Inflaţia din zona euro a încetinit la 2% în decembrie, în linie cu aşteptările pieţei

Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri că, după negocieri cu senatori şi reprezentanţi politici americani, a stabilit că bugetul militar pentru anul viitor ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, ceea ce înseamnă o mărire cu 50% faţă de anul în curs. relatează Reuters. Totodată, el a anunţat că intenţionează să împiedice contractorii din domeniul apărării, precum RTX, să plătească dividende sau să răscumpere acţiuni până când nu vor accelera producţia de arme, o măsură prezidenţială rară ce contravine normelor de pe Wall Street şi care a determinat scăderea acţiunilor din domeniul apărării şi semnalează schimbări radicale pentru complexul militar-industrial american.