Petroliere rusești aflate sub sancțiuni americane, observate în Canalul Mânecii
Adevarul.ro, 9 ianuarie 2026 11:30
Două petroliere aflate sub sancțiuni americane navighează spre est prin Canalul Mânecii, îndreptându-se spre Rusia, potrivit site-urilor de monitorizare a traficului maritim, relatează The Guardian.
Acum 15 minute
11:30
Cine este agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în Minneapolis. Fost veteran în Irak și susținător MAGA este căsătorit cu o imigrantă filipineză # Adevarul.ro
Agentul ICE care a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis a fost identificat, iar detalii despre trecutul său personal, convingerile politice și imaginile surprinse la fața locului alimentează controversele legate de incident.
11:30
Două petroliere aflate sub sancțiuni americane navighează spre est prin Canalul Mânecii, îndreptându-se spre Rusia, potrivit site-urilor de monitorizare a traficului maritim, relatează The Guardian.
Acum 30 minute
11:15
Rusia și Coreea de Nord își consolidează parteneriatul. Kim Jong Un îi promite sprijin necondiționat lui Putin # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să sprijine „necondiționat” toate politicile şi deciziile președintelui rus Vladimir Putin, a relatat agenția oficială de presă a regimului de la Phenian, KCNA.
Acum o oră
11:00
Trump: „N-am nevoie de legi internaționale”. Omenirea are nevoie de SUE, Statele Unite ale Europei # Adevarul.ro
Trump, președintele celui mai mare şi puternic stat din lume, dovedește că a rămas la cultura, educația și structura intelectuală a samsarului imobiliar din care provine.
10:45
Furtuna Goretti paralizează Marea Britanie: pene de curent,zeci de zboruri anulate, şcoli închise și mii de oameni afectați # Adevarul.ro
Furtuna Goretti continuă să creeze probleme majore, pentru a doua zi consecutiv, în Marea Britanie, provocând pene extinse de curent, anulări de zboruri și blocaje în transport.
Acum 2 ore
10:15
„Invazie” de oi într-un supermarket. Zeci de ovine s-au desprins de turmă și au ajuns printre rafturile cu produse # Adevarul.ro
Aproximativ 50 de oi rătăcite s-au desprins de turmă și au luat cu asalt un supermarket dintr-un oraș german, spre surprinderea și amuzamentul clienților. Animalele au năvălit să exploreze raioanele înainte de a fi escortate afară.
10:00
Rusia susține că a atacat Ucraina cu rachete Oreșnik drept represalii pentru atacul asupra reședinței lui Putin # Adevarul.ro
Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a transmis Ministerul rus al Apărării rus într-un comunicat, potrivit AFP.
09:45
„Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea sa este limitată doar de „propria moralitate” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că „nu are nevoie de drept internațional” și că puterea sa este limitată doar de „propria mea moralitate”.
09:45
Primul ”tricolor” care participă la o asemenea selecție.
09:45
Mirel Rădoi este tot mai aproape de o revenire în antrenorat, urmând să înceapă o nouă experiență în Arabia Saudită.
Acum 4 ore
09:30
Două persoane au fost rănite după ce polițiștii federali au deschis focul în Portland, la doar o zi după incidentul de la Minneapolis # Adevarul.ro
Un bărbat și o femeie au fost răniți, joi, la Portland după ce polițiștii federali au deschis focul, un incident care amplifică tensiunile din SUA, după ce cu o zi înainte o femeie a fost ucisă de un agent ICE la Minneapolis.
09:15
TVR e în Evul Mediu, deși a primit 90 de milioane de euro din bani publici. Antena 1 a bătut la ușa greșită pentru CM 2026 # Adevarul.ro
Deținătoarea drepturilor de transmisie a Cupei Mondiale vrea să-și recupereze din investiție.
09:00
Un primar din Vaslui a fost prins băut la volan după ce a intrat cu mașina într-un șanț, incidentul având loc joi seara, imediat după o reuniune festivă în sediul primăriei din Mălușteni.
09:00
Trump spune că lidera opoziției din Venezuela va veni la Washington și că ar fi „o mare onoare” să-i predea lui Nobelul # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare și s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că va fi „o mare onoare” pentru el dacă ea îi va preda lui Premiul său Nobel pentru Pace.
