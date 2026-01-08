Restricții de circulație în câteva județe din cauza ninsorilor abundente. Anulări de zboruri și decese în Europa cauzate de vremea extremă

12:30

Aproape o treime din capitala Ucrainei a rămas fără încălzire – în condițiile în care temperaturile la Kiev ajung în aceste zile și la -12 grade Celsius – după ce dronele și rachetele rusești lansate în noaptea de 26 spre 27 decembrie au distrus centralele municipale de încălzire.Cel puțin 11 oameni au fost răniți în bombardamentul de peste noapte. Oficialii ucraineni au cerut întreruperi de urgență ale curentului electric pentru mari părți din Kiev, ca răspuns la atacurile din 27...