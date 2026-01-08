Ce a declarat Nevena Krasteva, redactor-şef al SeeNews despre trecerea Bulgariei la euro
8 ianuarie 2026
Bulgaria a trecut de la 1 ianuarie 2026 de la leva la euro, un proces pregătit de vecinii României de la sud pe parcursul întregului an 2025

Tudor Ciuleanu, CEO al RebelDot: Am crescut businessul cu 50% în 2025, până la 21-22 mil. euro. În 2026 pariem pe AI şi vizăm o cifră de afaceri de 30 mil. euro. Începem să avem şi proiecte locale # Ziarul Financiar
RebelDot Solutions, dezvoltatorul software înfiinţat în 2018 la Cluj-Napoca, traversează o perioadă de expansiune accelerată, anul 2025 aducând o creştere de 50% a businessului faţă de anul precedent, până la 21-22 milioane de euro, în condiţiile în care compania face tranziţia de la statutul de furnizor de servicii de outsourcing la cel de partener de inovaţie.
ZF Live. Ştefan Popescu, analist de politică externă: România trebuie să-şi găsească ancore economice în afara spaţiului european, complementar Uniunii Europene, nu în opoziţie cu aceasta # Ziarul Financiar
România are nevoie de o schimbare de paradigmă în politica sa externă economică, într-un context internaţional marcat de instabilitate geopolitică, repoziţionări strategice şi presiuni economice asupra Uniunii Europene, susţine Ştefan Popescu, analist de politică externă. Soluţia, în opinia sa, constă în diversificarea relaţiilor economice şi identificarea unor ancore complementare în afara spaţiului european.
Gen Z Trends. Rezoluţia de Anul nou? Un job nou! De ce pierzi tu ca angajator încă un Gen Z din echipă, deşi salariul pe care îl oferi este decent iar în toată lumea este furtună? „Senzaţia că nu contez este un motiv serios de a pleca.“ # Ziarul Financiar
„Dacă simţi că te afli într-o roată de hamster în acest moment, încercând să faci tot ce-ţi stă în putinţă pentru a reţine generaţia Z şi nu ajungi nicăieri, nu eşti singur. Şi poate că ai ajuns în punctul în care nici măcar nu mai vrei să încerci. Te înţeleg. La urma urmei, chiar şi acum, în timp ce planifici petrecerea de sărbători a companiei şi te pregăteşti să intri în noul an, 46% dintre angajaţii tăi din Generaţia Z sunt gata să-şi dea demisia. Aşadar, este uşor de înţeles frustrarea ta“, se arată într-un articol prublicat de Forbes la finalul anului trecut. Desigur, procentul de 46% este semnificativ, iar el vine în urma realizării unui studiu pe circa 1.000 de respondenţi, deci ar fi puţin exagerat să vorbim de o tendinţă.
Bursă. În primele nouă luni din 2025, contribuţiile virate în Pilonul II au totalizat 16,7 miliarde de lei, cu circa 27% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut. Contribuţia medie lunară a ajuns la aproximativ 411 lei, faţă de 384 de lei la finalul lui 2024 # Ziarul Financiar
Un român a acumulat în contul său de pensie privată obligatorie Pilon II 3,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 650.000 de euro, cea mai mare sumă individuală raportată în sistem, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Gen Z. Angajatorii spun că este important echilibrul între dinamism şi stabilitate, dar de la vorbe la fapte este cale lungă. Ce vor de fapt angajaţii? # Ziarul Financiar
Cele mai multe organizaţii sunt conştiente de faptul că trebuie să asigure un echilibru între dinamism şi stabilitate, dar datele arată că deşi angajtorii ştiu acest lucru, puţini sunt cei care chiar iau măsurile necesare. Datele din studiul Deloitte Global Human Capital Trends 2025 arată astfel că la nivelul anului 2025, 72% dintre organizaţii erau conştiente că trebuie să se reinventeze astfel încât să atragă şi să menţină talente, dar numai 6% fac progrese reale pe acest drum.
