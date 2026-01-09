Codirlașu: România poate fi în recesiune tehnică, dar pe ansamblu 2025 va fi pe un plus mic. Ce spune INS
9 ianuarie 2026
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut şi în trimestrul IV din 2025 faţă de trimestrul anterior şi să avem recesiune tehnică, consideră preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
Un tânăr beat la volan și cu permisul suspendat, urmărit și blocat în trafic de polițiști # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a oprit la semnalele acestora autoturismul pe care îl conducea, între Eforie Nord şi Agigea, reieşind că era băut şi fără permis de conducere, a informat vineri IPJ Constanța.
Cum se sărbătorește Crăciunul pe stil vechi: fără brad și fără colinde, dar cu un loc la masă pentru cei trecuți în veșnicie # Adevarul.ro
Crăciunul pe rit vechi n-a însemnat doar colinde și bucate alese pe masă. În istoria lipovenilor sau a ucrainenilor au fost sărbători presărate cu drame, cu urgii ale naturii, dar și cu magie.
Trump laudă „leadershipul curajos” al lui Viktor Orban și îi urează succes în campania electorală # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump i-a urat „mult succes” prim-ministrului ungar Viktor Orban, vechi aliat al său, în campania lui electorală, într-o scrisoare postată vineri pe pagina sa de Facebook.
Ce este ICE și ce putere au agenții săi. Tragedia din Minneapolis nu este primul incident violent legat de această structură federală a SUA # Adevarul.ro
Împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, la Minneapolis, a declanșat proteste și a adus un control sporit asupra agenției americane pentru Imigrație și Vamă (ICE).
Peste 30 de localități din 15 județe și Capitala, lovite de ninsori și viscol. Zăpadă de aproape o jumătate de metru. Cele mai afectate zone # Adevarul.ro
Ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore au blocat drumuri județene și naționale, au îngreunat traficul în zonele montane, au paralizat transportul local și au dus la închiderea unor școli, afectând peste 30 de localități din 15 județe și Capitala.
Intervenții în lanț din cauza vremii. Jandarmii au mers 30 de km pentru a ajuta măicuțele blocate la Schitul Bujoara # Adevarul.ro
Codul galben de vânt și ninsoare a pus la încercare autoritățile din mai multe județe. În timp ce pompierii din Botoșani au intervenit pentru salvarea persoanelor rămase blocate în trafic, în Hunedoara, jandarmii au străbătut nămeți de peste un metru pentru a ajunge la măicuțele izolate.
Peste 500.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Veaceslav Gladkov, relatează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.
Imagini comice la turneul ITF W35 de la Nairobi. O jucătoare din Egipt a primit wildcard fără să aibă habar de tenis. A luat bătaie în 20 de minute # Adevarul.ro
Federația de Tenis din Kenya a admis că situația a fost gestionată greșit, în urma reacțiilor apărute în spațiul public.
Grok oprește generatorul de imagini pentru majoritatea utilizatorilor, după scandalul imaginilor pornografice din Marea Britanie # Adevarul.ro
Grok, instrumentul de inteligență artificială al lui Elon Musk, a dezactivat funcția de creare a imaginilor pentru marea majoritate a utilizatorilor, în urma unui val de critici legate de folosirea acesteia pentru generarea de imagini sexual explicite și violente, scrie The Guardian.
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte” # Adevarul.ro
Datele transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevărul”, scot la iveală o situație critică în piața de energie.
Trimisul lui Putin s-a întâlnit la Paris cu emisarii lui Trump pentru discuții privind planul de pace pentru Ucraina # Adevarul.ro
Consilierii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, respectiv Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri la Paris cu emisarul rus Kirill Dmitriev pentru a discuta planul de pace al SUA pentru Ucraina, relatează Axios, citând o sursă informată cu privire la această întrevedere.
