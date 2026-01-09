Prinţesa Kate a împlinit 44 de ani. „Natura m-a ajutat să mă vindec”
Adevarul.ro, 9 ianuarie 2026 17:30
Prinţesa Kate a Regatului Unit a spus că şi-a petrecut iarna gândindu-se că este ''profund de recunoscătoare'' la aniversarea vârstei de 44 de ani.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
17:45
Forțele armate ale SUA au interceptat al cincilea petrolier într-o nouă acțiune împotriva transporturilor ilegale de petrol din Venezuela # Adevarul.ro
Forțele armate ale Statelor Unite au interceptat și abordat un al cincilea petrolier în cadrul unei campanii extinse de monitorizare și combatere a transporturilor ilegale de petrol din Venezuela, a anunțat Pentagonul.
17:45
Bill Gates i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari la cinci ani după divorțul cauzat de infidelitate și legăturile cu Jeffrey Epstein # Adevarul.ro
Magnatul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei sale soții, Melinda, 8 miliarde de dolari, la cinci ani după ce au divorțat din cauza aventurilor sale extraconjugale și a relației sale strânse cu Jeffrey Epstein.
Acum 30 minute
17:30
Un tren internațional care circulă pe ruta Budapesta–București a acumulat o întârziere de 10 ore # Adevarul.ro
Un tren internațional care circulă pe ruta Budapesta–București a acumulat o întârziere de aproximativ 10 ore.
17:30
Prinţesa Kate a Regatului Unit a spus că şi-a petrecut iarna gândindu-se că este ''profund de recunoscătoare'' la aniversarea vârstei de 44 de ani.
Acum o oră
17:15
Ucraina confirmă că fragmente de rachetă rusă Oreshnik provin din atacul asupra orașului Liov. Cazul este tratat drept „crimă de război” # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat locația fragmentelor unei rachete balistice rusești care a lovit regiunea Lviv în noaptea de 8-9 ianuarie. Analiza preliminară indică faptul că componentele aparțin sistemului de rachete cu rază medie de acțiune „Oreșnik”.
17:15
Franța amână summitul G7 din 2026 pentru a evita suprapunerea cu un eveniment organizat de ziua lui Donald Trump # Adevarul.ro
Franța a decis să amâne summitul G7 din 2026 pentru a evita o suprapunere cu un eveniment sportiv major planificat la Casa Albă cu ocazia zilei de naștere a președintelui SUA, Donald Trump.
17:00
Forțele aeriene elvețiene lămuresc controversa escortării aeronavei în care s-a aflat președintele Nicușor Dan. „Dorim să mulțumim României” # Adevarul.ro
Forțele Aeriene Elvețiene au explicat motivul pentru care cele două avioane de luptă F-18 au escortat câteva minute aeronava Spartan în care era președintele Nicușor Dan.
17:00
Acordul UE-Mercosur încinge spiritele în coaliție. PSD: Semnarea decisă de Ministerul de Externe, „un act de trădare”. Ce spune președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Partidul Social-democrat, condus de Sorin Grindeanu, îi cere premierului Ilie Bolojan să precizeze dacă a avut cunoștință și dacă a aprobat mandatul reprezentantului româniei în COREPER în privința acordului UE-Mercosur.
Acum 2 ore
16:45
Ferrari îi felicită pe profesorii unui liceu tehnologic din Târgu Mureș: un fost elev proiectează acum pentru celebrul constructor italian # Adevarul.ro
Profesorii de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș au fost felicitați de producătorul italian de mașini sport Ferrari pentru modul în care au pregătit un absolvent care se numără în prezent printre cei mai apreciați proiectanți ai companiei.
16:30
Un bărbat acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare trei poliţişti din Bocşa a fost reţinut pentru ultraj # Adevarul.ro
Un bărbat din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare, joi noapte, trei poliţişti din localitate, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj.
16:30
Giorgia Meloni susține reluarea dialogului cu Moscova: „A venit momentul ca Europa să discute şi cu Rusia” # Adevarul.ro
Premierul italian spune că Europa nu poate avea un rol eficient în negocierile pentru pacea din Ucraina dacă vorbește „doar cu una dintre părți”.
