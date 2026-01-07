Apare o nouă stație STB pe traseul liniei 343. Autobuzele vor opri, de vineri, și la „Câmpul Pipera”

09:50

Aparent, președintele Nicușor Dan are un început de an dificil, cu tot tot felul de necazuri bătute asupra domniei sale. Sunt și dese, și diverse, iar cea mai recenta e aceasta cu blocajul la Paris, […] Articolul Numai necazuri pentru Nicușor Dan la început de an. Azi-noapte a fost blocat la Paris, după ce a stat treaz de Revelion până la 3 dimineața și nu și-a revenit până la Bobotează apare prima dată în B365.