Cine este agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în Minneapolis. Fost veteran în Irak și susținător MAGA este căsătorit cu o imigrantă filipineză # Adevarul.ro
Agentul ICE care a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis a fost identificat, iar detalii despre trecutul său personal, convingerile politice și imaginile surprinse la fața locului alimentează controversele legate de incident.
Două petroliere aflate sub sancțiuni americane navighează spre est prin Canalul Mânecii, îndreptându-se spre Rusia, potrivit site-urilor de monitorizare a traficului maritim, relatează The Guardian.
Rusia și Coreea de Nord își consolidează parteneriatul. Kim Jong Un îi promite sprijin necondiționat lui Putin # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să sprijine „necondiționat” toate politicile şi deciziile președintelui rus Vladimir Putin, a relatat agenția oficială de presă a regimului de la Phenian, KCNA.
Trump: „N-am nevoie de legi internaționale”. Omenirea are nevoie de SUE, Statele Unite ale Europei # Adevarul.ro
Trump, președintele celui mai mare şi puternic stat din lume, dovedește că a rămas la cultura, educația și structura intelectuală a samsarului imobiliar din care provine.
Furtuna Goretti paralizează Marea Britanie: pene de curent,zeci de zboruri anulate, şcoli închise și mii de oameni afectați # Adevarul.ro
Furtuna Goretti continuă să creeze probleme majore, pentru a doua zi consecutiv, în Marea Britanie, provocând pene extinse de curent, anulări de zboruri și blocaje în transport.
„Invazie” de oi într-un supermarket. Zeci de ovine s-au desprins de turmă și au ajuns printre rafturile cu produse # Adevarul.ro
Aproximativ 50 de oi rătăcite s-au desprins de turmă și au luat cu asalt un supermarket dintr-un oraș german, spre surprinderea și amuzamentul clienților. Animalele au năvălit să exploreze raioanele înainte de a fi escortate afară.
Rusia susține că a atacat Ucraina cu rachete Oreșnik drept represalii pentru atacul asupra reședinței lui Putin # Adevarul.ro
Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a transmis Ministerul rus al Apărării rus într-un comunicat, potrivit AFP.
„Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea sa este limitată doar de „propria moralitate” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că „nu are nevoie de drept internațional” și că puterea sa este limitată doar de „propria mea moralitate”.
Primul ”tricolor” care participă la o asemenea selecție.
Mirel Rădoi este tot mai aproape de o revenire în antrenorat, urmând să înceapă o nouă experiență în Arabia Saudită.
Două persoane au fost rănite după ce polițiștii federali au deschis focul în Portland, la doar o zi după incidentul de la Minneapolis # Adevarul.ro
Un bărbat și o femeie au fost răniți, joi, la Portland după ce polițiștii federali au deschis focul, un incident care amplifică tensiunile din SUA, după ce cu o zi înainte o femeie a fost ucisă de un agent ICE la Minneapolis.
TVR e în Evul Mediu, deși a primit 90 de milioane de euro din bani publici. Antena 1 a bătut la ușa greșită pentru CM 2026 # Adevarul.ro
Deținătoarea drepturilor de transmisie a Cupei Mondiale vrea să-și recupereze din investiție.
Un primar din Vaslui a fost prins băut la volan după ce a intrat cu mașina într-un șanț, incidentul având loc joi seara, imediat după o reuniune festivă în sediul primăriei din Mălușteni.
Trump spune că lidera opoziției din Venezuela va veni la Washington și că ar fi „o mare onoare” să-i predea lui Nobelul # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare și s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că va fi „o mare onoare” pentru el dacă ea îi va preda lui Premiul său Nobel pentru Pace.
Se împlinesc doi ani de suferință pentru Cristina Neagu. Mesaj sfâșietor după dispariția tatălui său: „S-a transformat în infinit!” # Adevarul.ro
Cristina Neagu și-a exprimat public dragostea și admirația pentru tatăl său, decedat în luna aprilie a anului 2024.
