Proteste în Columbia: Reacții furioase la amenințările SUA despre intervenția militară
MainNews.ro, 8 ianuarie 2026 09:20
Mii de columbieni au protestat împotriva amenințărilor lui Donald Trump privind o posibilă intervenție militară în Columbia. Îndemnați de președintele Gustavo Petro, manifestanții au exprimat nemulțumirea față de politica americană, considerând-o o amenințare la stabilitatea regiunii și condamnând insinuările lui Trump despre trafic de droguri.
Acum 30 minute
09:20
Poliția Română avertizează că viteza excesivă reprezintă un pericol real pe străzi. Un tânăr de 18 ani a fost oprit pentru că circula cu 226 km/h, iar instituția consideră că intervenția a prevenit o tragedie. Mesajul este clar: siguranța în trafic este prioritară. Acordați atenție limitelor de viteză!
09:20
Mii de columbieni au protestat împotriva amenințărilor lui Donald Trump privind o posibilă intervenție militară în Columbia. Îndemnați de președintele Gustavo Petro, manifestanții au exprimat nemulțumirea față de politica americană, considerând-o o amenințare la stabilitatea regiunii și condamnând insinuările lui Trump despre trafic de droguri.
Acum 2 ore
08:40
România se află pe locul întâi în Europa privind numărul de zile libere legale, cu 16 zile nelucrătoare în 2026. Zilele libere contribuie la reducerea stresului și promovarea coeziunii sociale, oferind momente de relaxare colectivă. Află mai multe despre impactul acestor zile asupra economiei și societății.
08:40
Creierul devine interfața nouă în era neurotehnologiei, transformând modul în care interacționăm. Dispozitivele captează intențiile înainte de acțiune, facilitând comunicarea și sprijinul personalizat. Această schimbare aduce provocări legate de drepturi și protecția datelor neuronale. Descoperiți impactul acestei revoluții tehnologice.
08:20
Hyundai va implementa roboți umanoizi în fabricile sale începând cu 2028, marcând o evoluție semnificativă în automatizarea industriei auto. Acești roboți, dezvoltați de Boston Dynamics, vor ajuta la reducerea efortului fizic al angajaților și vor îmbunătăți siguranța la locul de muncă. Alte companii mari, precum Tesla și Amazon, urmăresc să utilizeze tehnologii similare.
08:00
Descoperiți metode neobișnuite de economisire a energiei, cum ar fi gătitul cu focul oprit sau dușurile în cuplu. Aflați despre sfaturile bizare date de oficialități în timpul crizei energetice și cum să reduceți consumul de energie în viața de zi cu zi. Eficiență energetică și sugestii inovatoare vă așteaptă!
07:50
Un fan al Republicii Democrate Congo a atras atenția la Cupa Africii pe Națiuni stând nemișcat timp de 438 de minute, în semn de omagiu adus politicianului Patrice Lumumba. Emoțiile l-au copleșit în ultima partidă, când a cedat după golul Algeriei. Gestul său a generat atât admirație, cât și controverse în rândul jucătorilor.
Acum 4 ore
07:40
Un șofer a observat un fenomen surprinzător la granița dintre Ungaria și România. În timp ce drumul maghiar era acoperit de zăpadă, partea românească era complet curată, deși ninsese abundent. Această diferență de condiții meteorologice surprinde și demonstrează cum vremea poate varia semnificativ între cele două țări.
07:40
În prima zi de plată a pensiilor în euro, pensionarii bulgari au avut reacții variate: unii s-au declarat dezgustați de noile bancnote, alții au venit cu două portofele, temându-se de confuzie. Întârzierile la oficiile poștale și zvonurile de escrocii au amplificat neliniștea. Cei mai adaptați au fost cei cu rude în străinătate.
07:10
Dubla tragedie aviatică de la Cogealac, din 2 martie 2022, rămâne nerezolvată după patru ani. Ancheta de la Secția Parchetelor Militare este blocată din cauza lipsei expertizei aviatice. În acest context, erorile de coordonare și ordinele contradictorii ale generalilor sunt investigate, dar progresele sunt lente.
07:00
Doi țărani din Venezuela au fost arestați pentru că au celebrat capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite, conform unui ONG local. Arestările au avut loc în contextul stării de urgență instaurate de guvernul lui Delcy Rodriguez, iar frica domnește în țară după protestele contra regimului Maduro.