08:45
Se împlinesc doi ani de suferință pentru Cristina Neagu. Mesaj sfâșietor după dispariția tatălui său: „S-a transformat în infinit!” # Adevarul.ro
Cristina Neagu și-a exprimat public dragostea și admirația pentru tatăl său, decedat în luna aprilie a anului 2024.
08:15
Secretele botezului fiului lui Ion Țiriac. Nașul său este o mare legendă a tenisului: „Un prieten excepțional, pe el l-a ales!” # Adevarul.ro
Averea impresionantă a lui Ion Țiriac îl menține în continuare printre cei mai influenți și bogați oameni din lume.
08:15
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a decis suspendarea cursurilor în toate școlile din municipiu pentru ziua de vineri, 9 ianuarie.
08:00
Ziua de joi, 9 ianuarie, vine cu temperaturi scăzute, precipitații mixte și ninsoare, însoțite de intensificări ale vântului, în special în zonele montane și în regiunile nordice, centrale și vestice.
07:45
Ce a pățit un turist la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Recenzia lăsată i-a surprins pe angajați: „Încă nu ne vine să credem” # Adevarul.ro
Hotelul deținut de Simona Halep se remarcă prin servicii premium, dar și prin tarifele ridicate practicate.
Acum 6 ore
07:15
Partenera lui Baiaram a răbufnit. Mesaj fără precedent, după ce a fost acuzată că se căsătorește cu fotbalistul pentru bani: „Mașina mea valorează cât o garsonieră” # Adevarul.ro
Ștefan Baiaram se află într-o formă excelentă, având evoluții remarcabile atât la Universitatea Craiova, cât și la echipa națională a României.
07:00
Ucraina a traversat una dintre cele mai intense nopți din ultimele săptămâni, după ce un val de rachete și drone lansate de Rusia a vizat capitala Kiev și alte regiuni ale țării, provocând victime în rândul civililor și distrugeri importante.
06:45
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă printr-o logistică atent pusă la punct # Adevarul.ro
Militarii Brigăzii a 3-a de Asalt a Forțelor Armate ale Ucrainei au reușit să mențină poziții-cheie pe front timp de 45 de zile folosind exclusiv un robot terestru de luptă, fără prezență umană directă în tranșee.
06:30
Donald Trump riscă să genereze o criză regională cu ultimul său anunţ: „Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul” # Adevarul.ro
Donald Trump anunță o nouă etapă în lupta împotriva traficului de droguri, afirmând că armata americană va începe operațiuni terestre împotriva cartelurilor, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Mexicul și Venezuela.
06:15
Liderii militari din Europa transmit, tot mai des și mai direct, un mesaj care până de curând părea de neconceput: pacea nu mai poate fi considerată garantată, iar societățile europene trebuie să se pregătească pentru posibilitatea unui conflict major.
Acum 8 ore
05:15
Întrebarea care îi macină pe români: cum îți poți permite să-ți cumperi apartament și mașină într-un oraș mare? # Adevarul.ro
Într-o perioadă în care prețurile apartamentelor cresc tot mai mult și la fel și veniturile necesare pentru un stil de viață decent, mulți se gândesc de ce e nevoie pentru a reuși să ai și apartament și mașină în România anului 2026.
04:45
Pilot ucrainean: „Am fost nevoiți să inventăm tactici noi pentru F-16. Războiul cu Rusia nu seamănă cu nimic din ce ne-a învățat NATO” # Adevarul.ro
Unul dintre primii piloți ucraineni instruiți pe avioane F-16 recunoaște că forțele aeriene ale Ucrainei au fost nevoite să rescrie regulile luptei aeriene, pentru că pregătirea primită în Occident era gândită pentru un alt tip de război – nu pentru conflictul dur, asimetric și extrem de saturat din
04:15
Știință sau SF? Experimentul care sugerează că ADN-ul uman ar putea influența realitatea # Adevarul.ro
Un experiment de la Weizmann Institute of Science ridică o întrebare surprinzătoare: suntem doar observatori ai universului sau participăm activ la ce se întâmplă? Rezultatele, publicate și în Nature, arată că atenția noastră poate influența comportamentul materiei, o idee mediatizată de Braden.
