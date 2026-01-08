Trump retrage SUA din zeci de organizaţii internaţionale, anunţă Casa Albă
News.ro, 8 ianuarie 2026 01:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat miercuri o proclamaţie prin care retrage Statele Unite din 35 de organizaţii care nu ţin de Organizaţia Naţiunilor Unite şi din 31 de entităţi ale ONU care „funcţionează contrar intereselor naţionale ale SUA”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat citat de Reuters.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 30 minute
01:40
Donald Trump vrea ca bugetul apărării să crească de la 1.000 de miliarde la 1.500 de miliarde de dolari în 2027. El va interzice companiilor din domeniul apărării să plătească dividende şi să răscumpere acţiuni până când nu vor creşte producţia # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că, după negocieri cu senatori şi reprezentanţi politici americani, a stabilit că bugetul militar pentru anul viitor ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă o mărire cu 50% faţă de anul în curs. relatează Reuters. Totodată, el a anunţat că intenţionează să împiedice contractorii din domeniul apărării, precum RTX, să plătească dividende sau să răscumpere acţiuni până când nu vor accelera producţia de arme, o măsură prezidenţială rară ce contravine normelor de pe Wall Street şi care a determinat scăderea acţiunilor din domeniul apărării şi semnalează schimbări radicale pentru complexul militar-industrial american.
Acum o oră
01:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat miercuri o proclamaţie prin care retrage Statele Unite din 35 de organizaţii care nu ţin de Organizaţia Naţiunilor Unite şi din 31 de entităţi ale ONU care „funcţionează contrar intereselor naţionale ale SUA”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat citat de Reuters.
01:10
Discursul anual despre starea Uniunii va fi ţinut de Donald Trump la data de 24 februarie în faţa Congresului american, a anunţat miercuri preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, relatează AFP.
01:10
Donald Trump afirmă că Venezuela va cumpăra numai produse americane cu veniturile obţinute din petrol # News.ro
Donald Trump a asigurat miercuri pe reţeaua sa Truth Social că Venezuela va cumpăra numai produse americane cu veniturile obţinute din petrolul venezuelean comercializat de Statele Unite în cadrul unui acord cu Caracas, relatează AFP.
Acum 2 ore
00:40
În urma capturării liderului venezuelean Nicolás Maduro de către SUA, preşedintele Donald Trump şi-a intensificat retorica în jurul dorinţei sale de a prelua Groenlanda, ridicând din nou perspectiva unei intervenţii militare, stârnind temeri în întreaga Europă şi condamnări pe scară largă. Dar, în timp ce expansionismul american a căpătat un nou avânt sub Trump, ideea ca SUA să controleze teritoriul danez autonom este mult mai veche decât actualul preşedinte, arată CNN.
00:40
Noua preşedintă al Venezuelei l-a demis pe generalul responsabil cu protecţia lui Nicolás Maduro # News.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a procedat la una dintre primele sale remanieri importante şi l-a demis pe generalul Javier Marcano Tabata, până acum şef al Gărzii de Onoare Prezidenţiale şi director general al Direcţiei Generale de Contrainformaţii Militare (DGCIM). Este o decizie extrem de simbolică, luată la câteva zile după operaţiunea spectaculoasă condusă de un comando al forţelor speciale americane, care a dus la capturarea preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, la Caracas, scrie Le Figaro.
00:10
„M-am săturat de prostie”. Un senator republican critică comentariile despre Groenlanda ale lui Stephen Miller, important consilier al lui Trump # News.ro
Senatorul republican Thom Tillis a criticat dur, miercuri, recentele comentarii ale adjunctului şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, care a sugerat că SUA ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei. Senatorul a calificat remarcile drept „amatoristice” şi „absurde” şi l-a îndemnat pe preşedintele Donald Trump să concedieze persoanele care îi dau astfel de sfaturi, relatează CNN.
Acum 4 ore
00:00
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Parma, în etapa a 19-a din Serie A. Inter e lider în clasament.
7 ianuarie 2026
23:40
Echipa engleză Tottenham Hotspur a pierdut miercuri seara, în deplasare, scor 2-3, în faţa formaţiei Bournemouth, în etapa a 21-a din Premier League.
23:20
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins miercuri seara, la Jeddah, scor 5-0, gruparea Athletic Bilbao, în semifinalele Supercupei Spaniei.
23:20
O femeie a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în timpul unei operaţiuni în Minneapolis. Primarul democrat, către forţele federale ale ICE: „Plecaţi naibii! Nu vă vrem aici” # News.ro
Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, o explicaţie contrazisă însă de primarul democrat al oraşului, relatează AFP şi Reuters.