06:50
Dinamo București negociază pentru transferul fundașului olandez Pascal Mulder, jucător al FC Emmen, în vârstă de 26 de ani. Având doar șase luni de contract rămas, clubul are șanse să obțină o sumă mai mică pentru transferul căpitanului echipei, care atrage și atenția altor cluburi.
06:40
OpenAI a lansat ChatGPT Health pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă analizele medicale și opțiunile de stil de viață, fără a înlocui consultațiile medicale. Funcția garantează confidențialitate și nu va folosi informațiile personale pentru antrenarea modelelor AI. Accesul inițial este limitat, urmând extinderea.
06:40
Ernest Oberlander dezvăluie detalii șocante despre furtul tezaurului dacic din Olanda, acuzând Muzeul Drents de neglijență în asigurarea securității expoziției. În urma jafului, care a avut loc în 2025, fostul director al MNIR subliniază impactul devastator asupra patrimoniului românesc și al carierei sale.
06:20
Concediul de odihnă neluat în 2025 se plătește doar la încetarea contractului de muncă, conform Codului Muncii. Angajatorii trebuie să asigure efectuarea acestuia într-un termen de 18 luni. Află care sunt drepturile tale și condițiile pentru compensarea financiară a zilelor de concediu neefectuate.
06:20
Tensiune maximă la Caracas, Venezuela, după ce focuri de armă au răsunat lângă palatul prezidențial, cauzate de drone neidentificate. Incidentul a avut loc la doar două zile după o operațiune militară a SUA vizându-l pe Nicolas Maduro. Forțele de securitate au reacționat rapid, provocând panică printre locuitori.
05:50
Conducerea Barcelonei a confirmat transferul lui Joao Cancelo, dorit inițial de Cristi Chivu la Inter ca înlocuitor pentru Denzel Dumfries, accidentat. Portughezul va reveni la Barcelona sub formă de împrumut, după ce a evoluat deja la clubul catalan în perioada petrecută la Manchester City.
Acum 6 ore
05:30
Fermierii francezi din sindicatul Coordonării Rurale protestează împotriva acordului Mercosur și se mobilizează spre Paris. Liderul lor a declarat că vor ajunge la destinație cu orice preț. Acțiunile vin pe fondul nemulțumirilor legate de impactul acordului asupra agriculturii franceze și cererea de intervenție din partea autorităților.
05:20
Arctica devine un nou teatru de conflicte globale, potrivit cărții Polar War de Kenneth R. Rosen. Creșterea interesului militar și strategic, încălzirea rapidă a regiunii și competiția pentru resurse naturale intensifică tensiunile între marile puteri, inclusiv Rusia și SUA. Impactul asupra populațiilor indigene rămâne ignorat.
04:50
Florin Niță, portarul de 38 de ani, are viitorul incert după ce a rămas fără contract. Cu o ofertă tentantă din Iran, el ezită să accepte din cauza protestelor masive și a situației tensionate din țară. Descoperă detalii despre criza din Iran și deciziile lui Niță în acest articol.
04:50
Elevii din România se întorc la școală pe 8 ianuarie 2026, după vacanța de iarnă. Următoarea vacanță, de schi, va fi în februarie, pe baza deciziilor inspectoratelor școlare. Vacanța de primăvară începe pe 4 aprilie, iar vacanța de vară pe 20 iunie 2026. Detalii despre calendarul școlar pe site-ul ministerului Educației.
04:20
Marco Rubio discută cu oficiali danezi despre dorința lui Trump de a cumpăra Groenlanda # MainNews.ro
Secretarul de stat Marco Rubio a confirmat întâlnirea cu oficiali danezi pentru discutarea interesului SUA de a prelua Groenlanda. Rubio a subliniat planurile lui Trump de a cumpăra insula, asigurând că, în numele securității naționale, utilizarea forței nu este exclusă. Întreaga situație generează tensiuni internaționale.
03:50
Barcelona a învins Bilbao cu 5-0 în semifinals Supercupei Spaniei, avansând către finală. Raphinha, Bardghji, Fermin Lopez și Ferran Torres au marcat pentru catalani, care continuă să impună dominația. Echipa lui Hansi Flick are 8 victorii consecutive și nu a pierdut de la meciul cu Chelsea în Champions League.
