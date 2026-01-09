Rusia îi mulțumește lui Trump pentru că a eliberat doi ruși de pe vasul Marinera
Adevarul.ro, 9 ianuarie 2026 14:30
Moscova anunță că președintele american Donald Trump a decis, la solicitarea Federației Ruse, eliberarea a doi cetățeni ruși de pe petrolierul „Marinera”.
Acum 10 minute
14:45
Statele membre UE și-au exprimat vineri acordul provizoriu pentru Mercosur, în ciuda opoziției unor state, deschizând calea pentru semnarea oficială a acestuia de către blocul comunitar în Paraguay, potrivit unor surse din UE, confirmate și de purtătorul de cuvânt al Guvernului României.
14:45
Vânătoare de recorduri în 2026. Bornele impresionante pe care le poate atinge Cristiano Ronaldo # Adevarul.ro
Cristiano Ronaldo are șansa ca în 2026 să doboare mai multe recorduri istorice
14:45
O femeie s-a ales cu brățară electronică după ce și-a bătut soțul. Poliția a stabilit că există risc iminent # Adevarul.ro
Un bărbat de 47 de ani, din Hunedoara, a reclamat la Poliție că a fost lovit cu pumnul în figură şi amenințat de soția sa, o femeie în vârstă de 51 de ani.
14:45
România a înregistrat cel mai semnificativ declin al consumului în luna noiembrie, în timp ce volumul comerţului cu amănuntul a crescut cu 2,3% în şi în zona euro comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor Eurostat.
Acum 30 minute
14:30
Anchetă la o grădiniță din Baia Mare, după ce un copil a fost rănit de un dulap care căzut peste el # Adevarul.ro
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Maramureş a demarat o anchetă la Grădiniţa cu program prelungit "Otilia Cazimir" din municipiul Baia Mare după ce un preşcolar a fost rănit la cap de un dulap care s-a răsturnat peste el.
14:30
Liderul opoziției spaniole și-a schimbat povestea în dosarul inundațiilor soldate cu 230 de morţi. Contrazice acum ceea ce spunea la momentul tragediei # Adevarul.ro
Alberto Núñez Feijóo a fost audiat ca martor în dosarul penal deschis după inundațiile devastatoare din estul țării, soldate cu 230 de morţi, şi s-a dovedit că, între timp, și-a schimbat povestea.
14:30
Primarul Kievului le cere locuitorilor să părăsească orașul. Jumătate din clădiri au rămas fără încălzire în urma atacului rusesc # Adevarul.ro
Jumătate din blocurile de apartamente din Kiev, aproape 6.000, sunt în prezent fără încălzire, după ce infrastructura critică din capitală a fost avariată într-un atac rusesc de mare amploare.
14:30
Moscova anunță că președintele american Donald Trump a decis, la solicitarea Federației Ruse, eliberarea a doi cetățeni ruși de pe petrolierul „Marinera”.
Acum o oră
14:15
Jurnalistul rus Evgeny Safronov, în vârstă de 38 de ani, a fost găsit mort, joi, la Paris, după ce s-ar fi aruncat de la fereastra apartamentului său situat la etajul șapte.
14:15
Cine este polițistul italian suspectat de uciderea tânărului moldovean Sergiu Țârnă, lângă Veneția. „Pregătește-te, te voi vâna” # Adevarul.ro
Riccardo Salvagno, agent al poliției locale din Veneția, în vârstă de 40 de ani, a fost arestat fiind suspectat de uciderea lui Sergiu Țârnă, moldoveanul de 25 de ani găsit mort în ajunul Anului Nou pe un câmp din Malcontenta di Mira, Italia.
14:00
România condamnă prin vocea ministrului de Externe atacul Rusiei în Ucraina cu racheta Oreșnik # Adevarul.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis vineri că România condamnă atacul rusesc cu racheta Oreshnik în Ucraina și îl consideră o încălcare flagrantă a dreptului internațional.
14:00
Ministrul Agriculturii nu este de acord cu Acordul Mercosur și cere garanții suplimentare pentru fermierii români # Adevarul.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat vineri că a cerut Bruxellesului garanții suplimentare pentru fermierii români, precizând că nu este de acord cu forma propusă a Acordului UE – Mercosur și nu a semnat un memorandumul.
