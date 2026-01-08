Bolsonaro, accident în celulă: Avocații cer transfer la spital după cădere
MainNews.ro, 8 ianuarie 2026 03:10
MainNews.ro, 8 ianuarie 2026 03:10

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a suferit răni ușoare după ce a căzut din pat în celulă. Avocații săi cer un transfer la spital din cauza suspiciunilor de traumatisme craniene. Bolsonaro, încarcerat pentru 27 de ani, a fost spitalizat recent pentru o hernie inghinală și are un istoric de probleme de sănătate.
• • •
Acum 15 minute
03:30
Acum o oră

03:30

Atacurile asupra porturilor din Odesa au dus la moartea unei persoane și la rănirea a cel puțin cinci altele. Vicepremierul Oleksii Kuleba a exprimat condoleanțe și a subliniat pagubele aduse infrastructurii portuare. În paralel, un atac masiv în Krivoi Rog a provocat și el răniți, afectând gravitații infrastructura energetică. Un om a murit și cel
Acum o oră
03:10
02:50
02:50

Denis Drăguş a ajuns la Gaziantep, echipă cu care speră să îşi relanseze cariera după o perioadă dificilă. Fost jucător la Gaziantep, el a marcat 15 goluri în 35 de partide. Deși documentele nu sunt complete, Drăguş a discutat deja cu antrenorul Burak Yilmaz și este pregătit să revină pe teren.
02:50
02:50

Bruxellesul negociază sprijinul Italiei pentru acordul UE-Mercosur, crucial pentru majoritatea voturilor. Ursula von der Leyen promite 45 de miliarde de euro pentru fermierii europeni. Italia are votul decisiv, iar fermierii europeni se tem de impactul acordului asupra agriculturii. Vineri, se decide viitorul pactului.
Acum 2 ore
02:10
Acum 2 ore

02:10

Cuba a dezvăluit detalii despre cei 32 de ofițeri uciși în operațiunea SUA de capturare a lui Nicolás Maduro. Guvernul cubanez a anunțat doliu național și a publicat informații despre militari. Se discută despre implicațiile geopolitice și reacțiile internaționale la această acțiune militară.
02:00
02:00

Referendumul din Justiție este în pregătiri la Cotroceni, iar detaliile tehnice pentru „buletinele de vot" sunt în lucru. Aproximativ 1.000 de magistrați semnalează probleme structurale în sistem. Președintele Nicușor Dan intenționează să participe la o ședință a CSM pentru a discuta nemulțumirile exprimate.
01:50
01:50

Oamenii lui Putin, în special Kirill Dmitriev, ridiculizează Uniunea Europeană după amenințările lui Trump legate de Groenlanda. Dmitriev ironizează reacția UE și conturează harta influenței globale între Rusia, China și SUA, evidențiind legătura dintre aceste evenimente și viitorul NATO. Reacțiile variază de la tăceri la avertismente politice.
01:50
01:50

Parma a fost învinsă de Inter cu 0-2, iar Cristi Chivu își extinde avansul în fruntea clasamentului Serie A. Inter, cu cinci victorii consecutive, își consolidează poziția de lider. Fanii Parmei îl aplaudă pe Chivu, dar unii își exprimă nemulțumirea pentru alegerea sa de a antrena la rivala Inter.
01:50
01:50

Accident grav în județul Neamț: șase victime, inclusiv doi minori, au fost implicate într-o coliziune între trei autoturisme în municipiul Roman. Trei persoane au fost încarcerate, iar echipele de intervenție au reușit să le salveze. Toate victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Acum 4 ore
01:10
Acum 4 ore

01:10

Trump exprimă regret față de uciderea soldaților cubanezi în atacul asupra Venezuelei, afirmând că aceștia erau conștienți de misiune. Președintele critică regimul lui Maduro și accentuează producția de arme. În plus, Trump discută despre oportunități pentru viitoarele alegeri din 2028 și politica externă.
01:10
01:10

Venezuela a decretat șapte zile de doliu pentru „tinerii martiri" căzuți în apărarea țării și a președintelui Nicolas Maduro, capturat de trupele americane. 24 de soldați au murit în atacul din 3 ianuarie, în timp ce guvernul acuză SUA de agresiune imperialistă. Maduro a activat planurile de apărare.
00:50
00:50