03:50
Furia românilor pe Facebook s-a amplificat după afirmațiile lui Cristian Tudor Popescu despre majorarea impozitelor. Acesta susține că, datorită unei legi din 1990, românii au devenit proprietari, dar acum se confruntă cu taxe printre cele mai mici din Europa. Cititorii îi contestă logică și compară situația actuală cu dificultățile financiare din trecut.
Acum 8 ore
03:30
Atacurile asupra porturilor din Odesa au dus la moartea unei persoane și la rănirea a cel puțin cinci altele. Vicepremierul Oleksii Kuleba a exprimat condoleanțe și a subliniat pagubele aduse infrastructurii portuare. În paralel, un atac masiv în Krivoi Rog a provocat și el răniți, afectând gravitații infrastructura energetică.
03:10
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a suferit răni ușoare după ce a căzut din pat în celulă. Avocații săi cer un transfer la spital din cauza suspiciunilor de traumatisme craniene. Bolsonaro, încarcerat pentru 27 de ani, a fost spitalizat recent pentru o hernie inghinală și are un istoric de probleme de sănătate.
02:50
Denis Drăguş a ajuns la Gaziantep, echipă cu care speră să îşi relanseze cariera după o perioadă dificilă. Fost jucător la Gaziantep, el a marcat 15 goluri în 35 de partide. Deși documentele nu sunt complete, Drăguş a discutat deja cu antrenorul Burak Yilmaz și este pregătit să revină pe teren.
02:50
Bruxellesul negociază sprijinul Italiei pentru acordul UE-Mercosur, crucial pentru majoritatea voturilor. Ursula von der Leyen promite 45 de miliarde de euro pentru fermierii europeni. Italia are votul decisiv, iar fermierii europeni se tem de impactul acordului asupra agriculturii. Vineri, se decide viitorul pactului.
02:10
Cuba a dezvăluit detalii despre cei 32 de ofițeri uciși în operațiunea SUA de capturare a lui Nicolás Maduro. Guvernul cubanez a anunțat doliu național și a publicat informații despre militari. Se discută despre implicațiile geopolitice și reacțiile internaționale la această acțiune militară.
02:00
Referendumul din Justiție este în pregătiri la Cotroceni, iar detaliile tehnice pentru „buletinele de vot" sunt în lucru. Aproximativ 1.000 de magistrați semnalează probleme structurale în sistem. Președintele Nicușor Dan intenționează să participe la o ședință a CSM pentru a discuta nemulțumirile exprimate.
01:50
Oamenii lui Putin, în special Kirill Dmitriev, ridiculizează Uniunea Europeană după amenințările lui Trump legate de Groenlanda. Dmitriev ironizează reacția UE și conturează harta influenței globale între Rusia, China și SUA, evidențiind legătura dintre aceste evenimente și viitorul NATO. Reacțiile variază de la tăceri la avertismente politice.
01:50
Parma a fost învinsă de Inter cu 0-2, iar Cristi Chivu își extinde avansul în fruntea clasamentului Serie A. Inter, cu cinci victorii consecutive, își consolidează poziția de lider. Fanii Parmei îl aplaudă pe Chivu, dar unii își exprimă nemulțumirea pentru alegerea sa de a antrena la rivala Inter.
01:50
Accident grav în județul Neamț: șase victime, inclusiv doi minori, au fost implicate într-o coliziune între trei autoturisme în municipiul Roman. Trei persoane au fost încarcerate, iar
Acum 12 ore
01:10
Trump exprimă regret față de uciderea soldaților cubanezi în atacul asupra Venezuelei, afirmând că aceștia erau conștienți de misiune. Președintele critică regimul lui Maduro și accentuează producția de arme. În plus, Trump discută despre oportunități pentru viitoarele alegeri din 2028 și politica externă. Donald Trump a exprimat regretul pentru soldații cubanezi uciși în atacul asupra … Articolul Trump regretă atacul din Venezuela, soldați cubanezi uciși în urma acestuia apare prima dată în Main News.
