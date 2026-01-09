Petroliere rusești aflate sub sancțiuni americane, observate în Canalul Mânecii

22:00

Un șofer în vârstă de 36 de ani, din județul Cluj, a fost reținut de polițiști după un accident cutremurător petrecut în comuna Ceanu Mare. Bărbatul este acuzat că a lovit mortal cu mașina un pieton de 69 de ani, apoi a târât trupul victimei sub autovehicul pe o distanță de aproximativ un kilometru.