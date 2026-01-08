Cele mai grele ierni din istoria Brașovului: În 1923, stratul de zăpadă a atins 152 de centimetri

11:50

La Bâlea Lac se înregistrează cel mai mare risc de producere de avalanşe din ţară, de gradul patru pe o scară de la unu la cinci. Meteorologii au măsurat cel mai mare strat de zăpadă din judeţul Sibiu la staţia de la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraşului, unde troienele [...]