01:10
Venezuela a decretat șapte zile de doliu pentru „tinerii martiri” căzuți în apărarea țării și a președintelui Nicolas Maduro, capturat de trupele americane. 24 de soldați au murit în atacul din 3 ianuarie, în timp ce guvernul acuză SUA de agresiune imperialistă. Maduro a activat planurile de apărare. Venezuela a decretat șapte zile de doliu … Articolul Doliu național în Venezuela pentru tinerii eroi căzuți în apărarea patrii apare prima dată în Main News.
00:50
Cristian Chivu și Inter Milano au învins Parma cu 2-0, acumulând 42 de puncte în Serie A și rămânând lideri. În urma acestui rezultat, echipa se pregătește pentru derby-ul cu Napoli. Chivu a învins astfel a treia fostă echipă, după Ajax și AS Roma, consolidându-și poziția de antrenor promițător. Inter Milano a învins Parma cu … Articolul Inter învinge Parma și se pregătește pentru duelul cu Napoli la Milano apare prima dată în Main News.
00:50
Incident pe calea ferată între Periș și Buftea: muncitorii unei firme au secționat accidental cablurile de semnalizare, provocând întârzieri în circulația trenurilor. CFR asigură că traficul feroviar se desfășoară în siguranță și recomandă călătorilor să se informeze înainte de plecare. Detaileri pe Club Feroviar. Incident pe calea ferată între Periș și Buftea din cauza secționării … Articolul Incident Feroviar Periș-Buftea: Dorel a tăiat cablurile de semnalizare apare prima dată în Main News.
00:30
Moscova solicită eliberarea cetățenilor ruși de la bordul petrolierului Marinera, confiscat de SUA, acuzând actul de „piraterie de secol XXI”. Trump continuă confiscările de nave sancționate, minimalizând riscurile de escaladare a tensiunilor cu Rusia. Situația ridică noi îngrijorări pe fondul sancțiunilor internaționale. Moscova cere eliberarea cetățenilor ruși de la bordul petrolierului Marinera confiscat de SUA … Articolul Moscova solicitat eliberarea rușilor de la petrolierul Marinera confiscat de SUA apare prima dată în Main News.
00:30
Alphabet a depășit Apple la capitalizarea bursieră pentru prima dată din 2019, ajungând la 3,88 trilioane de dolari, datorită succesului în inteligența artificială. Acțiunile Alphabet au crescut cu 65% în 2025, în contrast cu scăderile Apple, subliniind schimbările din industria tehnologică. Alphabet a depășit Apple la capitalizarea bursieră, ajungând la 3,88 trilioane de dolari Acțiunile … Articolul Alphabet depășește Apple la capitalizare bursieră pentru prima dată din 2019 apare prima dată în Main News.
00:00
George Simion, liderul AUR, anunță un protest pe 15 ianuarie în Piața Universității din București, îndemnând susținătorii să participe activ și să nu se limiteze la critici online. Este o chemare la unitate împotriva guvernului actual și la implicare în acțiunile politice ale partidului. George Simion, liderul AUR, îndeamnă susținătorii să participe la proteste împotriva … Articolul George Simion cere proteste: „Ieșiți în stradă, nu comentați online!” apare prima dată în Main News.
7 ianuarie 2026
23:50
Capturarea lui Maduro de către CIA marchează un nou capitol în intervenționismul american în America Latină. Donald Trump a publicizat rolul agenției, revenind la tradiții vechi. Această schimbare strategică reflectă prioritățile actuale, înlocuind China cu focar pe droguri și migrație ilegală, subliniind influența trecutului CIA în regiune. Capturarea lui Nicolás Maduro de către CIA marchează … Articolul CIA reactivată: Capturarea lui Maduro și impactul asupra Americii Latine apare prima dată în Main News.
23:40
Kevin Keegan, legenda fotbalului englez, a fost diagnosticat cu cancer la 74 de ani, după ce a fost spitalizat din cauza unor dureri abdominale. Familia sa solicită confidențialitate în această perioadă delicată. Cluburile Newcastle și Liverpool au transmis mesaje de susținere pentru fostul jucător. Kevin Keegan, fost mare fotbalist englez, a fost diagnosticat cu cancer … Articolul Kevin Keegan, fost star al fotbalului englez, diagnosticat cu cancer apare prima dată în Main News.
