Donald Trump vrea ca bugetul apărării să crească de la 1.000 de miliarde la 1.500 de miliarde de dolari în 2027. El va interzice companiilor din domeniul apărării să plătească dividende şi să răscumpere acţiuni până când nu vor creşte producţia

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că, după negocieri cu senatori şi reprezentanţi politici americani, a stabilit că bugetul militar pentru anul viitor ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă o mărire cu 50% faţă de anul în curs. relatează Reuters. Totodată, el a anunţat că intenţionează să împiedice contractorii din domeniul apărării, precum RTX, să plătească dividende sau să răscumpere acţiuni până când nu vor accelera producţia de arme, o măsură prezidenţială rară ce contravine normelor de pe Wall Street şi care a determinat scăderea acţiunilor din domeniul apărării şi semnalează schimbări radicale pentru complexul militar-industrial american.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de News.ro