Bursă. ZF Index te învaţă să investeşti: cheltuielile zilnice – motorină, alimente, credite, servicii medicale – se pot transforma în investiţii. O maşină luată pe credit susţine creşterea Băncii Transilvania şi a Petrom. Lapte rece şi roşu în gât? DN Agrar, MedLife, Antibiotice. Ouă fierte la aragaz? Agroland, Transgaz, Romgaz # Ziarul Financiar
ZF Index porneşte de la o idee simplă: investiţiile nu sunt despre „ponturi“, ci despre educaţie, răbdare şi înţelegerea legăturii dintre economia de zi cu zi şi companiile listate la bursă. Nu este consultanţă şi nu este o recomandare de a cumpăra anumite acţiuni, ci un exemplu prin care arătăm cum poate fi construit un portofoliu şi care sunt principiile de bază din spatele lui.
Bursă. Afaceri în creştere şi profit în scădere pentru Grup EM în primele nouă luni din 2025 # Ziarul Financiar
Grup EM (simbol bursier EM), grup de companii româneşti specializat în servicii de construcţii şi montaj pentru sectorul energetic, unde este inclusă şi Electromontaj, a înregistrat în primele nouă luni din 2025 o cifră de afaceri consolidată de 881,5 milioane lei, în creştere cu 18% faţă de perioada similară din 2024, susţinută de dinamica proiectelor din infrastructura energetică.
Bursă. Cel mai mare ETF de la bursă a încheiat 2025 cu 32.000 de investitori şi active de circa 780 mil. lei, în urcare cu 74% # Ziarul Financiar
ETF BET Patria-TradeVille (simbol bursier TVBETETF), primul şi cel mai mare ETF (fond tranzacţionat la bursă) de pe piaţa locală de capital, a înregistrat la finele anului 32.336 de investitori, cea mai mare parte din mediul de retail.
ZF IT Generation. Start-up Update. Start-up-ul Vatis Tech a lansat un produs nou - BrewBrand, o platformă AI pentru construirea brandului personal pe LinkedIn. „Vrem să găsim product-market fit în următoarele 6 luni. Am atras primii 20 de clienţi fără buget de marketing“ # Ziarul Financiar
Adrian Ispas, fondatorul start-up-ului Vatis Tech, cunoscut pentru tehnologia sa de recunoaştere vocală, a lansat recent un nou produs denumit BrewBrand, o platformă bazată pe inteligenţă artificială dedicată exclusiv profesioniştilor care vor să îşi construiască un brand personal pe reţeaua LinkedIn. Proiectul a apărut ca un „spin-off“ din activitatea Vatis Tech, după ce echipa a observat că o parte semnificativă dintre clienţii de marketing foloseau tehnologia de transcriere pentru a reutiliza conţinutul video în postări text. În doar două luni de la lansare, BrewBrand a atras aproximativ 20 de clienţi plătitori fără nicio investiţie în marketing.
Platforma britanică de e-commerce Swap a ridicat 100 de milioane de dolari la şase luni după o rundă de 40 de milioane de dolari # Ziarul Financiar
Platforma de e-commerce Swap Commerce a ridicat 100 de milioane de dolari într-o rundă Series C co-condusă de DST Global şi ICONIQ, la doar şase luni după ce atrăsese 40 de milioane de dolari într-o rundă Series B condusă de ICONIQ.
xAI, compania de inteligenţă artificială a lui Elon Musk, a ridicat 20 de miliarde de dolari într-o rundă de serie E # Ziarul Financiar
xAI, compania de inteligenţă artificială fondată de Elon Musk, a finalizat o rundă de finanţare de serie E în valoare de 20 de miliarde de dolari, depăşind ţinta iniţială de 15 miliarde, a anunţat compania.
Platforma de chat Discord a depus un dosar confidenţial pentru listarea la bursă. Compania are peste 200 de milioane de utilizatori lunari şi a fost evaluată la 15 miliarde de dolari în 2021 # Ziarul Financiar
Platforma de chat Discord a depus un dosar confidenţial pentru o listare iniţială la bursă (IPO), potrivit unor persoane familiare cu situaţia citate de Bloomberg.