14:00
Cine este Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, care susține protestele anti-Khamenei # Adevarul.ro
Iranienii au ieșit din nou în stradă, într-un protest despre care se spune că este cea mai mare demonstrație mai mare anti-guvernamentală din ultimii ani, pe fondul unei crize economice tot mai adânci. În prim-plan a revenit și prințul moștenitor în exil, Reza Pahlavi.
Acum 2 ore
13:45
Momentul teribil în care un cal speriat se urcă pe un autoturism și rănește o femeie la un concurs ecvestru tradițional de Bobotează # Adevarul.ro
În timpul unui concurs ecvestru organizat de Bobotează, un cal speriat a părăsit câmpul și a intrat pe drumul comunal, provocând rănirea unei femei și distrugerea unei maşini, scenă surprinsă în imagini distribuite pe rețelele de socializare.
13:30
Președintele Senatului Mircea Abrudean, susținut de PNL la conducerea SRI: „România are nevoie de un stat capabil să reziste șocurilor externe, nu slăbit din interior” # Adevarul.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avertizat vineri că România nu își poate permite „experimente politice” și că are nevoie de „stat capabil să reziste șocurilor externe, nu slăbit din interior”.
13:30
Matei, băiatul din Vatra Dornei care a murit în accidentul rutier care a zguduit Suceava, va fi înmormântat sâmbătă. Moment emoționant la liceul unde învăța # Adevarul.ro
Elevii și profesorii Liceului Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei au ieșit vineri, în pauza mare, în fața liceului, unde au rostit rugăciunea „Tatăl Nostru” și au păstrat un moment de tăcere în memoria lui Matei.
13:15
Trump plănuiește să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe în cadrul proiectului său pentru sala de bal # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump plănuiește să construiască un etaj deasupra coloanelor Casei Albe, ca parte a proiectului său pentru o uriașă sală de bal în valoare de 400 de miliarde de dolari, a declarat joi arhitectul responsabil de proiect, relatează AFP.
13:00
Codirlașu: România poate fi în recesiune tehnică, dar pe ansamblu 2025 va fi pe un plus mic. Ce spune INS # Adevarul.ro
Scăderea consumului s-a accentuat în noiembrie, astfel că există riscul să înregistrăm o reducere a produsului intern brut şi în trimestrul IV din 2025 faţă de trimestrul anterior şi să avem recesiune tehnică, consideră preşedintele Asociaţiei CFA România, Adrian Codirlaşu.
13:00
Un tânăr beat la volan și cu permisul suspendat, urmărit și blocat în trafic de polițiști # Adevarul.ro
Un tânăr de 20 de ani a fost reţinut după ce a fost blocat în trafic de poliţişti pentru că nu a oprit la semnalele acestora autoturismul pe care îl conducea, între Eforie Nord şi Agigea, reieşind că era băut şi fără permis de conducere, a informat vineri IPJ Constanța.
Acum 4 ore
12:45
Cum se sărbătorește Crăciunul pe stil vechi: fără brad și fără colinde, dar cu un loc la masă pentru cei trecuți în veșnicie # Adevarul.ro
Crăciunul pe rit vechi n-a însemnat doar colinde și bucate alese pe masă. În istoria lipovenilor sau a ucrainenilor au fost sărbători presărate cu drame, cu urgii ale naturii, dar și cu magie.
12:45
Trump laudă „leadershipul curajos” al lui Viktor Orban și îi urează succes în campania electorală # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump i-a urat „mult succes” prim-ministrului ungar Viktor Orban, vechi aliat al său, în campania lui electorală, într-o scrisoare postată vineri pe pagina sa de Facebook.
12:30
Ce este ICE și ce putere au agenții săi. Tragedia din Minneapolis nu este primul incident violent legat de această structură federală a SUA # Adevarul.ro
Împușcarea mortală a lui Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, la Minneapolis, a declanșat proteste și a adus un control sporit asupra agenției americane pentru Imigrație și Vamă (ICE).
12:30
Peste 30 de localități din 15 județe și Capitala, lovite de ninsori și viscol. Zăpadă de aproape o jumătate de metru. Cele mai afectate zone # Adevarul.ro
Ninsorile și viscolul din ultimele 24 de ore au blocat drumuri județene și naționale, au îngreunat traficul în zonele montane, au paralizat transportul local și au dus la închiderea unor școli, afectând peste 30 de localități din 15 județe și Capitala.
