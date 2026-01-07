Cupa Africii pe Naţiuni: Jucătorii Nigeriei ameninţă să boicoteze meciul din sferturi, cu Algeria, din cauza bonusurilor neplătite
News.ro, 7 ianuarie 2026 22:40
Programată să joace sâmbătă, în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni, cu Algeria, naţionala Nigeriei ar putea să nu se prezinte la meci, după ce jucătorii au ameninţat că vor face acest pas dacă nu vor primi bonusurile promise.
Patru localităţi din judeţul Alba, în continuare fără curent electric / În zonă se intervine pentru remedierea situaţiei # News.ro
Autorităţile din judeţul Alba anunţă că, miercuri seară, patru localităţi sunt în continuare nealimentate cu curent electric şi se intervine pentru remedierea situaţiei.
UPDATE - Incident pe calea ferată, pe secţia de circulaţie Periş – Buftea – Muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare / Trenurile pot înregistra întârzieri / Situaţia pe un fir, remediată # News.ro
CFR anunţă, miercuri seară, un incident pe calea ferată, între pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, unde muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare.
Risc de tensiuni între SUA şi Rusia: Confiscarea petrolierului Marinera de către SUA este „piraterie de secol XXI”. MAE de la Moscova cere eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord, Casa Albă sugerează că ar putea fi deferiţi justiţiei # News.ro
Parlamentarul rus Leonid Sluţki, preşedintele comisiei pentru afaceri internaţionale a Dumei de Stat a Rusiei, a calificat confiscarea navei Marinera de către SUA drept un act de „piraterie de secol XXI”, în timp ce, potrivit agenţiei de ştiri TASS, Ministerul rus de Externe a cerut eliberarea cetăţenilor ruşi aflaţi la bord. Casa Albă a anunţat, în schimb, că aceştia ar putea fi judecaţi.
Vicecampioana CSO Voluntari a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia VfB Suhl Thuringen, scor 3-1, în manşa tur din optimile CEV Cup. Echipa germană a eliminat-o pe Dinamo Bucureşti în turul anterior.
O femeie a căzut cu maşina în Jiu / Amplă intervenţie pentru scoaterea victimei şi a maşinii / Femeia era în şoc hipotermic - FOTO # News.ro
O femeie de 55 de ani a căzut, miercuri seară, cu maşina în râul Jiu, la faţa locului fiind direcţionate mai multe echipaje de Poliţie, pompieri, salvamontişti dar şi medici. Femeia a fpst scoasă în şoc hipotermic.
Napoli, campioana Italiei, a încheiat la egalitate miercuri, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Hellas Verona, în etapa a 19-a din Serie A. Napoletanii au fost conduşi cu 2-0.
Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia slovenă Nova Gorica, scor 3-0, în manşa tur din optimile Challenge Cup.
Cătălina Poiană, despre ”realitatea acestor zile” la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău - 1.562 de pacienţi în doar 6 zile consultaţi de doar 3 medici / Vorbim de o presiune foarte mare / Dacă a existat o greşeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă # News.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, miercuri seară, că, în şase zile, peste 1.500 de pacienţi au fost consultaţi de doar trei medici la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Ea afirmă că decesul tânărului care a fost implicat într-un accident utier este o tragedie, dar trebuie aşteptat rezultatul unei anchete ”corecte, riguroase şi obiective”, înainte de a stabili vinovăţii. În cazul în care există o culpă medicală, Poiană afirmă că cel vinovat va plăti, însă afirmă că trebuie înţeleasă şi presiunea sub care lucrează medicii din serviciile de Urgenţă.
Manifestaţiile continuă şi se extind în Iran. Preşedintele le cere forţelor de securitate să nu atace protestatarii # News.ro
Protestele nu slăbesc în Iran, unde în diferite oraşe izbucnesc confruntări uneori soldate cu morţi, în ciuda încercărilor de calmare ale preşedintelui Massoud Pezeshkian, care a cerut miercuri forţelor de securitate să nu-i atace pe protestatari, relatează AFP.
Aeronava preşedintelui Nicuşor Dan a ajuns în România / Avionul Spartan, escortat de două F-18 în Elveţia - FOTO # News.ro
Aeronava Spartan cu care preşedintele Nicuşor Dan a mers la Paris, pentru a participa la Summit-ul Coaliţiei de Voinţă, a ajuns, miercuri seară, în România, la aproape 24 de ore de la ora programată iniţial.