03:45
Turcia se profilează drept principal garant al securității navale a Ucrainei după un eventual armistițiu # Adevarul.ro
Turcia este dispusă să preia conducerea componentei navale a unui posibil mecanism internațional de securitate pentru Ucraina, în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia, afirmă Sinan Ülgen, directorul Centrului pentru Studii Economice și de Politică Externă al Turciei (EDAM). Ankara ar putea c
Acum 12 ore
03:15
Vom mai avea patru anotimpuri? Climatolog: „Schimbarea actuală nu afectează existența anotimpurilor, doar le modifică caracteristicile climatice” # Adevarul.ro
În ultimii ani, observăm tot mai mult modificări neobișnuite în ritmul anotimpurilor. Pe 7 ianuarie, de Bobotează, gerul tradițional a lipsit, iar luna decembrie a semănat adesea mai mult cu o lună de toamnă decât cu iarna clasică.
02:45
Piețele financiare intră în 2026 cu un ton constructiv și cu noi maxime istorice în SUA, dar și pe unele piețe europene, inclusiv România. Cu toate acestea, anul a început cu un eveniment excepțional, când SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro.
02:15
Ținutul apelor termale din nord-vestul României. Oradea, atracția turismului balnear în timpul iernii # Adevarul.ro
Regiunea nord-vestică a României atrage zeci de mii de vizitatori datorită apelor sale termale, căutate pentru efectele lor terapeutice. Iarna, Oradea beneficiază de unele dintre cele mai bogate resurse geotermale și este învecinată stațiunilor Băile Felix și Băile 1 Mai.
01:45
„La ora actuală, nimeni nu mai consideră că îmbătrânirea trebuie să vină la pachet cu probleme de sănătate. Vor să rămână activi, sănătoși și plini de energie chiar acum, luând măsuri pentru a preveni declinul asociat bătrâneții,” a declarat Kyle Zagrodzky, CEO la OsteoStrong, pentru Cure.
01:15
Ce este dieta pegan. „Dacă Dumnezeu a făcut acel aliment, mănâncă-l; dacă omul l-a făcut, lasă-l" # Adevarul.ro
În ultimii ani, inclusiv în România, discursul despre alimentație s-a fragmentat accelerat. Există diete bine definite, precum keto, paleo sau veganism, dar și alte abordări sau obiceiuri alimentare tip: „fără gluten”, „fără zahăr”, care descriu mai degrabă alegeri alimentare punctuale.
01:00
O nouă manifestație de amploare împotriva puterii la Teheran. A douăsprezecea zi de proteste # Adevarul.ro
O mulţime de manifestanţi s-a adunat joi pe o arteră principală din nord-vestul Teheranului, în a douăsprezecea zi a unei mişcări de protest care contestă regimul iranian, potrivit unor înregistrări video postate pe reţelele de socializare şi autentificate de AFP.
00:45
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României # Adevarul.ro
La Iași, pe 9 ianuarie 1792, era confirmată oficial stăpânirea rusească pe țărmurile nordice ale Mării Negre și implicit anexarea Crimeei. În plus, după această dată, românii au ajuns vecini cu rușii, facilitând intervenția acestora din urmă mult mai ușor în Principate.
00:30
O cisternă cu 34 de tone de benzină şi motorină a derapat și a ieșit în decor, la Brazi # Adevarul.ro
O cisternă încărcată cu 34 de tone de combustibil a derapat, joi seară, pe raza comunei prahovene Brazi și a ieşit în afara părţii carosabile. Din fericire, nu au fost înregistrate scurgeri de combustibil.
00:15
Anestezist, despre tânărul mort în spital după o fractură de femur: „Nu este un caz de malpraxis demonstrabil din două postări”. Schimb de replici politice în online # Adevarul.ro
Anestezistul Iuliu Torje, fost consilier onorific al ministrului Sănătății, spune despre cazul tânărului mort la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, la câteva zile după o fractură de femur, că apariția tromboembolismului pulmonar nu este „un malpraxis demonstrabil din două postări pe Facebook”.
00:15
Catherine Middleton s-a născut pe 9 ianuarie 1982 și este membră a Familiei Regale Britanice, implicată în proiecte caritabile și inițiative pentru sănătatea mintală și educația timpurie a copiilor.
00:00
Genoa a detonat bomba etapei: a ținut-o în șah pe AC Milan, dar Nicolae Stanciu l-a ruinat pe Dan Șucu # Adevarul.ro
Trupa lui Dan Șucu (62 de ani) a ratat o victorie mare la Milano, după ce Nicolae Stanciu (32 de ani) a ratat un penalty în prelungiri.