12:30
Intervenții în lanț din cauza vremii. Jandarmii au mers 30 de km pentru a ajuta măicuțele blocate la Schitul Bujoara # Adevarul.ro
Codul galben de vânt și ninsoare a pus la încercare autoritățile din mai multe județe. În timp ce pompierii din Botoșani au intervenit pentru salvarea persoanelor rămase blocate în trafic, în Hunedoara, jandarmii au străbătut nămeți de peste un metru pentru a ajunge la măicuțele izolate.
12:15
Peste 500.000 de persoane au rămas fără electricitate în urma unui atac ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod, a anunţat vineri guvernatorul local, Veaceslav Gladkov, relatează agențiile internaționale de presă, citate de Agerpres.
12:00
Imagini comice la turneul ITF W35 de la Nairobi. O jucătoare din Egipt a primit wildcard fără să aibă habar de tenis. A luat bătaie în 20 de minute # Adevarul.ro
Federația de Tenis din Kenya a admis că situația a fost gestionată greșit, în urma reacțiilor apărute în spațiul public.
12:00
Grok oprește generatorul de imagini pentru majoritatea utilizatorilor, după scandalul imaginilor pornografice din Marea Britanie # Adevarul.ro
Grok, instrumentul de inteligență artificială al lui Elon Musk, a dezactivat funcția de creare a imaginilor pentru marea majoritate a utilizatorilor, în urma unui val de critici legate de folosirea acesteia pentru generarea de imagini sexual explicite și violente, scrie The Guardian.
12:00
Gaura neagră din energie: statul a acumulat datorii de peste 9,5 miliarde de lei către furnizori. Avertismentul experților: „Românii vor plăti aceste oale sparte” # Adevarul.ro
Datele transmise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), la solicitarea „Adevărul”, scot la iveală o situație critică în piața de energie.
12:00
Trimisul lui Putin s-a întâlnit la Paris cu emisarii lui Trump pentru discuții privind planul de pace pentru Ucraina # Adevarul.ro
Consilierii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, respectiv Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri la Paris cu emisarul rus Kirill Dmitriev pentru a discuta planul de pace al SUA pentru Ucraina, relatează Axios, citând o sursă informată cu privire la această întrevedere.
11:30
Cine este agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în Minneapolis. Fost veteran în Irak și susținător MAGA este căsătorit cu o imigrantă filipineză # Adevarul.ro
Agentul ICE care a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis a fost identificat, iar detalii despre trecutul său personal, convingerile politice și imaginile surprinse la fața locului alimentează controversele legate de incident.
11:30
Două petroliere aflate sub sancțiuni americane navighează spre est prin Canalul Mânecii, îndreptându-se spre Rusia, potrivit site-urilor de monitorizare a traficului maritim, relatează The Guardian.
11:15
Rusia și Coreea de Nord își consolidează parteneriatul. Kim Jong Un îi promite sprijin necondiționat lui Putin # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a angajat să sprijine „necondiționat” toate politicile şi deciziile președintelui rus Vladimir Putin, a relatat agenția oficială de presă a regimului de la Phenian, KCNA.
11:00
Trump: „N-am nevoie de legi internaționale”. Omenirea are nevoie de SUE, Statele Unite ale Europei # Adevarul.ro
Trump, președintele celui mai mare şi puternic stat din lume, dovedește că a rămas la cultura, educația și structura intelectuală a samsarului imobiliar din care provine.
Acum 6 ore
10:45
Furtuna Goretti paralizează Marea Britanie: pene de curent,zeci de zboruri anulate, şcoli închise și mii de oameni afectați # Adevarul.ro
Furtuna Goretti continuă să creeze probleme majore, pentru a doua zi consecutiv, în Marea Britanie, provocând pene extinse de curent, anulări de zboruri și blocaje în transport.
10:15
„Invazie” de oi într-un supermarket. Zeci de ovine s-au desprins de turmă și au ajuns printre rafturile cu produse # Adevarul.ro
Aproximativ 50 de oi rătăcite s-au desprins de turmă și au luat cu asalt un supermarket dintr-un oraș german, spre surprinderea și amuzamentul clienților. Animalele au năvălit să exploreze raioanele înainte de a fi escortate afară.
