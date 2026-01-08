Fanul stă nemișcat la Cupa Africii după o umilință de la un fotbalist

21:50

Directorul unei mari companii românești, Dragoș Damian, îndeamnă pe președintele Nicușor Dan să achiziționeze un avion prezidențial de la Airbus, subliniind că România se face de râs fără o astfel de aeronava. Deși subiectul a fost discutat ani de zile, este timpul să se ia o decizie. Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj, îi cere … Articolul Nicușor Dan, cumpără avion prezidențial de la Airbus la Paris! apare prima dată în Main News.