Cristian Chivu și Inter Milano au învins Parma cu 2-0, acumulând 42 de puncte în Serie A și rămânând lideri. În urma acestui rezultat, echipa se pregătește pentru derby-ul cu Napoli. Chivu a învins astfel a treia fostă echipă, după Ajax și AS Roma, consolidându-și poziția de antrenor promițător.
00:50
00:50

Incident pe calea ferată între Periș și Buftea: muncitorii unei firme au secționat accidental cablurile de semnalizare, provocând întârzieri în circulația trenurilor. CFR asigură că traficul feroviar se desfășoară în siguranță și recomandă călătorilor să se informeze înainte de plecare. Detaileri pe Club Feroviar.
00:30
00:30

Moscova solicită eliberarea cetățenilor ruși de la bordul petrolierului Marinera, confiscat de SUA, acuzând actul de „piraterie de secol XXI". Trump continuă confiscările de nave sancționate, minimalizând riscurile de escaladare a tensiunilor cu Rusia. Situația ridică noi îngrijorări pe fondul sancțiunilor internaționale.
00:30
00:30

Alphabet a depășit Apple la capitalizarea bursieră pentru prima dată din 2019, ajungând la 3,88 trilioane de dolari, datorită succesului în inteligența artificială. Acțiunile Alphabet au crescut cu 65% în 2025, în contrast cu scăderile Apple, subliniind schimbările din industria tehnologică.
00:00
00:00

George Simion, liderul AUR, anunță un protest pe 15 ianuarie în Piața Universității din București, îndemnând susținătorii să participe activ și să nu se limiteze la critici online. Este o chemare la unitate împotriva guvernului actual și la implicare în acțiunile politice ale partidului.
7 ianuarie 2026
23:50
7 ianuarie 2026

23:50

Capturarea lui Maduro de către CIA marchează un nou capitol în intervenționismul american în America Latină. Donald Trump a publicizat rolul agenției, revenind la tradiții vechi. Această schimbare strategică reflectă prioritățile actuale, înlocuind China cu focar pe droguri și migrație ilegală, subliniind influența trecutului CIA în regiune.
Acum 6 ore
23:40
Acum 6 ore

23:40

Kevin Keegan, legenda fotbalului englez, a fost diagnosticat cu cancer la 74 de ani, după ce a fost spitalizat din cauza unor dureri abdominale. Familia sa solicită confidențialitate în această perioadă delicată. Cluburile Newcastle și Liverpool au transmis mesaje de susținere pentru fostul jucător.
23:30
23:30

Organizatia britanică IWF a descoperit pentru prima dată imagini ilegale cu abuzuri asupra copiilor create cu inteligența artificială Grok, dezvoltată de xAI a lui Elon Musk. Infractorii au distribuit materialele pe dark web, stârnind reacții dure din partea autorităților care cer măsuri urgente pentru protejarea copiilor.
23:10
23:10

Locul deputatei Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, va fi decorat cu o garoafă roșie până la întoarcerea ei în Venezuela. Această decizie simbolizează angajamentul Adunării Naționale de a lupta pentru revenirea ei. Garoafa roșie este un simbol al speranței și libertății, având rădăcini în Revoluția Garoafelor din Portugalia.
23:00
23:00

Judecătorul Dacian Dragoș, numit de Nicușor Dan la CCR, răspunde acuzațiilor legate de vechimea sa profesională înainte de pronunțarea Curții de Apel București. Dragoș insistă că respectă cerințele legale și are peste 25 de ani de experiență în drept, invocând precedentul altor judecători CCR în situații similare.
22:50
22:50

Administrația Trump revizuiește ghidurile nutriționale, recomandând mai multe proteine și mai puțin zahăr. Sub inițiativa Make America Healthy Again, oficialii promovează evitarea alimentelor procesate. Noul ghid va influența mesele școlare și va viza reducerea bolilor cronice printr-o dietă sănătoasă.
22:40
22:40

