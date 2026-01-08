Bărbat, trimis în judecată de DNA Brașov pentru infracțiunea de fals în documente și obținerea ilegală de fonduri europene pentru activități agricole

14:20

Prima Miercuri a brașovenilor din acest sezon vine cu vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Începând din 7 ianuarie 2026 se deschide pârtia Drumul Roșu în totalitate, astfel că schiorii și snowborderii vor putea coborî până în Poiana Brașov, fie la telegondolă, fie la telecabina Capra Neagră. De asemenea, tot de mâine, programul de [...]