Arma nucleară de 2.000 miliarde de dolari de care Europa dispune teoretic în confruntarea cu americanii pentru apărarea Groenlandei # Ziarul Financiar
După acţiunea militară a SUA în Venezuela, preşedintele american Donald Trump şi-a reiterat revendicările asupra Groenlandei, iscând temeri serioase de securitate în Europa. Guvernele europene resping anexarea, dar spaţiul lor de manevră este limitat militar şi politic, iar experţii spun că o confruntare deschisă cu Washingtonul ar implica riscuri serioase.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Alin Brendea, Prime Transaction: Evaluările ridicate ale companiilor energetice pot fi justificate de valul de investiţii şi de potenţialul de creştere al acţiunilor # Ziarul Financiar
La prima vedere, evaluările companiilor energetice listate la Bursa de Valori Bucureşti par ridicate, mai ales raportate la mediile istorice locale.
Ce faci cu banii tai? Investiţiile pe termen lung, lecţiile volatilităţii şi optimismul faţă de Bursa de Valori şi România: cum vede Aurel Bernat, după 20 de ani în Banca Transilvania, piaţa de capital şi noile generaţii de investitori # Ziarul Financiar
În prima săptămână din 2026, într-un context în care investitorii speră la mai puţine emoţii decât în anul precedent, Aurel Bernat, director instituţii financiare şi director relaţia cu investitorii al Băncii Transilvania, vorbeşte despre carieră, investiţii, relaţia cu banii şi diferenţele dintre generaţii, din perspectiva unui profesionist cu 20 de ani petrecuţi în cadrul celui mai mare grup bancar din România.
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Auto Italia mizează pe Chery pentru a tripla vânzările în 2026 şi ţinteşte 4.000 de unităţi, după investiţii de peste 1 milion de euro în showroomul din Colentina şi extinderea reţelei la 30 de dealeri # Ziarul Financiar
Grupul Auto Italia, importator cu o istorie de peste 30 de ani pe piaţa românească, şi-a completat portofoliul de branduri în 2025 cu mărcile Leapmotor şi Chery, ca parte a unei strategii de diversificare menită să răspundă schimbărilor din industria auto.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Rapsodia Cake a depăşit pragul de 1 mil. lei cifră de afaceri: „Ne-am propus să construim un brand solid, cu deserturi premium şi artizanale“ # Ziarul Financiar
Pentru Cristina Văcărelu, medic de profesie, şi Constantin Niculae, cu experienţă în vânzări şi HoReCa, pragul de 1 milion de lei cifră de afaceri pentru cofetăria Rapsodia Cake pe care au deschis-o împreună a fost de fapt imaginea de ansamblu a unui puzzle. Piesele care au compus puzzle-ul au fost munca, atenţia la produse, feedbackul clienţilor şi recomandările acestora.
Tănase Stamule, decanul FABIZ: Ţara noastră are cea mai mare recuperare economică din Uniunea Europeană. Asta-i o poveste de spus. Care este ţara care a recuperat cel mai mult din decalajul economic faţă de media UE? Răspunsul este foarte simplu: România # Ziarul Financiar
România a reuşit să recupereze, într-un mod cu totul excepţional, în doar 25 de ani, decalajele faţă de media ţărilor UE.
ZF 15 minute cu un antreprenor. Ioan Matei, bijuteriile Sabrini: Am blocat o parte din investiţiile pentru anul acesta. Aveam în plan o investiţie de 2,5 mil. euro în producţie, care ar fi dus la o creştere de 20% a capacităţii # Ziarul Financiar
Din cauza incertitudinii care planează asupra acestui an, producătorul şi retailerul de bijuterii Sabrini a decis să amâne o serie de investiţii pe care le avea planificate pentru 2026. Investiţiile amânate presupuneau atât extinderea capacităţii de producţie, cât şi deschiderea mai multor magazine sub brandul propriu.
Anul 2025, cel mai puternic an pentru consolidarea bancară. Numărul băncilor: minus 10% # Ziarul Financiar
Consolidarea sectorului bancar românesc a continuat în anul 2025, prinzând viteză după terminarea proceselor de integrare&fuziune în cazul a trei tranzacţii de fuziuni şi achiziţii în banking, respectiv preluarea OTP de către Banca Transilvania, fuziunea UniCredit cu Alpha Bank şi absorbţia First Bank de către Intesa Sanpaolo.
