ca operatorul de salubrizare să vină să ia brazii după sărbători. Centrele care colectează arborii după sărbători primesc copacii doar pe parcursul acestei luni. Brazii vor […] Articolul Bucureștenii din Sectorul 2 pot duce brazii de Crăciun la două centre de colectare non-stop. E nevoie de programare ca să vină operatorul de salubritate la ei acasă apare prima dată în B365.