Un tânăr beat la volan și cu permisul suspendat, urmărit și blocat în trafic de polițiști

Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a oprit la semnalele acestora autoturismul pe care îl conducea, între Eforie Nord şi Agigea, reieşind că era băut şi fără permis de conducere, a informat vineri IPJ Constanța.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul.ro