10:00
Rusia susține că a atacat Ucraina cu rachete Oreșnik drept represalii pentru atacul asupra reședinței lui Putin # Adevarul.ro
Rusia a lovit în noaptea de joi spre vineri „ţinte strategice” din Ucraina cu ajutorul rachetei hipersonice Oreşnik, a transmis Ministerul rus al Apărării rus într-un comunicat, potrivit AFP.
09:45
„Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea sa este limitată doar de „propria moralitate” # Adevarul.ro
Donald Trump a declarat că „nu are nevoie de drept internațional” și că puterea sa este limitată doar de „propria mea moralitate”.
09:45
Primul ”tricolor” care participă la o asemenea selecție.
09:45
Mirel Rădoi este tot mai aproape de o revenire în antrenorat, urmând să înceapă o nouă experiență în Arabia Saudită.
09:30
Două persoane au fost rănite după ce polițiștii federali au deschis focul în Portland, la doar o zi după incidentul de la Minneapolis # Adevarul.ro
Un bărbat și o femeie au fost răniți, joi, la Portland după ce polițiștii federali au deschis focul, un incident care amplifică tensiunile din SUA, după ce cu o zi înainte o femeie a fost ucisă de un agent ICE la Minneapolis.
09:15
TVR e în Evul Mediu, deși a primit 90 de milioane de euro din bani publici. Antena 1 a bătut la ușa greșită pentru CM 2026 # Adevarul.ro
Deținătoarea drepturilor de transmisie a Cupei Mondiale vrea să-și recupereze din investiție.
09:00
Un primar din Vaslui a fost prins băut la volan după ce a intrat cu mașina într-un șanț, incidentul având loc joi seara, imediat după o reuniune festivă în sediul primăriei din Mălușteni.
09:00
Trump spune că lidera opoziției din Venezuela va veni la Washington și că ar fi „o mare onoare” să-i predea lui Nobelul # Adevarul.ro
Donald Trump a anunțat joi că opozanta venezueleană Maria Corina Machado va fi la Washington săptămâna viitoare și s-a declarat „nerăbdător” să o întâlnească, adăugând că va fi „o mare onoare” pentru el dacă ea îi va preda lui Premiul său Nobel pentru Pace.
Acum 8 ore
08:45
Se împlinesc doi ani de suferință pentru Cristina Neagu. Mesaj sfâșietor după dispariția tatălui său: „S-a transformat în infinit!” # Adevarul.ro
Cristina Neagu și-a exprimat public dragostea și admirația pentru tatăl său, decedat în luna aprilie a anului 2024.
08:15
Secretele botezului fiului lui Ion Țiriac. Nașul său este o mare legendă a tenisului: „Un prieten excepțional, pe el l-a ales!” # Adevarul.ro
Averea impresionantă a lui Ion Țiriac îl menține în continuare printre cei mai influenți și bogați oameni din lume.
08:15
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud a decis suspendarea cursurilor în toate școlile din municipiu pentru ziua de vineri, 9 ianuarie.
08:00
Ziua de joi, 9 ianuarie, vine cu temperaturi scăzute, precipitații mixte și ninsoare, însoțite de intensificări ale vântului, în special în zonele montane și în regiunile nordice, centrale și vestice.
07:45
Ce a pățit un turist la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Recenzia lăsată i-a surprins pe angajați: „Încă nu ne vine să credem” # Adevarul.ro
Hotelul deținut de Simona Halep se remarcă prin servicii premium, dar și prin tarifele ridicate practicate.
07:15
Partenera lui Baiaram a răbufnit. Mesaj fără precedent, după ce a fost acuzată că se căsătorește cu fotbalistul pentru bani: „Mașina mea valorează cât o garsonieră” # Adevarul.ro
Ștefan Baiaram se află într-o formă excelentă, având evoluții remarcabile atât la Universitatea Craiova, cât și la echipa națională a României.
07:00
Ucraina a traversat una dintre cele mai intense nopți din ultimele săptămâni, după ce un val de rachete și drone lansate de Rusia a vizat capitala Kiev și alte regiuni ale țării, provocând victime în rândul civililor și distrugeri importante.
