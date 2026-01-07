Neamţ: Şase persoane, între care doi copii, transportate la spital după un accident în care au fost implicate trei autoturisme - FOTO

16:50

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, iniţiator al unui proiect de modificare a Legii 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, face acuzaţii grave la adresa fostului ministru al Sportului Ionuţ Stroe, la rândul său iniţiator al unui alt proiect legislativ de modificare a aceleiaşi legi. Paraschiv susţine că, în timp ce el „elimină abuzurile din Legea 4, el (n. red - Ionuţ Stroe) le păstrează”. Deputatul afirmă că proiectul său este „elaborat de profesionişti cu cariere solide în sport”, care au performat şi în managementul sportului”, iar celălalt este „proiectul organelor, cu Ionuţ Proces Verbal scos la înaintare pe post de de iniţiator”, aceasta fiind sintagma pe care parlamentarul o foloseşte cu referire la Ionuţ Stroe.