23:30
Organizatia britanică IWF a descoperit pentru prima dată imagini ilegale cu abuzuri asupra copiilor create cu inteligența artificială Grok, dezvoltată de xAI a lui Elon Musk. Infractorii au distribuit materialele pe dark web, stârnind reacții dure din partea autorităților care cer măsuri urgente pentru protejarea copiilor. Organismul britanic IWF a identificat imagini ilegale cu abuzuri … Articolul AI-ul lui Musk și abuzul imaginii copiilor: o realitate terifiantă apare prima dată în Main News.
23:10
Locul deputatei Cilia Flores, soția lui Nicolás Maduro, va fi decorat cu o garoafă roșie până la întoarcerea ei în Venezuela. Această decizie simbolizează angajamentul Adunării Naționale de a lupta pentru revenirea ei. Garoafa roșie este un simbol al speranței și libertății, având rădăcini în Revoluția Garoafelor din Portugalia. Locul deputatei Cilia Flores, soția lui … Articolul Locul soției lui Maduro din legislativ va fi ocupat de o garoafă roșie apare prima dată în Main News.
23:00
Judecătorul Dacian Dragoș, numit de Nicușor Dan la CCR, răspunde acuzațiilor legate de vechimea sa profesională înainte de pronunțarea Curții de Apel București. Dragoș insistă că respectă cerințele legale și are peste 25 de ani de experiență în drept, invocând precedentul altor judecători CCR în situații similare. Dacian Dragoș, judecător la CCR, răspunde acuzațiilor avocatei … Articolul Judecătorul de la CCR numit de Nicușor Dan răspunde acuzațiilor AUR apare prima dată în Main News.
22:50
Administrația Trump revizuiește ghidurile nutriționale, recomandând mai multe proteine și mai puțin zahăr. Sub inițiativa Make America Healthy Again, oficialii promovează evitarea alimentelor procesate. Noul ghid va influența mesele școlare și va viza reducerea bolilor cronice printr-o dietă sănătoasă. Administrația Trump a lansat noi recomandări nutriționale pentru o dietă sănătoasă, încurajând consumul de proteine și … Articolul Administrația Trump lansează „război” pentru o nouă dietă americană apare prima dată în Main News.
22:40
Metaloglobus București a fost învinsă de Alanyaspor cu 2-0 într-un meci amical, iar Ianis Hagi a marcat un gol din lovitură liberă. Universitatea Craiova a învins Konyaspor 1-0, iar Dinamo București a câștigat cu Young Boys Berna 2-0. Rezultatele reflectă forma bună a echipelor românești în stagiu de pregătire. Metaloglobus București a fost învins de … Articolul Ianis Hagi, gol sensational din lovitură liberă; Craiova și Dinamo în victorie apare prima dată în Main News.
22:30
Descoperă cum să-ți creezi propriul geamăn AI și cum poate să-ți imite stilul de scris, reacțiile și valorile. Află cele trei metode de construcție ale acestuia și cum poate să-ți extindă capacitatea de lucru, acționând ca un asistent personal adaptat nevoilor tale. Transformă-te în ămplicare cu tehnologia AI! Geamănul AI imită comportamentele și deciziile utilizatorului, … Articolul Crează-ți propriul geamăn AI: ghid util și aplicații practice apare prima dată în Main News.
22:10
Fostul lider venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost răniți în timp ce încercau să fugă de forțele americane. Capturarea a avut loc în urma unui schimb de focuri, iar oficialii au confirmat leziunile suferite de cuplu. Astfel, cei doi au fost arestați și acuzați de traficul de droguri. Nicolas Maduro și … Articolul Maduro și soția sa, răniți în fugă de forțele americane apare prima dată în Main News.
22:00
Nicușor Dan a anunțat întoarcerea sa în România cu avionul prezidențial, escortat de avioane F-18 ca gest de apreciere pentru ajutorul oferit victimelor incendiului din Crans-Montana. Detalii despre întâlnirea Coaliției de Voință la Paris și situația de la aeroportul din București găsiți în articolul complet. Nicușor Dan a revenit în București după o vizită în … Articolul Apreciază ajutorul pentru victimele incendiului din Crans-Montana apare prima dată în Main News.
