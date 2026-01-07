Patru localităţi din judeţul Alba, în continuare fără curent electric / În zonă se intervine pentru remedierea situaţiei

17:20

PNL Iaşi acuză Ministerul Sănătăţii şi pe ministrul Alexandru Rogobete că muşamalizează cazul de la Buzău şi nu trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean, după ce un tânăr implicat într-un accident a murit în unitatea medicală, având fractură de femur. Potrivit liberalilor ieşeni, ministrul Sănătăţii a făcut “paradă de marketing“ în cazul tragediei de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, deplasându-se în repetate rânduri la unitatea medicală ieşeană, dar acelaşi ministru “închide ochii la tragedia de la Buzău, în fieful lui Ciolacu“.