Metaloglobus București a fost învinsă de Alanyaspor cu 2-0 într-un meci amical, iar Ianis Hagi a marcat un gol din lovitură liberă. Universitatea Craiova a învins Konyaspor 1-0, iar Dinamo București a câștigat cu Young Boys Berna 2-0. Rezultatele reflectă forma bună a echipelor românești în stagiu de pregătire.
22:30
22:30

Descoperă cum să-ți creezi propriul geamăn AI și cum poate să-ți imite stilul de scris, reacțiile și valorile. Află cele trei metode de construcție ale acestuia și cum poate să-ți extindă capacitatea de lucru, acționând ca un asistent personal adaptat nevoilor tale. Transformă-te în ămplicare cu tehnologia AI!
22:10
22:10

Fostul lider venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost răniți în timp ce încercau să fugă de forțele americane. Capturarea a avut loc în urma unui schimb de focuri, iar oficialii au confirmat leziunile suferite de cuplu. Astfel, cei doi au fost arestați și acuzați de traficul de droguri.
22:00
22:00

Nicușor Dan a anunțat întoarcerea sa în România cu avionul prezidențial, escortat de avioane F-18 ca gest de apreciere pentru ajutorul oferit victimelor incendiului din Crans-Montana. Detalii despre întâlnirea Coaliției de Voință la Paris și situația de la aeroportul din București găsiți în articolul complet.
21:50
21:50

Directorul unei mari companii românești, Dragoș Damian, îndeamnă pe președintele Nicușor Dan să achiziționeze un avion prezidențial de la Airbus, subliniind că România se face de râs fără o astfel de aeronava. Deși subiectul a fost discutat ani de zile, este timpul să se ia o decizie.
Acum 8 ore
21:40
Acum 8 ore

21:40

Durul Smărăndescu a întâmpinat provocări la înălțime în cadrul unei probe neașteptate, marcând un moment surprinzător în cariera sa. Cu toate acestea, campionul olimpic Urzică a demonstrat o stăpânire de sine remarcabilă, fără nicio emoție în fața provocărilor, chiar de ziua sa. Descoperă mai multe în articolul nostru.
21:30
21:30

Blestemul câștigătorului explică de ce unele firme aleg evaziunea fiscală, în timp ce altele respectă regulile. Tentația de a nu plăti taxe apare din dorința de a obține beneficii fără costuri. Totuși, cooperarea fiscală este esențială pentru o economie sănătoasă și funcțională, iar lipsa acesteia degradează sistemul economic.
21:10
21:10

Protestele din Iran au luat amploare, iar orașele Abdanan și Malekshahi au fost practic „preluate" de manifestanți. Oamenii cer schimbări radicale, scandând împotriva regimului. Numărul morților crește, iar violența forțelor de securitate a dus la reacții internaționale. Situația economică precară alimentează discontentul popular.
20:40
20:40

Dinamo pregătește transferul fraților Eissat, Lisav și Leam, în Ștefan cel Mare. Mama lor anunță negocieri și dorește să îl aducă și pe cel de-al treilea frate, de 14 ani. Familiei Eissat îi susțin deciziile și sunt optimiști în legătură cu viitorul lor la Dinamo. Jucătorii visează la succes în România.
20:20
20:20