16:15
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său, aduşi în ţară din Dubai în 20 noiembrie 2025, rămân în arest, după ce Curtea de Apel Bucureşti a menţinut, vineri, măsura arestării preventive în cazul celor trei până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 30 de zile.
16:15
Venezuela a început să elibereze prizonierii politici. Trump salută colaborarea cu guvernul interimar: „Am anulat al doilea val de atacuri” # Adevarul.ro
Venezuela a anunțat eliberarea primilor prizonieri politici, catalogând-o drept un gest de pace, la mai puțin de o săptămână de la operațiunea americană soldată cu capturarea președintelui Nicolás Maduro, relatează CNN.
16:00
Stanciu, batjocorit pe bandă rulantă. Un adversar i-a „săpat groapa”, iar fanii îl trimit pe Marte # Adevarul.ro
La 32 de ani, Nicolae Stanciu are zile nefericite și la națională, și la Genoa.
16:00
Român judecat în Italia după ce și-a bătut soția cu sălbăticie. „Spune-i mamei tale la revedere, pentru că o voi omorî” # Adevarul.ro
Un bărbat român în vârstă de 27 de ani, aflat în prezent în închisoare, este acuzat de maltratare, agresiune sexuală și violență domestică.
16:00
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce metodă folosea # Adevarul.ro
Un român de 28 de ani este acuzat de procurorii germani că a comis o serie spectaculoasă de furturi din supermarketuri.
Acum 4 ore
15:45
Ministerul Finanțelor a publicat lista actualizată a proiectelor de investiții publice semnificative. Documentul centralizează proiectele cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate conform metodologiilor de selecție și prioritizare.
15:45
Funcție special creată pentru fiica lui Putin: Maria Vorontsova va coordona medicina regenerativă la Universitatea din Moscova # Adevarul.ro
Fiica cea mare a președintelui rus Vladimir Putin, Maria Vorontsova, a fost numită într-o funcție de conducere nou-creată la Universitatea de Stat din Moscova „Lomonosov”.
15:30
FIFA se aliază cu TikTok pentru Cupa Mondială 2026. Ce beneficii exclusive va oferi platforma pentru fanii de pretutindeni # Adevarul.ro
FIFA și TikTok colaborează pentru a oferi fanilor o experiență mai interactivă și mai accesibilă a Cupei Mondiale din această vară.
15:30
„Nu suntem de vânzare”. Liderul celui mai mare sindicat din Groenlanda respinge ideea anexării # Adevarul.ro
Groenlanda „nu va fi anexată”, a declarat liderul de lungă durată al celui mai mare sindicat din teritoriu, respingând afirmațiile lui Donald Trump potrivit cărora statutul actual al regiunii arctice ar reprezenta o amenințare la adresa securității naționale a SUA.
15:30
Premierul Ilie Bolojan anunță că investițiile publice din 2025 au atins „cel mai ridicat nivel din istoria postdecembristă” # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis, vineri, că investițiile publice realizate în 2025 au atins 137,5 miliarde de lei, reprezentând 7,2% din PIB, cel mai ridicat nivel nu doar din ultimii cinci ani, „ci din istoria postdecembristă a României”.
15:00
Iranul susține că protestele sunt o operațiune străină: „Israelul și SUA sunt responsabile pentru tulburări” # Adevarul.ro
Autoritățile iraniene susțin că valul de proteste izbucnit în ultimele zile în țară este rezultatul unei „conspirații” puse la cale de Statele Unite și Israel.
15:00
Kievul confirmă atacul cu rachete Oreșnik asupra orașului Liov, lângă granița cu Polonia # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat vineri atacul masiv cu drone și rachete al Rusiei împotriva Ucrainei, care a inclus a doua utilizare cunoscută a rachetei Oreșnik, provocând daune asupra unei infrastructuri critice din Liov și o pene de curent extinse în capitala Kiev.
15:00
Amenda primită de o șoferiță prinsă cu cauciucuri de vară pe autostrada acoperită cu zăpadă # Adevarul.ro
O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară a fost sancționată cu o amendă de peste 1800 de lei pentru că a ignorat reglementările care prevăd că iarna autovehiculele trebuie dotate cu anvelope specifice sezonului.