Celebrul fost fotbalist Kevin Keegan a fost diagnosticat cu cancer, a anunţat familia sa. Fostul atacant şi antrenor al echipei naţionale a Angliei, în vârstă de 74 de ani, a fost spitalizat recent din cauza „simptomelor abdominale persistente”, se arată într-un comunicat, potrivit Sky News.
În Olanda, ChatGPT s-a invitat la o ceremonie de nuntă şi a sfârşit prin a distruge totul. Justiţia olandeză a anulat o uniune, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul civil, relatează AFP.
Un mort şi opt răniţi, după ce Rusia a atacat din nou două porturi ucrainene la Marea Neagră # News.ro
Rusia a atacat miercuri două porturi maritime din regiunea Odesa din Ucraina, ucigând o persoană şi rănind alte opt, potrivit oficialilor ucraineni, relatează Reuters.
Căderi de pietre pe DN 57 / Intervin echipaje ale Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova # News.ro
Drumarii intervin, miercuri seară, după ce au căzut mai multe pietre pe caroosabil, pe DN 57, pe raza Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.
Volei masculin: Corona Braşov învinge Volley Schonenwerd şi se califică în optimile CEV Cup, după ”set de aur” # News.ro
Echipa Corona Braşov a învins miercuri, pe teren propriu, formaţia Volley Schonenwerd, scor 3-0, şi s-a calificat în optimile CEV Cup, fiind nevoie şi de ”set de aur” pentru departajare.
Tenis: Fanii au votat – egipteanca Hajar Abdelkader a „reuşit” una din cele mai slabe evoluţii din istorie. Prestaţie jenantă la Nairobi - VIDEO # News.ro
Jucătoarea egipteană de tenis Hajar Abdelkader a avut o prestaţie jenantă la Nairobi, într-un turneu ITF, pierzând în numai 37 de minute un meci în care a realizat doar trei puncte.
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda, informează CNN.
Neamţ: Şase persoane, între care doi copii, transportate la spital după un accident în care au fost implicate trei autoturisme - FOTO # News.ro
Şase persoane, între care doi copii, au fost transportate la spital, miercuri seară, în urma unui accident rutier produs la Roman, judeţul Neamţ, în acesta fiind implicate trei autoturisme.
Intervenţie de durată a salvamontiştilor din Neamţ pentru recuperarea unui tânăr, inconştient, din zona înaltă a Masivului Ceahlău/ Operaţiunea a durat circa patru ore # News.ro
Salvamontiştii din Neamţ au intervenit, miercuri, pentru recuperarea unui tânăr de 20 de ani, inconştient, aflat în zona înaltă a Masivului Ceahlău. După aproximativ patru ore, el a fost predat medicilor de la Ambulanţă.
Handbal feminin: Graze Zaadi revine din sezonul viitor în Liga Naţională, la SCM Râmnicu Vâlcea # News.ro
Echipa SCM Rm. Vâlcea a anunţat, miercuri, transferul handbalistei franceze Grace Zaadi, fostă componentă a campioanei CSM Bucureşti. Contractul este valabil în perioada 2026-2028.
Ciclistul britanic Simon Yates a anunţat miercuri că se va retrage din activitate, cu efect imediat, părăsind astfel echipa Visma înainte de startul sezonului 2026.
Trump pune la îndoială faptul că NATO ar veni în apărarea SUA şi spune că Rusia şi China nu se tem deloc de un NATO fără Statele Unite # News.ro
Preşedintele Donald Trump a lăudat puterea SUA în cadrul NATO, punând totodată la îndoială faptul că alianţa nord-atlantică ar veni în apărarea SUA, dacă ar fi nevoie, relatează CNN.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău: În perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că a sesizat Colegiul Medicilor din România în cazul tânărului decedat la Buzău el precizând că a vorbit cu preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, şi în perioada următoare la Spitalul Judeţean Buzău va avea loc un audit administrativ şi verificări prin Corpul de Control. Ministrul respinge şi acuzaţia că ar încerca să muşamalizeze cazul, arătând că este ”o afirmaţie nefondată şi profund incorectă”.
Echipa sibiană FC Hermannstadt a anunţat miercuri transferul atacantului camerunez Christ Afalna, de la Unirea Slobozia.