Dan Ostahie, fondatorul Altex, a achiziționat Module Shopping Center din Târgoviște, de la George Teleman și Robert Vișoiu. Tranzacția a fost aprobată de Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe. Centru comercial include Altex și Brico Depot, consolidând prezența lui Ostah
20:20
Zelenski își exprimă dorința de a se întâlni cu Trump la Washington DC, în contextul discuțiilor de pace de la Paris între țările din Coaliția Voinței. Fostul ambasador Kurt Volker afirmă că SUA nu vor abandona Ucraina și că Trump își dorește o soluționare rapidă a conflictului. Volodimir Zelenski își exprimă dorința de a se … Articolul Zelenski dorește să se întâlnească cu Trump la discuțiile de pace de la Paris apare prima dată în Main News.
20:10
Institutul Nobel din Norvegia a confirmat că premiile nu pot fi transferate. Maria Corina Machado, laureata din 2025, a declarat că dorește să împartă premiul cu Donald Trump. Purtătorul de cuvânt al institutului a subliniat că premiile sunt definitive și că laureații pot folosi banii premiului cum doresc. Institutul Nobel din Norvegia a declarat că … Articolul Nobel Norvegia: premiul nu poate fi împărțit, răspuns la planurile lui Machado apare prima dată în Main News.
19:50
CEO-ul Randstad avertizează că diploma de facultate devine din ce în ce mai puțin relevantă pentru găsirea unui loc de muncă, pe fondul avansului inteligenței artificiale. Tinerii sunt sfătuiți să se recalifice și să se specializeze în meserii calificate, în timp ce locurile de muncă entry-level dispar rapid. CEO-ul Randstad afirmă că diploma de facultate … Articolul CEO-ul unei mari companii de recrutare: „Diploma contează tot mai puțin!” apare prima dată în Main News.
19:50
Nicușor Dan a avut o întârziere de 8 ore pe aeroportul din Paris din cauza vremii nefavorabile, înainte de a decola spre România cu avionul militar Spartan. După întâlnirea cu liderii Coaliției Voinței, el a subliniat necesitatea unui avion prezidențial adecvat pentru zborurile oficiale. Nicușor Dan a decolat spre România pe 7 ianuarie după 8 … Articolul Nicușor Dan, blocat 8 ore la Paris, zboară înapoi în România cu Spartan apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
19:40
Guvernul a adoptat o prevedere care recunoaște experiența de Persoană Fizică Autorizată (PFA) ca eligibilitate pentru funcțiile de conducere în companiile de stat. SGG susține că competențele manageriale acumulate în cadrul unei PFA sunt transferabile, dar AMEPIP avertizează că aceasta nu echivalează automat cu experiența în conducerea societăților. Guvernul a adoptat o nouă prevedere care … Articolul Modificări Guvernamentale: PFA-uri la conducerea companiilor de stat apare prima dată în Main News.
19:40
Suporterul Theunitedstrand, cunoscut pentru că nu se tunde până când Manchester United nu câștigă cinci meciuri la rând, a primit o coafură nouă după o lungă așteptare. Echipa este pe locul 6 în Premier League și managerul Ruben Amorim a fost recent demis, lăsând fanii cu speranțe reduse pentru viitor. Manchester United se află pe … Articolul Suporterul Manchester United care a primit o coafură după cinci victorii consecutive apare prima dată în Main News.
19:00
Volodimir Zelenski a solicitat o armată de 800.000 de militari pentru a asigura securitatea Ucrainei, dar nu a primit un răspuns clar de la aliații europeni privind garanțiile de securitate. Summitul Coaliției de Voință a adus promisiuni, însă asistența juridică și militară rămâne incertă. Volodimir Zelenski nu a primit un răspuns clar de la aliații … Articolul Zelenski cere o armată de 800.000 de soldați, europenii întârzie răspunsul apare prima dată în Main News.
18:50
S-a adoptat un document public de către toate statele participante la Coaliția de Voință. Declarațiile referitoare la Venezuela sunt foarte nuanțate, în timp ce situația Groenlandei este distinctă, având un statut autonom în cadrul coroanei daneze și fiind parte din NATO. Află mai multe despre aceste poziții internaționale. S-a adoptat un document public al statelor … Articolul Document public adoptat de statele Coaliției de Voință apare prima dată în Main News.
18:40
Gigi Becali și FCSB, campioana României, confruntă o situație complicată după ce fostul portar Andrei Vlad a dat clubul în judecată. Acesta reclamă neprimirea unui bonus de 20.000 de euro pentru calificarea în cupele europene. Procesul a fost intentat la Tribunalul București, iar Vlad a jucat 121 de meciuri pentru echipă. FCSB a fost dat … Articolul FCSB, dată în judecată de fost jucător! Lovitură pentru Gigi Becali apare prima dată în Main News.
