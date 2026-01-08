Ghinionul: Povești din viața reală și lecții de viață

07:00

Doi țărani din Venezuela au fost arestați pentru că au celebrat capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite, conform unui ONG local. Arestările au avut loc în contextul stării de urgență instaurate de guvernul lui Delcy Rodriguez, iar frica domnește în țară după protestele contra regimului Maduro. Doi țărani din Venezuela au fost arestați