Tenis de masă: Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au pierdut în 16-imi la WTT Champions Doha 2026 # News.ro
Sportivele Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au fost învinse, miercuri, în 16-imile de finală ale WTT Champions Doha 2026, competiţie de prestigiu care are loc în Qatar, la Lusail Sports Arena. Evenimentul marchează prima întrecere majoră a anului şi reuneşte cei mai valoroşi sportivi din tenisul de masă mondial.
Un autoturism a căzut, miercuri seară, în râul Jiu, în apropierea unui supermarket din municipiul Târgu Jiu. Un bărbat a fost scos din maşină de pompieri, el fiind în şoc hipotermic şi primind îngrijiri medicale.
SUA confiscă un alt petrolier în Marea Caraibelor. Tankerul „Sophia” transporta ţiţei încărcat în Venezuela # News.ro
SUA au confiscat miercuri dimineaţă o nouă navă în Caraibe care „desfăşura activităţi ilicite”, a anunţat Comandamentul Sud al SUA pe X, relatează CNN.
Emanuel Ungureanu (USR), după moartea tânărului de 25 de ani la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău: Domnul Rogobete este pesedist, înainte de a fi ministru al Sănătăţii, lucru pe care îl ştim cu toţii # News.ro
Scandalul legat de decesul tânărului de 25 de ani internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău continuă să genereze reacţii puternice pe scena politică. Deputatul USR de Suceava Emanuel Ungureanu, fost deputat de Buzău în mandatul 2020–2024, lansează acuzaţii dure la adresa ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, şi a conducerii spitalului.
Ştefăniţă Avrămescu (AUR) cere verificări ale Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean Buzău: Lămurirea rapidă şi transparentă a acestui caz este esenţială # News.ro
Deputatul Ştefăniţă Avrămescu, fost candidat AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, afirmă că a solicitat oficial intervenţia Ministerului Sănătăţii, prin Corpul de Control, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, unde un tânăr de 25 de ani a murit după ce fusese rănit într-un accident rutier.
Marea Britanie anunţă că a sprijinit misiunea SUA de capturare a petrolierului din flota-fantomă a Rusiei # News.ro
Marea Britanie a acordat sprijin Statelor Unite în operaţiunea de capturare a unui petrolier sub pavilion rus în Atlanticul de Nord, a anunţat miercuri Ministerul Apărării de la Londra, relatează Reuters.
Echipa bucureşteană Dinamo a învins miercuri, în Antalya, scor 2-0, formaţia elveţiană Young Boys Berna, în meci amical.
Circulaţie îngreunată de ceaţa densă pe drumuri din judeţele Argeş, Constanţa, Tulcea, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt şi Galaţi/ Vizibilitatea, pe alocuri mai mică de 50 de metri/ Se poate forma şi gheţuş # News.ro
Circulaţia rutieră este îngreunată, miercuri seară, de ceaţa densă pe mai multe drumuri din judeţele Argeş, Constanţa, Tulcea, Gorj, Vâlcea, Dolj, Olt şi Galaţi, unde vizibilitatea este redusă, pe alocuri, sub 50 de metri. În aceste condiţii, se poate forma şi gheţuş.
Echipa Universitatea Craiova a învins miercuri, în Antalya, scor 1-0, gruparea turcă Konyaspor, într-un meci amical.
Circulaţia feroviară pe secţia Deda – Aluniş, blocată temporar după ce un tren de călători a lovit un TIR, la o trecere la nivel cu calea ferată / În urma evenimentului nu s-au înregistrat victime # News.ro
Circulaţia feroviară pe secţia Deda – Aluniş este blocată temporar după un incident feroviar la o trecere la nivel cu calea ferată, un tren de călători lovind un TIR, anunţă miercuri CFR SA. În urma evenimentului nu s-au înregistrat victime.
Interzicerea pilulei avortului în Wyoming, găsită contrară Constituţiei statului, anulată de către Curtea Constituţională locală. Guvernatorul republican Mark Gordon vrea să rezolve această problemă ”morală” printr-un referendum asupra unui amendament con # News.ro
Cea mai înaltă jurisdicţie a statului american Wyoming a stabilit că interzicerea pilulei avortului este ilegală, deoarece textul de lege aduce atingere dreptului femeilor de a lua decizii cu privire la sănătatea lor, relatează AFP.
Cursuri suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile # News.ro
Cursurile şcolare vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile, anunţă Ministerul Educaţiei.
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial # News.ro
Curentul electric a fost restabilit miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac ce a provocat un incendiu a afectat funcţionarea unei centrale electrice. Atacul din 3 ianuarie, revendicat de activişti de stânga, a dus la o pană de curent uriaşă, care a afectat zeci de mii de gospodării, fiind cea mai lungă întrerupere de energie electrică din capitala germană de la al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.