18:40
Traficul feroviar pe secția Deda – Aluniș a fost blocat temporar după un incident în care trenul de călători IR 1646 a lovit un TIR la o trecere la nivel. CFR anunță că nu s-au înregistrat victime, iar intervențiile pentru reluarea circulației sunt în curs de desfășurare. Rămâneți la curent pentru actualizări. Traficul feroviar pe … Articolul Circulația feroviară blocată după impactul tren-TIR apare prima dată în Main News.
18:20
Chevron și Quantum Energy Partners intenționează să achiziționeze activele internaționale ale Lukoil, evaluate la 22 miliarde de dolari. Aceste active, aflate pe piața internațională, includ rafinării în Europa și o rețea extinsă de stații de alimentare. Tranzacția se confruntă cu restricții din cauza sancțiunilor împotriva Rusiei. Chevron și Quantum Energy Partners pregătesc o ofertă comună … Articolul Două companii americane pregătesc oferte pentru activele internaționale Lukoil apare prima dată în Main News.
18:00
SUA au confiscat petrolierul rus M/V Bella 1 în Atlanticul de Nord, acuzat de încălcarea sancțiunilor. Operațiunea a fost efectuată de Garda de Coastă și Departamentele Justiției și Securității Interne, urmărind nava timp de două săptămâni. Rusia critică intervenția și consideră acțiunea ilegală. Petrolierul rus M/V Bella 1 a fost confiscat de SUA în Atlanticul … Articolul SUA confiscă petrolierul rus M/V Bella 1, subiect al sancțiunilor americane apare prima dată în Main News.
17:50
Nicușor Dan a discutat despre contestația privind judecătorul Dacian Dragoș și vechimea acestuia în materie juridică. El susține că nu va lăsa Curtea Constituțională fără un judecător, chiar dacă se va suspenda decretul. Detalii despre ședința CCR și impactul asupra pensiilor magistraților sunt incluse. Președintele Nicușor Dan a discutat despre contestația împotriva judecătorului Dacian Dragoș … Articolul Vechimea lui Dacian Dragoș și impactul asupra judecătorilor CCR apare prima dată în Main News.
17:40
Roblox implementa verificarea obligatorie a vârstei pentru utilizatorii care doresc să acceseze funcțiile de chat, extinzând această cerință la nivel global. Utilizatorii trebuie să treacă printr-un proces de verificare facială sau cu act de identitate. Această măsură îmbunătățește siguranța copiilor pe platformă. Roblox implementează verificarea facială a vârstei pentru utilizatorii care doresc să folosească funcțiile … Articolul Roblox implementează verificarea vârstei pentru comunicarea între utilizatori apare prima dată în Main News.
17:40
Cine este Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple 2026, și cum reușește să îmbină cariera de manager cu viața de familie? Află detalii despre căsnicia lor de 11 ani, cei doi copii ai lor și parcursul sportiv impresionant al lui Cătălin, fost campion mondial MMA. Luiza Zmărăndescu, soția lui Cătălin Zmărăndescu, are … Articolul Cine este Luiza, soția lui Cătălin Zmărăndescu, și din ce își câștigă banii? apare prima dată în Main News.
17:40
Reacții furioase de la Moscova după interceptarea petrolierului sub pavilion rusesc de către forțele SUA. Guvernul rus acuză Washingtonul de piraterie și încălcarea dreptului maritim internațional. Interceptarea a avut loc în Atlantic, iar nava Marinera, cunoscută anterior ca Bella-1, naviga fără încărcătură, conform oficialilor americani. Guvernul rus afirmă că interceptarea petrolierului Marinera de către SUA … Articolul Reacții din Moscova după interceptarea petrolierului rusesc de forțele SUA apare prima dată în Main News.
17:20
Val de furie pe rețele sociale a generat creșterea impozitelor pe locuințe și mașini în România din 2026. Muguri de nemulțumire au ieșit la suprafață când românii au realizat că plătesc taxe chiar mai mari decât în Germania, stârnind acuzații de „terorism fiscal”. Mai multe detalii despre impactul acestei reforme aici. Românii protestează pe rețele … Articolul Furiei pe rețelele sociale: taxe mai mari pentru case și mașini decât în Germania apare prima dată în Main News.
17:00
O rachetă americană a căzut în grădina unei familii din Venezuela, provocând distrugeri majore. Arturo Berti și familia sa au supraviețuit atacului, dar au rămas șocați de pagubele suferite. Guvernul Venezuelei acuză SUA de agresiune militară, în timp ce președintele Trump promovează acțiunea ca o lovitură de amploare. O rachetă americană a căzut în grădina … Articolul Rachetă americană distruge grădina unei familii din Venezuela: uși sfâșiate apare prima dată în Main News.