23:10
Sindicatul Europol: Alarmă publică – siguranţa rutieră în pericol / Doar şase poliţişti rutieri la Poliţia Municipiului Gheorgheni / După ora 22.00, niciun poliţist de la Rutieră nu este de serviciu - VIDEO # News.ro
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că siguranţa rutieră este în pericol la Gheorgheni, unde sunt doar şase poliţişti rutieri. Pe timpul nopţii, după ora 22.00, niciunul dintre aceştia nu este de serviciu, deşi ar fi de acoperit 15 km drumuri comunale, 43 km drumuri judeţene, 108 km drumuri naţionale şi zone de tranzit către Neamţ, Covasna, Mureş.
23:00
Campioana U BT Cluj a suferit prima înfrângere din 2026 în BKT EuroCup, miercuri, în deplasare, cu Umana Reyer Veneţia, scor 90-83 (41-34), în etapa a XIII-a din grupa A.
22:50
Patru localităţi din judeţul Alba, în continuare fără curent electric / În zonă se intervine pentru remedierea situaţiei # News.ro
Autorităţile din judeţul Alba anunţă că, miercuri seară, patru localităţi sunt în continuare nealimentate cu curent electric şi se intervine pentru remedierea situaţiei.
22:40
UPDATE - Incident pe calea ferată, pe secţia de circulaţie Periş – Buftea – Muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare / Trenurile pot înregistra întârzieri / Situaţia pe un fir, remediată # News.ro
CFR anunţă, miercuri seară, un incident pe calea ferată, între pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, unde muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare.
22:40
Cupa Africii pe Naţiuni: Jucătorii Nigeriei ameninţă să boicoteze meciul din sferturi, cu Algeria, din cauza bonusurilor neplătite # News.ro
Programată să joace sâmbătă, în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni, cu Algeria, naţionala Nigeriei ar putea să nu se prezinte la meci, după ce jucătorii au ameninţat că vor face acest pas dacă nu vor primi bonusurile promise.
22:20
Risc de tensiuni între SUA şi Rusia: Confiscarea petrolierului Marinera de către SUA este „piraterie de secol XXI”. MAE de la Moscova cere eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord, Casa Albă sugerează că ar putea fi deferiţi justiţiei # News.ro
Parlamentarul rus Leonid Sluţki, preşedintele comisiei pentru afaceri internaţionale a Dumei de Stat a Rusiei, a calificat confiscarea navei Marinera de către SUA drept un act de „piraterie de secol XXI”, în timp ce, potrivit agenţiei de ştiri TASS, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord. Casa Albă a anunţat, în schimb, că aceştia ar putea fi judecaţi.
Acum 6 ore
22:00
Vicecampioana CSO Voluntari a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia VfB Suhl Thuringen, scor 3-1, în manşa tur din optimile CEV Cup. Echipa germană a eliminat-o pe Dinamo Bucureşti în turul anterior.
21:50
O femeie a căzut cu maşina în Jiu / Amplă intervenţie pentru scoaterea victimei şi a maşinii / Femeia era în şoc hipotermic - FOTO # News.ro
O femeie de 55 de ani a căzut, miercuri seară, cu maşina în râul Jiu, la faţa locului fiind direcţionate mai multe echipaje de Poliţie, pompieri, salvamontişti dar şi medici. Femeia a fpst scoasă în şoc hipotermic.
21:40
Napoli, campioana Italiei, a încheiat la egalitate miercuri, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Hellas Verona, în etapa a 19-a din Serie A. Napoletanii au fost conduşi cu 2-0.
21:20
Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia slovenă Nova Gorica, scor 3-0, în manşa tur din optimile Challenge Cup.
21:20
Cătălina Poiană, despre ”realitatea acestor zile” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău - 1.562 de pacienţi în doar 6 zile consultaţi de doar 3 medici / Vorbim de o presiune foarte mare / Dacă a existat o greşeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, miercuri seară, că, în şase zile, peste 1.500 de pacienţi au fost consultaţi de doar trei medici la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Ea afirmă că decesul tânărului care a fost implicat într-un accident utier este o tragedie, dar trebuie aşteptat rezultatul unei anchete ”corecte, riguroase şi obiective”, înainte de a stabili vinovăţii. În cazul în care există o culpă medicală, Poiană afirmă că cel vinovat va plăti, însă afirmă că trebuie înţeleasă şi presiunea sub care lucrează medicii din serviciile de Urgenţă.