14:45
Statele membre UE și-au exprimat vineri acordul provizoriu pentru Mercosur, în ciuda opoziției unor state, deschizând calea pentru semnarea oficială a acestuia de către blocul comunitar în Paraguay, potrivit unor surse din UE, confirmate și de purtătorul de cuvânt al Guvernului României.
14:45
Vânătoare de recorduri în 2026. Bornele impresionante pe care le poate atinge Cristiano Ronaldo # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo are șansa ca în 2026 să doboare mai multe recorduri istorice
14:45
O femeie s-a ales cu brățară electronică după ce și-a bătut soțul. Poliția a stabilit că există risc iminent # Adevarul.ro
Un bărbat de 47 de ani, din Hunedoara, a reclamat la Poliție că a fost lovit cu pumnul în figură şi amenințat de soția sa, o femeie în vârstă de 51 de ani.
14:45
România a înregistrat cel mai semnificativ declin al consumului în luna noiembrie, în timp ce volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 2,3% în şi în zona euro comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor Eurostat.
14:30
Anchetă la o grădiniță din Baia Mare, după ce un copil a fost rănit de un dulap care căzut peste el # Adevarul.ro
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Maramureş a demarat o anchetă la Grădiniţa cu program prelungit "Otilia Cazimir" din municipiul Baia Mare după ce un preşcolar a fost rănit la cap de un dulap care s-a răsturnat peste el.
14:30
Liderul opoziției spaniole și-a schimbat povestea în dosarul inundațiilor soldate cu 230 de morţi. Contrazice acum ceea ce spunea la momentul tragediei # Adevarul.ro
Alberto Núñez Feijóo a fost audiat ca martor în dosarul penal deschis după inundațiile devastatoare din estul țării, soldate cu 230 de morţi, şi s-a dovedit că, între timp, și-a schimbat povestea.
14:30
Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească orașul. Jumătate din clădiri au rămas fără încălzire în urma atacului rusesc # Adevarul.ro
Jumătate din blocurile de apartamente din Kiev, aproape 6.000, sunt în prezent fără încălzire, după ce infrastructura critică din capitală a fost avariată într-un atac rusesc de mare amploare.
14:30
Moscova anunță că președintele american Donald Trump a decis, la solicitarea Federației Ruse, eliberarea a doi cetățeni ruși de pe petrolierul „Marinera”.
14:15
Jurnalistul rus Evgeny Safronov, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit mort, joi, la Paris, după ce s-ar fi aruncat de la fereastra apartamentului său situat la etajul șapte.
14:15
Cine este polițistul italian suspectat de uciderea tânărului moldovean Sergiu Țârnă, lângă Veneția. „Pregătește-te, te voi vâna” # Adevarul.ro
Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat fiind suspectat de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia.
14:00
România condamnă prin vocea ministrului de Externe atacul Rusiei în Ucraina cu racheta Oreșnik # Adevarul.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis vineri că România condamnă atacul rusesc cu racheta Oreshnik în Ucraina și îl consideră o încălcare flagrantă a dreptului internațional.
14:00
Ministrul Agriculturii nu este de acord cu Acordul Mercosur și cere garanții suplimentare pentru fermierii români # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat vineri că a cerut Bruxellesului garanții suplimentare pentru fermierii români, precizând că nu este de acord cu forma propusă a Acordului UE – Mercosur și nu a semnat un memorandumul.
14:00
Cine este Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, care susține protestele anti-Khamenei # Adevarul.ro
Iranienii au ieșit din nou în stradă, într-un protest despre care se spune că este cea mai mare demonstrație mai mare anti-guvernamentală din ultimii ani, pe fondul unei crize economice tot mai adânci. În prim-plan a revenit și prințul moștenitor în exil, Reza Pahlavi.
Acum 6 ore
13:45
Momentul teribil în care un cal speriat se urcă pe un autoturism și rănește o femeie la un concurs ecvestru tradițional de Bobotează # Adevarul.ro
În timpul unui concurs ecvestru organizat de Bobotează, un cal speriat a părăsit câmpul și a intrat pe drumul comunal, provocând rănirea unei femei și distrugerea unei maşini, scenă surprinsă în imagini distribuite pe rețelele de socializare.