Secretele botezului fiului lui Ion Țiriac. Nașul său este o mare legendă a tenisului: „Un prieten excepțional, pe el l-a ales!” # Adevarul.ro
Averea impresionantă a lui Ion Țiriac îl menține în continuare printre cei mai influenți și bogați oameni din lume.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a decis suspendarea cursurilor în toate școlile din municipiu pentru ziua de vineri, 9 ianuarie.
Ziua de joi, 9 ianuarie, vine cu temperaturi scăzute, precipitații mixte și ninsoare, însoțite de intensificări ale vântului, în special în zonele montane și în regiunile nordice, centrale și vestice.
Ce a pățit un turist la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Recenzia lăsată i-a surprins pe angajați: „Încă nu ne vine să credem” # Adevarul.ro
Hotelul deținut de Simona Halep se remarcă prin servicii premium, dar și prin tarifele ridicate practicate.
Partenera lui Baiaram a răbufnit. Mesaj fără precedent, după ce a fost acuzată că se căsătorește cu fotbalistul pentru bani: „Mașina mea valorează cât o garsonieră” # Adevarul.ro
Ștefan Baiaram se află într-o formă excelentă, având evoluții remarcabile atât la Universitatea Craiova, cât și la echipa națională a României.
Ucraina a traversat una dintre cele mai intense nopți din ultimele săptămâni, după ce un val de rachete și drone lansate de Rusia a vizat capitala Kiev și alte regiuni ale țării, provocând victime în rândul civililor și distrugeri importante.
Cum a ținut un robot al armatei ucrainene linia frontului 45 de zile. Funcționarea mașinii de luptă, posibilă printr-o logistică atent pusă la punct # Adevarul.ro
Militarii Brigăzii a 3-a de Asalt a Forțelor Armate ale Ucrainei au reușit să mențină poziții-cheie pe front timp de 45 de zile folosind exclusiv un robot terestru de luptă, fără prezență umană directă în tranșee.
Donald Trump riscă să genereze o criză regională cu ultimul său anunţ: „Vom începe atacuri terestre împotriva cartelurilor. Cartelurile conduc Mexicul” # Adevarul.ro
Donald Trump anunță o nouă etapă în lupta împotriva traficului de droguri, afirmând că armata americană va începe operațiuni terestre împotriva cartelurilor, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Mexicul și Venezuela.
Liderii militari din Europa transmit, tot mai des și mai direct, un mesaj care până de curând părea de neconceput: pacea nu mai poate fi considerată garantată, iar societățile europene trebuie să se pregătească pentru posibilitatea unui conflict major.
Întrebarea care îi macină pe români: cum îți poți permite să-ți cumperi apartament și mașină într-un oraș mare? # Adevarul.ro
Într-o perioadă în care prețurile apartamentelor cresc tot mai mult și la fel și veniturile necesare pentru un stil de viață decent, mulți se gândesc de ce e nevoie pentru a reuși să ai și apartament și mașină în România anului 2026.
Pilot ucrainean: „Am fost nevoiți să inventăm tactici noi pentru F-16. Războiul cu Rusia nu seamănă cu nimic din ce ne-a învățat NATO” # Adevarul.ro
Unul dintre primii piloți ucraineni instruiți pe avioane F-16 recunoaște că forțele aeriene ale Ucrainei au fost nevoite să rescrie regulile luptei aeriene, pentru că pregătirea primită în Occident era gândită pentru un alt tip de război – nu pentru conflictul dur, asimetric și extrem de saturat din
Știință sau SF? Experimentul care sugerează că ADN-ul uman ar putea influența realitatea # Adevarul.ro
Un experiment de la Weizmann Institute of Science ridică o întrebare surprinzătoare: suntem doar observatori ai universului sau participăm activ la ce se întâmplă? Rezultatele, publicate și în Nature, arată că atenția noastră poate influența comportamentul materiei, o idee mediatizată de Braden.