21:00
Incident pe calea ferată, pe secţia de circulaţie Periş – Buftea – Muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare / Trenurile pot înregistra întârzieri # News.ro
CFR anunţă, miercuri seară, un incident pe calea ferată, între pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, unde muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare.
21:00
Manifestaţiile continuă şi se extind în Iran. Preşedintele le cere forţelor de securitate să nu atace protestatarii # News.ro
Protestele nu slăbesc în Iran, unde în diferite oraşe izbucnesc confruntări uneori soldate cu morţi, în ciuda încercărilor de calmare ale preşedintelui Massoud Pezeshkian, care a cerut miercuri forţelor de securitate să nu-i atace pe protestatari, relatează AFP.
20:40
Aeronava preşedintelui Nicuşor Dan a ajuns în România / Avionul Spartan, escortat de două F-18 în Elveţia - FOTO # News.ro
Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă, a ajuns, miercuri seară, în România, la aproape 24 de ore de la ora programată iniţial.
20:40
Celebrul fost fotbalist Kevin Keegan a fost diagnosticat cu cancer, a anunţat familia sa. Fostul atacant şi antrenor al echipei naţionale a Angliei, în vârstă de 74 de ani, a fost spitalizat recent din cauza „simptomelor abdominale persistente”, se arată într-un comunicat, potrivit Sky News.
20:20
În Olanda, ChatGPT s-a invitat la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul civil, relatează AFP.
Acum 8 ore
20:00
Un mort şi opt răniţi, după ce Rusia a atacat din nou două porturi ucrainene la Marea Neagră # News.ro
Rusia a atacat miercuri două porturi maritime din regiunea Odesa din Ucraina, ucigând o persoană şi rănind alte opt, potrivit oficialilor ucraineni, relatează Reuters.
19:50
Căderi de pietre pe DN 57 / Intervin echipaje ale Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova # News.ro
Drumarii intervin, miercuri seară, după ce au căzut mai multe pietre pe caroosabil, pe DN 57, pe raza Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
19:50
Volei masculin: Corona Braşov învinge Volley Schonenwerd şi se califică în optimile CEV Cup, după ”set de aur” # News.ro
Echipa Corona Braşov a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Volley Schonenwerd, scor 3-0, şi s-a calificat în optimile CEV Cup, fiind nevoie şi de ”set de aur” pentru departajare.
19:50
Tenis: Fanii au votat – egipteanca Hajar Abdelkader a „reuşit” una din cele mai slabe evoluţii din istorie. Prestaţie jenantă la Nairobi - VIDEO # News.ro
Jucătoarea egipteană de tenis Hajar Abdelkader a avut o prestaţie jenantă la Nairobi, într-un turneu ITF, pierzând în numai 37 de minute un meci în care a realizat doar trei puncte.
19:30
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda, informează CNN.
19:20
Neamţ: Şase persoane, între care doi copii, transportate la spital după un accident în care au fost implicate trei autoturisme - FOTO # News.ro
Şase persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs la Roman, judeţul Neamţ, în acesta fiind implicate trei autoturisme.
19:10
Intervenţie de durată a salvamontiştilor din Neamţ pentru recuperarea unui tânăr, inconştient, din zona înaltă a Masivului Ceahlău/ Operaţiunea a durat circa patru ore # News.ro
Salvamontiştii din Neamţ au intervenit, miercuri, pentru recuperarea unui tânăr de 20 de ani, inconştient, aflat în zona înaltă a Masivului Ceahlău. După aproximativ patru ore, el a fost predat medicilor de la Ambulanţă.
19:10
Handbal feminin: Graze Zaadi revine din sezonul viitor în Liga Naţională, la SCM Râmnicu Vâlcea # News.ro
Echipa SCM Rm. Vâlcea a anunţat, miercuri, transferul handbalistei franceze Grace Zaadi, fostă componentă a campioanei CSM Bucureşti. Contractul este valabil în perioada 2026-2028.
19:10
Ciclistul britanic Simon Yates a anunţat miercuri că se va retrage din activitate, cu efect imediat, părăsind astfel echipa Visma înainte de startul sezonului 2026.
19:10
Trump pune la îndoială faptul că NATO ar veni în apărarea SUA şi spune că Rusia şi China nu se tem deloc de un NATO fără Statele Unite # News.ro
Preşedintele Donald Trump a lăudat puterea SUA în cadrul NATO, punând totodată la îndoială faptul că alianţa nord-atlantică ar veni în apărarea SUA, dacă ar fi nevoie, relatează CNN.
19:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău: În perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău el precizând că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respinge şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul, arătând că este ”o afirmaţie nefondată şi profund incorectă”.
19:00
Echipa sibiană FC Hermannstadt a anunţat miercuri transferul atacantului camerunez Christ Afalna, de la Unirea Slobozia.
18:50
Tenis de masă: Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au pierdut în 16-imi la WTT Champions Doha 2026 # News.ro
Sportivele Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au fost învinse, miercuri, în 16-imile de finală ale WTT Champions Doha 2026, competiţie de prestigiu care are loc în Qatar, la Lusail Sports Arena. Evenimentul marchează prima întrecere majoră a anului şi reuneşte cei mai valoroşi sportivi din tenisul de masă mondial.
18:50
Un autoturism a căzut, miercuri seară, în râul Jiu, în apropierea unui supermarket din municipiul Târgu Jiu. Un bărbat a fost scos din maşină de pompieri, el fiind în şoc hipotermic şi primind îngrijiri medicale.
18:50
SUA confiscă un alt petrolier în Marea Caraibelor. Tankerul „Sophia” transporta ţiţei încărcat în Venezuela # News.ro
SUA au confiscat miercuri dimineaţă o nouă navă în Caraibe care „desfăşura activităţi ilicite”, a anunţat Comandamentul Sud al SUA pe X, relatează CNN.
18:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău / În perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău el precizând că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respinge şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul, arătând că este ”o afirmaţie nefondată şi profund incorectă”.
18:40
Emanuel Ungureanu (USR), după moartea tânărului de 25 de ani la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău: Domnul Rogobete este pesedist, înainte de a fi ministru al Sănătăţii, lucru pe care îl ştim cu toţii # News.ro
Scandalul legat de decesul tânărului de 25 de ani internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău continuă să genereze reacţii puternice pe scena politică. Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu, fost deputat de Buzău în mandatul 2020–2024, lansează acuzaţii dure la adresa ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi a conducerii spitalului.
18:30
Ştefăniţă Avrămescu (AUR) cere verificări ale Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean Buzău: Lămurirea rapidă şi transparentă a acestui caz este esenţială # News.ro
Deputatul Ştefăniţă Avrămescu, fost candidat AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, afirmă că a solicitat oficial intervenţia Ministerului Sănătăţii, prin Corpul de Control, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unde un tânăr de 25 de ani a murit după ce fusese rănit într-un accident rutier.
18:30
Marea Britanie anunţă că a sprijinit misiunea SUA de capturare a petrolierului din flota-fantomă a Rusiei # News.ro
Marea Britanie a acordat sprijin Statelor Unite în operaţiunea de capturare a unui petrolier sub pavilion rus în Atlanticul de Nord, a anunţat miercuri Ministerul Apărării de la Londra, relatează Reuters.
18:30
Echipa bucureşteană Dinamo a învins miercuri, în Antalya, scor 2-0, formaţia elveţiană Young Boys Berna, în meci amical.
18:30
Circulaţie îngreunată de ceaţa densă pe drumuri din judeţele Argeş, Constanţa, Tulcea, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt şi Galaţi/ Vizibilitatea, pe alocuri mai mică de 50 de metri/ Se poate forma şi gheţuş # News.ro
Circulaţia rutieră este îngreunată, miercuri seară, de ceaţa densă pe mai multe drumuri din judeţele Argeş, Constanţa, Tulcea, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt şi Galaţi, unde vizibilitatea este redusă, pe alocuri, sub 50 de metri. În aceste condiţii, se poate forma şi gheţuş.
18:20
Ştefăniţă Avrămescu (AUR) cere verificări ale Corpul de Control al Ministerului Sănătăţoii la Spitalul Judeţean Buzău: Lămurirea rapidă şi transparentă a acestui caz este esenţială # News.ro
Deputatul Ştefăniţă Avrămescu, fost candidat AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, afirmă că a solicitat oficial intervenţia Ministerului Sănătăţii, prin Corpul de Control, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unde un tânăr de 25 de ani a murit după ce fusese rănit într-un accident rutier.
18:10
Ştefăniţă Avrămescu cere verificări ale Corpul de Control al Ministerului Sănătăţoii la Spitalul Judeţean Buzău: Lămurirea rapidă şi transparentă a acestui caz este esenţială # News.ro
Deputatul Ştefăniţă Avrămescu, fost candidat AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, afirmă că a solicitat oficial intervenţia Ministerului Sănătăţii, prin Corpul de Control, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unde un tânăr de 25 de ani a murit după ce fusese rănit într-un accident rutier.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.