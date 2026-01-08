INS: Rata şomajului a crescut la 6%, în luna noiembrie 2025, faţă de luna octombrie 2025
News.ro, 8 ianuarie 2026 09:30
Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Rata şomajului în luna octombrie, în formă ajustată sezonier, scăzuse cu 0,2 puncte procentuale, la 5,9%, faţă de luna septembrie 2025.