Turcia se profilează drept principal garant al securității navale a Ucrainei după un eventual armistițiu # Adevarul.ro
Turcia este dispusă să preia conducerea componentei navale a unui posibil mecanism internațional de securitate pentru Ucraina, în cazul încheierii unui acord de pace cu Rusia, afirmă Sinan Ülgen, directorul Centrului pentru Studii Economice și de Politică Externă al Turciei (EDAM). Ankara ar putea c
Vom mai avea patru anotimpuri? Climatolog: „Schimbarea actuală nu afectează existența anotimpurilor, doar le modifică caracteristicile climatice” # Adevarul.ro
În ultimii ani, observăm tot mai mult modificări neobișnuite în ritmul anotimpurilor. Pe 7 ianuarie, de Bobotează, gerul tradițional a lipsit, iar luna decembrie a semănat adesea mai mult cu o lună de toamnă decât cu iarna clasică.
Piețele financiare intră în 2026 cu un ton constructiv și cu noi maxime istorice în SUA, dar și pe unele piețe europene, inclusiv România. Cu toate acestea, anul a început cu un eveniment excepțional, când SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro.
Ținutul apelor termale din nord-vestul României. Oradea, atracția turismului balnear în timpul iernii # Adevarul.ro
Regiunea nord-vestică a României atrage zeci de mii de vizitatori datorită apelor sale termale, căutate pentru efectele lor terapeutice. Iarna, Oradea beneficiază de unele dintre cele mai bogate resurse geotermale și este învecinată stațiunilor Băile Felix și Băile 1 Mai.
„La ora actuală, nimeni nu mai consideră că îmbătrânirea trebuie să vină la pachet cu probleme de sănătate. Vor să rămână activi, sănătoși și plini de energie chiar acum, luând măsuri pentru a preveni declinul asociat bătrâneții,” a declarat Kyle Zagrodzky, CEO la OsteoStrong, pentru Cure.
Ce este dieta pegan. „Dacă Dumnezeu a făcut acel aliment, mănâncă-l; dacă omul l-a făcut, lasă-l" # Adevarul.ro
În ultimii ani, inclusiv în România, discursul despre alimentație s-a fragmentat accelerat. Există diete bine definite, precum keto, paleo sau veganism, dar și alte abordări sau obiceiuri alimentare tip: „fără gluten”, „fără zahăr”, care descriu mai degrabă alegeri alimentare punctuale.
O nouă manifestație de amploare împotriva puterii la Teheran. A douăsprezecea zi de proteste # Adevarul.ro
O mulţime de manifestanţi s-a adunat joi pe o arteră principală din nord-vestul Teheranului, în a douăsprezecea zi a unei mişcări de protest care contestă regimul iranian, potrivit unor înregistrări video postate pe reţelele de socializare şi autentificate de AFP.
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României # Adevarul.ro
La Iași, pe 9 ianuarie 1792, era confirmată oficial stăpânirea rusească pe țărmurile nordice ale Mării Negre și implicit anexarea Crimeei. În plus, după această dată, românii au ajuns vecini cu rușii, facilitând intervenția acestora din urmă mult mai ușor în Principate.
O cisternă cu 34 de tone de benzină şi motorină a derapat și a ieșit în decor, la Brazi # Adevarul.ro
O cisternă încărcată cu 34 de tone de combustibil a derapat, joi seară, pe raza comunei prahovene Brazi și a ieşit în afara părţii carosabile. Din fericire, nu au fost înregistrate scurgeri de combustibil.
Anestezist, despre tânărul mort în spital după o fractură de femur: „Nu este un caz de malpraxis demonstrabil din două postări”. Schimb de replici politice în online # Adevarul.ro
Anestezistul Iuliu Torje, fost consilier onorific al ministrului Sănătății, spune despre cazul tânărului mort la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, la câteva zile după o fractură de femur, că apariția tromboembolismului pulmonar nu este „un malpraxis demonstrabil din două postări pe Facebook”.
Catherine Middleton s-a născut pe 9 ianuarie 1982 și este membră a Familiei Regale Britanice, implicată în proiecte caritabile și inițiative pentru sănătatea mintală și educația timpurie a copiilor.