Echipa bucureşteană Metaloglobus a pierdut miercuri, în Antalya, amicalul cu formaţia turcă Alanyaspor, scor 0-2. Ianis Hagi a marcat un gol pentru învingători.
Funeraliile actriţei Brigitte Bardot - Ceremonie intimă la cimitirul marin din Saint-Tropez/ Macron a trimis un buchet de flori/ Mireille Mathieu a interpretat a capella „Panis Angelicus” # News.ro
Funeraliile fostei actriţe Brigitte Bardot, simbol internaţional al cinematografiei devenită purtătoare de cuvânt a cauzei animalelor, au avut loc, miercuri, la Saint-Tropez. Vedeta a fost înmormântată în cimitirul marin al oraşului, în aplauzele admiratorilor.
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă: Bâlbâiala Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Sector 2, care a afişat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă / Am cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili # News.ro
Primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, anunţă că bâlbâiala Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Sector 2, care a afişat sume diferite de plată pentru contribuabili, este inacceptabilă. Primarul anunţă că a cerut cercetarea disciplinară a celor responsabili, iar măsurile adoptate vor fi comunicate în cel mai scurt timp.
Sanitas reacţionează după moartea tânărului de 25 de ani din Buzău: Nu este corect ca, în lipsa unor concluzii medicale şi legale, să aruncăm vinovăţia asupra medicilor # News.ro
Sindicatul Sanitas a transmis un mesaj public după decesul tragic al unui tânăr de 25 de ani din Buzău, rănit într-un accident rutier şi care a murit ulterior, caz ce a generat proteste şi reacţii dure la adresa sistemului medical. Într-o postare adresată „tuturor buzoienilor”, reprezentanţii Sanitas atrag atenţia că emoţia şi revolta sunt fireşti, însă acuzarea medicilor înainte de finalizarea anchetelor nu este justificată.
Rusia acuză SUA de folosirea forţei împotriva petrolierului M/V Bella 1, redenumit Marinera, în Atlanticul de Nord # News.ro
Ministerul rus al Transporturilor denunţă miercuri, într-un comunicat, folosirea forţei de către Forţe Navale americane împotriva petrolierului rus M/V Bella 1 - redenumit Marinera - în ape internaţionale, cu care a pierdut legătura, relatează Le Monde.
PNL Iaşi acuză că Ministerul Sănătăţii şi ministrul Rogobete ”muşamalizează” cazul tânărului mort la Spitalul Buzău. Lider PNL Iaşi: De ce nu vă deplasaţi de urgenţă la Buzău, aşa cum aţi făcut în turul de marketing politic la Iaşi şi la Constanţa # News.ro
PNL Iaşi acuză Ministerul Sănătăţii şi pe ministrul Alexandru Rogobete că muşamalizează cazul de la Buzău şi nu trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean, după ce un tânăr implicat într-un accident a murit în unitatea medicală, având fractură de femur. Potrivit liberalilor ieşeni, ministrul Sănătăţii a făcut “paradă de marketing“ în cazul tragediei de la Spitalul de Copii din Iaşi, unde mai mulţi copii au murit după ce s-au infectat cu o bacterie, deplasându-se în repetate rânduri la unitatea medicală ieşeană, dar acelaşi ministru “închide ochii la tragedia de la Buzău, în fieful lui Ciolacu“.
Negociatorii americani şi ucraineni discută din nou despre problemele teritoriale şi despre centrala nucleară Zaporojie, obstacole în calea încheierii unui acord de pace cu Rusia # News.ro
Negociatorii americani şi ucraineni urmau să reexamineze miercuri problemele spinoase legate de teritorii şi de soarta centralei nucleare ocupate de la Zaporojie, cele mai dificile puncte din negocierile de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
Zelenski anunţă că ”nu a primit un răspuns clar” de la europeni despre ceea ce vor face concret dacă Rusia atacă din nou Ucraina în urma încheierii războiului. Cere ca garanţiile de securitate să fie susţinute de parlamente şi finanţarea unei armate de 80 # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se plânge miercuri că ”nu a primit un răspuns clar” din partea aliaţilor săi europeni cu privire la felul în care vor reacţiona - în mod concret - în cazul unui nou atac rus în Ucraina, după o eventual încheiere a războiului, relatează Le Monde.
