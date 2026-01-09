Cine este obligat să plătească reparația acoperișului la bloc, conform Legii: Toți locatarii sau numai cei afectați direct?

11:10

Vești bune în acest an pentru pasionații de astronomie! Pe cer vor fi vizibile, chiar și cu ochiul liber, mai multe fenomene deosebite: de la ploi de meteori și super-luni, până la eclipse. Poate cel mai spectaculos eveniment astronomic al anului va fi eclipsa totală de Soare, care va avea loc pe 12 august. Fenomenul [...]