48 de utilaje de deszăpezire au fost scoase pe străzile Brașovului. Pe ce străzi se acționează cu priroritate

„Șmecher” de câmpie în excursie la munte, cu cauciucurile „chele”. A rămas fără certificat de înmatriculare. Un șofer inconștient a fost surprins de polițiști în timp ce circula pe drumurile publice, prin zăpadă, având cauciucuri cu care nici vara nu este legal să circuli. Este știut că foarte mulți șoferi din zona de sud a [...]