Bursă. Românul cu cel mai mare cont din Pilonul II a depăşit 3,2 mil. lei, într-un sistem unde o cincime dintre participanţi are sub 1.700 de lei din cauza salariilor mici # Ziarul Financiar
Un român a acumulat în contul său de pensie privată obligatorie Pilon II 3,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 650.000 de euro, cea mai mare sumă individuală raportată în sistem, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).
Cum îngreunează statul accesul la servicii medicale prin birocraţie? Din 365 de zile pe an, recuperarea medicală are decontate doar 21 de zile # Ziarul Financiar
Un pacient care are nevoie de recuperare medicală îşi poate deconta aceste servicii doar în limita a 21 de zile într-un an, ceea ce este puţin în cazul unor oameni care au nevoie de recuperare chiar şi două-trei luni, spun specialiştii.
Tudor Ciuleanu, CEO al companiei clujene de IT RebelDot: România trebuie să scape de eticheta de ţară ieftină, să mizeze pe inovaţie # Ziarul Financiar
România trebuie să scape de eticheta de ţară ieftină pentru resurse de IT şi să-şi construiască un brand de furnizor de inovaţie, de soluţii complete, pentru a atrage acest profil de clienţi, spune Tudor Ciuleanu, CEO al companiei clujene de IT RebelDot Solutions, cu afaceri de peste 20 mil. euro în 2025.
Bursă. Finanţe personale. ZF Index te învaţă să investeşti: cheltuielile zilnice se pot transforma în investiţii # Ziarul Financiar
ZF Index porneşte de la o idee simplă: investiţiile nu sunt despre „ponturi“, ci despre educaţie, răbdare şi înţelegerea legăturii dintre economia de zi cu zi şi companiile listate la bursă.
Bulgaria trece la euro. Cum s-a resimţit tranziţia pentru cetăţeni în primele zile ale anului: „Ne vedem pe deplin acceptaţi în zona euro. Este cel mai important moment din viaţa noastră“ # Ziarul Financiar
Primele plăţi în euro s-au făcut deja în Bulgaria în primele 20 de secunde din noul an 2026 după ce ţara vecină a îndeplinit condiţiile să treacă de la leva la moneda unică europeană. Bulgaria a intrat în Uniunea Europeană în 2007, în acelaşi timp cu România.
Comercianţii calcă pedala reducerilor la maxim în speranţa că vor atrage un consumator mult mai prudent, care în primele zile din 2026 se întreabă mai întâi cât are de plătit pentru impozitele noi la casă şi maşină # Ziarul Financiar
Retailerii se întrec în promoţii şi reduceri mai agresive şi mai timpurii decât oricând în încercarea de a-i aduce pe români în magazine. Le iese sau oamenii sunt mai preocupaţi de câţi bani trebuie să scoată din buzunare pentru noile impozite?
Următoarea ţintă a lui Trump: Cuba, una dintre cele mai sărace ţări sud-americane, a căzut în capcana datoriilor către companiile chineze. Brazilia, o economie în plină expansiune, este dependentă de China la exporturile agricole. Cum îşi creşte Beijingul influenţa în America de Sud # Ziarul Financiar
Bulgaria în primele zile de euro: mii de inspecţii pentru prevenirea scumpirilor nejustificate, cozi şi securitate sporită la plata pensiilor, încălcări ale regulilor de schimb valutar de către unele bănci # Ziarul Financiar
În prima zi lucrătoare din acest an, 5 ianuarie, bulgarii au schimbat aproximativ 3,5 milioane de leva în euro, marcând un progres constant în tranziţia monetară a ţării lor, notează Novinite.
Cât costă skipassul în România, Italia şi Austria? Între 32 şi 48 de euro în cele mai cunoscute staţiuni din România, 86 de euro în Dolomiţi. La un simplu calcul, în România, un schior plăteşte circa 2 euro pentru un kilometru de pârtie de schi, pe când în Austria 0,2-0,3 euro # Ziarul Financiar
Un schior poate schia o zi într-una dintre staţiunile montane din România cu circa 40-50 de euro, o sumă ceva mai mică decât preţul unui skipass de o zi din staţiunile montane din Italia sau Austria. Totuşi în Italia sau Austria schiorul are parte de mai multe pârtii şi mai lungi, spre deosebire de România.