13:30
Președintele Senatului Mircea Abrudean, susținut de PNL la conducerea SRI: „România are nevoie de un stat capabil să reziste șocurilor externe, nu slăbit din interior” # Adevarul.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avertizat vineri că România nu își poate permite „experimente politice” și că are nevoie de „stat capabil să reziste șocurilor externe, nu slăbit din interior”.
13:30
Matei, băiatul din Vatra Dornei care a murit în accidentul rutier care a zguduit Suceava, va fi înmormântat sâmbătă. Moment emoționant la liceul unde învăța # Adevarul.ro
Elevii și profesorii Liceului Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei au ieșit vineri, în pauza mare, în fața liceului, unde au rostit rugăciunea „Tatăl Nostru” și au păstrat un moment de tăcere în memoria lui Matei.
13:15
Trump plănuiește să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe în cadrul proiectului său pentru sala de bal # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump plănuiește să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe, ca parte a proiectului său pentru o uriașă sală de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi arhitectul responsabil de proiect, relatează AFP.
13:00
Codirlașu: România poate fi în recesiune tehnică, dar pe ansamblu 2025 va fi pe un plus mic. Ce spune INS # Adevarul.ro
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut şi în trimestrul IV din 2025 faţă de trimestrul anterior şi să avem recesiune tehnică, consideră preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
13:00
Un tânăr beat la volan și cu permisul suspendat, urmărit și blocat în trafic de polițiști # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a oprit la semnalele acestora autoturismul pe care îl conducea, între Eforie Nord şi Agigea, reieşind că era băut şi fără permis de conducere, a informat vineri IPJ Constanța.
12:45
Cum se sărbătorește Crăciunul pe stil vechi: fără brad și fără colinde, dar cu un loc la masă pentru cei trecuți în veșnicie # Adevarul.ro
Crăciunul pe rit vechi n-a însemnat doar colinde și bucate alese pe masă. În istoria lipovenilor sau a ucrainenilor au fost sărbători presărate cu drame, cu urgii ale naturii, dar și cu magie.
12:45
Trump laudă „leadershipul curajos” al lui Viktor Orban și îi urează succes în campania electorală # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump i-a urat „mult succes” prim-ministrului ungar Viktor Orban, vechi aliat al său, în campania lui electorală, într-o scrisoare postată vineri pe pagina sa de Facebook.
12:30
Ce este ICE și ce putere au agenții săi. Tragedia din Minneapolis nu este primul incident violent legat de această structură federală a SUA # Adevarul.ro
Împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, la Minneapolis, a declanșat proteste și a adus un control sporit asupra agenției americane pentru Imigrație și Vamă (ICE).
12:30
Peste 30 de localități din 15 județe și Capitala, lovite de ninsori și viscol. Zăpadă de aproape o jumătate de metru. Cele mai afectate zone # Adevarul.ro
Ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore au blocat drumuri județene și naționale, au îngreunat traficul în zonele montane, au paralizat transportul local și au dus la închiderea unor școli, afectând peste 30 de localități din 15 județe și Capitala.
12:30
Intervenții în lanț din cauza vremii. Jandarmii au mers 30 de km pentru a ajuta măicuțele blocate la Schitul Bujoara # Adevarul.ro
Codul galben de vânt și ninsoare a pus la încercare autoritățile din mai multe județe. În timp ce pompierii din Botoșani au intervenit pentru salvarea persoanelor rămase blocate în trafic, în Hunedoara, jandarmii au străbătut nămeți de peste un metru pentru a ajunge la măicuțele izolate.
12:15
Peste 500.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Veaceslav Gladkov, relatează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.
12:00
Imagini comice la turneul ITF W35 de la Nairobi. O jucătoare din Egipt a primit wildcard fără să aibă habar de tenis. A luat bătaie în 20 de minute # Adevarul.ro
Federația de Tenis din Kenya a admis că situația a fost gestionată greșit, în urma reacțiilor apărute în spațiul public.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.