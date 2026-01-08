Ministrul Energiei: Voucherele de 50 de lei să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili

10:00

Radarele pe trepied au surprins mii de mii de șoferi care au depășit limita legală, la aproape un an de la intrarea în funcțiune a sistemului E-Sigur. În medie, 60 de conducători auto sunt prinși în fiecare zi de polițiști, în toată țara. Sistemul care a simplificat munca agenților îi vizează și pe cei care [...]