8 ianuarie 2026
23:30
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: avioanele F-18 care i-au însoțit aeronava nu au fost un gest de mulțumire pentru România # Adevarul.ro
Jurnalistul român Patrik Andre de Hillerin spune că a cerut un punct de vedere oficial din partea autorităților elvețiene, iar răspunsul primit de la Ministerul Apărării din Elveția contrazice interpretarea președintelui.
23:30
A murit uriașa baschetbalistă Uljana Semionova. Letona avea 2,13 metri și a scris istorie pentru URSS # Adevarul.ro
Uljana Semionova a fost una dintre cele mai de succes sportive din toate timpurile.
23:15
WiFi-ul a devenit unul dintre cele mai importante elemente din casă, deoarece este instrumentul care oferă o conexiune la internet, iar noi facem din ce în ce mai multe lucruri și petrecem tot mai mult timp conectați la rețea.
22:45
Lego lansează „Smart Brick”, cea mai importantă evoluție din ultimii 50 de ani. Avertismentul experților # Adevarul.ro
Lego Group a anunțat lansarea celei mai avansate cărămizi din istoria companiei: un computer complet funcțional, integrat într-o piesă Lego clasică 2x4, capabil să aducă seturile la viață prin sunet, lumină și reacții inteligente la mișcare.
22:45
JD Vance le transmite liderilor europeni să îl ia în serios pe Trump în privința Groenlandei: „Statele Unite vor trebui să facă ceva” # Adevarul.ro
Vicepreşedintele american JD Vance i-a „sfătuit” joi pe liderii europeni „să îl ia în serios pe preşedintele Statelor Unite” în ceea ce priveşte Groenlanda, transmite AFP.
22:45
Troc între marile puteri pentru Venezuela, Ucraina și Taiwan? Expert: „SUA nu au de ce să ofere gratis ceva” # Adevarul.ro
Operațiunea specială a SUA în Venezuela și reacțiile palide ale Rusiei și Chinei ridică semne de întrebare cu privire la existența unui acord între președinții Trump, Putin și Xi. Experta în securitate Iulia Joja explică în ce măsura s-au împărțit sferele de influență.
22:45
Un bărbat i-a lovit pe poliţiştii care l-au încătușat și a reușit să fugă. Cum s-a încheiat totul # Adevarul.ro
Un tânăr din Vaslui a fost reţinut de poliţişti joi, 8 ianuarie, după ce a fost reclamat că a încălcat ordinul de protecţie şi a încercat să-şi agreseze soţia, iar apoi a lovit o autospecială de poliţie şi pe poliţiştii solicitaţi să intervină şi a reuşit să fugă deşi fusese încătușat.
Acum 24 ore
22:15
Câți migranți au fost expulzați din SUA de la revenirea lui Trump la Casa Albă: „Au fost aici ilegal” # Adevarul.ro
O parte importantă dintre cei plecați au refuzat inițial să părăsească teritoriul SUA.
22:00
Analiză privind coșul de cumpărături al românilor în decembrie: oltenii preferă porcul, moldovenii cumpără conserve. Zona care preferă mezelurile # Adevarul.ro
O analiză realizată pe baza a 150 de milioane de bonuri fiscale emise în supermarketuri în decembrie arată un tablou îngrijorător al modului în care românii fac cumpărături. În fața scumpirilor, mulți renunță la carnea proaspătă și se orientează spre variante mai ieftine, dar mai puțin sănătoase.
22:00
Bărbat lovit mortal de o mașină și târât un kilometru sub autoturism. Șoferul, surprins de camere când a scăpat de trupul victimei # Adevarul.ro
Un șofer în vârstă de 36 de ani, din județul Cluj, a fost reținut de polițiști după un accident cutremurător petrecut în comuna Ceanu Mare. Bărbatul este acuzat că a lovit mortal cu mașina un pieton de 69 de ani, apoi a târât trupul victimei sub autovehicul pe o distanță de aproximativ un kilometru.
22:00
Un grav accident rutier a avut loc joi seară, pe DN 55A, în județul Dolj, unde două femei au fost izbite de o mașină. În urma impactului, una dintre victime a murit.
