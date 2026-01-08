Şah: Trei jucătoare din România participă la European Women’s Rapid & Blitz Chess Championship

00:40

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a procedat la una dintre primele sale remanieri importante şi l-a demis pe generalul Javier Marcano Tabata, până acum şef al Gărzii de Onoare Prezidenţiale şi director general al Direcţiei Generale de Contrainformaţii Militare (DGCIM). Este o decizie extrem de simbolică, luată la câteva zile după operaţiunea spectaculoasă condusă de un comando al forţelor speciale americane, care a dus la capturarea preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, la Caracas, scrie Le Figaro.